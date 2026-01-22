BTS en Perú: Clonan la página de Weverse para estafar con entradas a los conciertos y Big Hit emite comunicado

Weverse, la página oficial de venta de membresías y merchandising de grupos surcoreanos como BTS ha sido clonada por estafadores | Foto composición: Infobae Perú

El anuncio del regreso de BTS con una gira mundial en 2026-2027, luego de culminar su servicio militar, ha generado una enorme expectativa entre millones de seguidores en todo el mundo, incluido Perú. Este entusiasmo, sin embargo, ha sido explotado por estafadores que han creado una página web falsa para engañar a integrantes del fandom ARMY mediante la venta simulada de membresías y entradas para conciertos.

En redes sociales, fans de varios países han advertido sobre la aparición de un sitio web que se hace pasar por la plataforma oficial Weverse, en el que incluso se muestran fechas reales de conciertos y opciones de compra. El portal fraudulento, por el momento, hace ofrecimientos para los fans de México.

Página falsa suplanta a Weverse

La web identificada como weverse-bts.com no pertenece ni está afiliada a Weverse, Hybe o Big Hit Music. A través de este sitio, los estafadores simulan la venta de la ARMY Global Membership y de boletos para los tres conciertos del tour de BTS en México. La alerta indica que la modalidad podría replicarse en Perú, o que la misma página mexicana incluya ofrecimientos de entradas y membresías falsas para los fans peruanos.

A este hecho se suma a otras alertas previas reportadas en Perú, como ofrecimientos de entradas a través de WhatsApp, Facebook, TikTok o Marketplace. En estas plataformas incluso se han denunciado propuestas económicas y sexuales a cambio de supuestos boletos para los conciertos programados para el 9 y 10 de octubre de 2026 en Perú, eventos para los cuales aún no existe fecha oficial de preventa de entradas.

Comunicado oficial de BIG HIT MUSIC y HYBE

Ante la proliferación de estos engaños, Big Hit Music, empresa responsable de BTS, emitió un comunicado alertando sobre la creación de sitios web fraudulentos. En el pronunciamiento, la compañía advierte que:

ARMY Global Membership solo puede adquirirse a través de la aplicación y web oficial de Weverse ( weverse.io ) . La

Toda la información sobre el BTS World Tour se publica exclusivamente en los sitios oficiales.

Las entradas solo pueden comprarse mediante las plataformas de venta autorizadas que se anuncian de forma oficial.

HYBE no puede brindar asistencia ni protección ante daños ocasionados por registros, compras o entrega de datos personales en sitios ilegales.

La empresa exhortó a los fans a extremar precauciones y evitar el uso de páginas sospechosas.

Fans llaman a reportar la página clonada de Weverse

Integrantes de la comunidad ARMY han pedido de forma masiva no ingresar datos personales ni bancarios en la página falsa y reportar el hecho directamente a HYBE a través de su plataforma oficial:👉 https://protect.hybecorp.com/

Además, han difundido borradores de reporte para facilitar las denuncias y evitar que más personas sean víctimas de estafa. En mensajes compartidos en redes sociales, las fans advierten que esta modalidad podría replicarse en otros países, incluido el Perú, conforme se acerque el inicio de la gira.

Sobre Weverse y los conciertos de BTS en Perú

BTS llegará al Perú para dos conciertos el 8 y 9 de octubre de 2026

Actualmente, BTS cuenta con más de 33 millones de seguidores en Weverse, la plataforma oficial creada por HYBE para la comunicación directa entre artistas y fans. Precisamente por su alcance global, los estafadores buscan imitar su imagen y nombre para dar apariencia de legitimidad a estos fraudes.

Las fans recuerdan que cualquier anuncio sobre membresías, conciertos, preventas o venta de entradas debe verificarse únicamente en canales oficiales, y que, hasta el momento, no existe información confirmada sobre preventa ni venta de entradas para los conciertos de BTS en Perú.

Evita ser estafado: Recomendaciones para fans de Perú

No compres entradas ni membresías fuera de canales oficiales. La ARMY Global Membership solo se adquiere a través de Weverse (web o app oficial) . BTS no ha anunciado fechas, preventas ni ticketera para Perú.

Desconfía de ofertas “exclusivas”, “adelantadas” o con cupos limitados. Frases como “tengo entradas aseguradas”, “preventa interna” o “contacto directo” suelen ser usadas en estafas.

Nunca aceptes ofrecimientos sexuales o económicos a cambio de entradas. Este tipo de propuestas no son bromas y pueden constituir delitos de acoso, extorsión o explotación sexual.

No compartas datos personales ni bancarios. Evita enviar tu DNI, dirección, número de celular, códigos de verificación o información de tarjetas.

No interactúes con números o perfiles sospechosos. Si recibes mensajes no solicitados por WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, bloquea y reporta .

Verifica siempre la dirección web. Weverse solo opera en weverse.io . Cualquier página similar o con otro dominio es falsa.

Si hay amenazas o acoso, denuncia de inmediato. Comunícate con la PNP (105) o acude a una comisaría. En casos de violencia o acoso, llama a la Línea 100 del MIMP .

Infórmate solo por canales oficiales. Sigue las cuentas oficiales de BTS, BIGHIT MUSIC y Weverse para evitar desinformación.

Recomendaciones sobre compra de entradas y membresía BTS en Perú

Crea y verifica tu cuenta en Weverse con anticipación. Usa un correo activo y seguro , ya que allí llegarán confirmaciones y avisos oficiales.

Compra la ARMY Membership. La membresía no garantiza entradas , pero suele dar acceso a preventas. No olvides activarla para la preventa.

Ten lista una tarjeta bancaria válida (crédito o débito). Debe estar habilitada para compras online el día de la preventa de entradas. Verifica con tu banco que no tenga bloqueos por compras en el extranjero si vas a comprar la membresía.

No compartas tu correo ni tu cuenta de Weverse. Nadie necesita tus datos para “ayudarte” a comprar entradas.

Crea una cuenta en la ticketera oficial. Para Perú u otros países suele ser Ticketmaster.

Regístrate con el mismo correo en Weverse y la ticketera. Es probable que la preventa con membresía exija que ambos correos coincidan.

Verifica tu identidad en la ticketera. Completa con anticipación tus datos personales para evitar demoras el día de la venta.

Ten conexión estable el día de la venta. Usa una red confiable y evita Wi-Fi público para proteger tus datos.

No compres entradas “reventa”. Si aún no hay venta, toda reventa es falsa .

Guarda todos los comprobantes. Capturas de compra, correos de confirmación y códigos deben mantenerse en un lugar seguro.

Desconfía de “gestores” o “intermediarios”. BTS y HYBE no trabajan con terceros para vender entradas.