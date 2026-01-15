Perú

Metropolitano y Corredores ya aceptan Yape: Así puedes recargar el saldo de tu tarjeta Lima Pass

La nueva modalidad permitirá realizar recargas desde el celular, sin efectivo ni colas, y ha sido presentada hoy jueves 15 de enero con detalles del paso a paso y su alcance inicial

Los usuarios del Metropolitano y de los Corredores complementarios (Corredor Azul, Rojo y Morado) ya cuentan con una nueva alternativa para recargar sus tarjetas Lima Pass sin necesidad de acudir a boleterías ni usar efectivo. A partir de esta implementación, la recarga puede realizarse de forma digital mediante la aplicación Yape, una de las billeteras electrónicas más utilizadas en el país.

La recarga digital de tarjetas Lima Pass permite reducir las colas en estaciones y paraderos, además de disminuir el contacto físico durante el proceso de pago. Esta opción busca agilizar el acceso a los buses del Metropolitano de Lima y a los distintos corredores viales, facilitando un sistema de pago más rápido, seguro y alineado con los avances tecnológicos que ya se aplican en otros servicios urbanos.

Los detalles sobre cómo funcionará este nuevo servicio de recarga electrónica con Yape fueron presentados oficialmente hoy jueves 15 de enero al medio día., durante una conferencia de prensa que se realizó en la Estación Central del Metropolitano. La presentación contó con la presencia de Raimundo Morales, CEO de Yape; David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU); y Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones, quienes brindaron información sobre el proceso de recarga, los pasos a seguir desde la aplicación y el alcance inicial de esta modalidad.

¿Cómo recargar las tarjetas del Metropolitano y los corredores usando Yape?

Desde ahora, este trámite puede realizarse directamente desde el celular, sin acudir a boleterías ni usar efectivo, como parte del proceso de modernización del sistema de transporte público en Lima y Callao.

La recarga se realiza a través de la opción “Yapear Servicios” de la aplicación, donde el usuario debe ingresar el número de la tarjeta Lima Pass, elegir el monto y confirmar el pago. El servicio está disponible para los más de 15 millones de yaperos activos, tanto con cuenta BCP como con Yape con DNI, y permite recargar incluso tarjetas de terceros, facilitando la planificación de viajes familiares o grupales.

Las recargas pueden efectuarse todos los días, de lunes a domingo, en el horario comprendido entre las 12:00 a.m. y las 9:15 p.m., con un monto mínimo de S/ 10. El proceso de activación del saldo varía según el sistema de transporte, por lo que es importante seguir los pasos correspondientes en cada caso.

Paso a paso para recargar con Yape

Para tarjetas del Metropolitano:

  1. Ingresa a la app de Yape y selecciona “Yapear Servicios”.
  2. Busca la opción “Metropolitano y Corredores”.
  3. Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta que deseas recargar.
  4. Elige el monto desde S/ 10 y confirma el pago.
  5. Luego de 15 minutos, activa el saldo en los módulos de activación ubicados en cualquier estación del Metropolitano.

Para tarjetas de los corredores complementarios:

  • Accede a “Yapear Servicios” desde la app.
  • Busca “Metropolitano y Corredores”.
  • Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta Lima Pass.
  • Selecciona el monto y realiza el pago.
  • Tras 15 minutos, el saldo se activa automáticamente al acercar la tarjeta al validador al momento de pagar el pasaje.

Plin fue la primera billetera digital en habilitar la recarga del Metropolitano en todas sus estaciones

La recarga de la tarjeta del Metropolitano con Plin ya se encuentra habilitada en todas las estaciones del sistema, convirtiendo a esta billetera digital en la primera en lograr una cobertura total para este servicio. La ampliación fue confirmada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que explicó que las 43 estaciones operativas cuentan con módulos de activación que permiten validar las recargas hechas desde el aplicativo móvil.

Este avance marcó un punto de quiebre en el proceso de digitalización del transporte público en Lima, ya que inicialmente la recarga virtual con Plin solo estaba disponible en estaciones específicas como Chimpu Ocllo, Naranjal, Central y Matellini. Con la expansión del sistema, los usuarios ahora pueden recargar su tarjeta del Metropolitano desde el celular y activar el saldo en cualquier estación, evitando colas, uso de efectivo y traslados adicionales para completar el proceso.

Desde su implementación, el sistema de recarga virtual con Plin ha registrado más de medio millón de operaciones, de acuerdo con cifras difundidas por la ATU. La modalidad permite cargar montos desde S/1 hasta S/200, con la posibilidad de validar el saldo hasta siete días después de realizada la operación.

Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Plin

El procedimiento para recargar la tarjeta mediante Plin es simple. Los usuarios pueden completar el proceso en pocos pasos y sin la intervención de intermediarios. A continuación, el detalle de la operación:

  1. Ingresa a la aplicación Plin desde un teléfono Android, entre las 5:00 a.m. y 11:00 p.m.
  2. Selecciona la opción “Recargar Transporte”.
  3. Digita el número que figura al reverso de la tarjeta del Metropolitano.
  4. Ingresa el monto a recargar, con un mínimo de S/1.00 y un máximo de S/200.
  5. Confirma la operación en la aplicación de Plin.
  6. Espera cerca de 10 minutos, tiempo en el cual se procesa la recarga.
  7. Dirígete a cualquiera de las estaciones del Metropolitano y localiza el módulo donde se visualiza el código QR.
  8. Valida la recarga acercando la tarjeta al tótem de activación.

