Promperú lanza convocatoria de trabajo 2026 en Lima y 7 regiones: ofrece sueldos de hasta S/ 10.000

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), abrió una nueva convocatoria CAS vigente en enero de 2026, dirigida a profesionales universitarios, bachilleres y egresados técnicos que buscan incorporarse al sector público. En total, se ofrecen 16 plazas para desempeñarse en distintas regiones del país, con remuneraciones que van desde S/ 1.800 hasta S/ 10.000 mensuales.

La convocatoria, publicada el 19 de enero de 2026, contempla puestos bajo el régimen CAS, con vacantes en Lima, Cusco, La Libertad, Piura, Puno, Tacna, Moquegua y San Martín. El plazo para postular es hasta el 30 de enero de 2026, por lo que los interesados deben revisar con atención los requisitos y la documentación exigida en las bases de cada proceso antes de completar su inscripción.

¿Qué vacantes ofrece Promperú en esta convocatoria CAS 2026?

PromPerú indicó que estas actividades se enmarcan en su trabajo de promoción comercial. Foto: T News

Promperú ha distribuido las plazas según nivel de formación y especialidad, lo que amplía las oportunidades tanto para profesionales con experiencia como para jóvenes egresados.

Vacantes para titulados universitarios

Entre los puestos mejor remunerados destacan aquellos dirigidos a profesionales titulados, principalmente en el área legal y de asesoría:

Especialista Legal II (1 vacante) Carrera: Derecho (título universitario) Remuneración: S/ 10.000 Lugar: Lima

Especialista en Procesos Administrativos Disciplinarios (1 vacante) Carrera: Derecho (título universitario) Remuneración: S/ 8.000 Lugar: Lima

Asistente de Región II – Piura (1 vacante) Carreras: Administración, Economía, Ingeniería o afines Requisito: Título o grado de bachiller Sueldo: S/ 3.500



Vacantes para bachilleres universitarios

La mayor parte de las plazas está dirigida a bachilleres en carreras administrativas, económicas, de marketing y negocios, con sueldos competitivos y presencia descentralizada:

Asesor (1 vacante) Carreras: Administración, Economía, Derecho, Ingeniería u otras afines Remuneración: S/ 10.000 Lugar: Lima

Especialista en Mercado II (1 vacante) Carreras: Administración, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería Económica o Industrial Sueldo: S/ 6.000 Lugar: Lima

Asistente de Investigación de Mercados (1 vacante) Carreras: Administración, Economía, Ciencias de la Comunicación, Estadística, Marketing Remuneración: S/ 4.500 Lugar: Lima

Asistente de Información Comercial (1 vacante) Carreras: Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Ingeniería Comercial o Empresarial Sueldo: S/ 3.000 Lugar: Lima

Asistentes de Región II (7 vacantes en total) Regiones: La Libertad (Trujillo), Piura, Cusco, San Martín (Tarapoto), Puno y Tacna Carreras: Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería Industrial Remuneración: S/ 3.500

Asistente IPERÚ (2 vacantes) Sedes: Cusco y Moquegua Carreras: Administración en Turismo, Marketing, Ciencias de la Comunicación, Negocios Internacionales Sueldo: S/ 3.000



Vacantes para egresados técnicos

Promperú también ha considerado oportunidades para formación técnica:

Auxiliar Administrativo (1 vacante) Formación: Egresado técnico en Administración, Secretariado, Asistencia Administrativa o afines Remuneración: S/ 1.800 Lugar: Lima



¿Cómo postular a la convocatoria Promperú enero 2026?

Es necesario haber terminado una carrera técnica o universitaria para postular a esta convocatoria laboral de Promperú. Foto: composición Infobae Perú/Gobierno del Perú/Promperú

Las personas interesadas en participar deben seguir estos pasos clave:

Revisar cuidadosamente las bases del puesto al que desean postular, donde se detallan funciones, experiencia mínima y competencias requeridas. Verificar que cumplen con todos los requisitos, ya que Promperú evalúa estrictamente el perfil solicitado. Preparar la documentación obligatoria, incluyendo anexos, formatos y declaraciones juradas que se indican en cada convocatoria. Registrar la postulación dentro del plazo establecido, que vence el 30 de enero de 2026.

Es importante considerar que cada puesto cuenta con bases específicas, por lo que se recomienda no enviar información incompleta ni fuera de fecha, ya que ello podría invalidar la postulación.

La convocatoria CAS de Promperú enero 2026 representa una oportunidad atractiva para profesionales y técnicos que buscan estabilidad laboral, experiencia en una entidad estratégica del Estado y sueldos competitivos en distintas regiones del país. Con plazas descentralizadas y perfiles variados, esta oferta se posiciona como una de las más relevantes del inicio del año en el sector público.