Perú

Desembolso de retiro de AFP: ¿Qué afiliados reciben su primera UIT hasta el 2 de enero?

Se vencen los 30 días calendario que máximo deben esperar los afiliados que pidieron AFP a inicios de diciembre

Guardar
El cronograma de AFP se
El cronograma de AFP se ha publicado, pero también esto revela las fechas de desembolsos para cada UIT. - Crédito Infobae Perú

El octavo retiro AFP continua este enero de 2026. Si bien este será el último mes para solicitar hasta 4 UIT de los fondos de pensiones, el monto total máximo para pedir ha aumentado, de S/ 21.400 a S/ 22.000, con el nuevo valor de la UTI (S/ 5.500 en 2026).

Así, si bien la fecha oficial final que informar las AFP en que acabarán las solicitudes es el domingo 18 de enero, en base al horario oficial, que va de lunes a viernes, la fecha real última en que se podrá hacer el registro de la solicitud es el viernes 16 de enero. Pero también en enero varios afiliados recibirán su primera UIT.

  • Afiliados con 9 al final de su DNI y solicitaron el miércoles 3 de diciembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo hoy 2 de enero de 2026
  • En el periodo libre, todos los afiliados que pidieron el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025, también deberán recibir su monto máximo el viernes 2 de enero de 2026 (dado que los 30 días se cumplen el sábado 3 y domingo 4, días no laborables).
Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Cronograma de desembolso del retiro AFP

Exactamente, los afiliados con DNI terminado en 7, 8 y 9, que solicitaron en la última fecha dedicada, hace un mes, deberán haber recibido ya para este 2 de enero un monto de hasta una UIT. También quienes solicitaron en el periodo libre, el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025, deberán recibir su primera UIT hasta hoy.

Como se sabe, ya quienes pidieron desde el jueves 4 de diciembre lo hicieron sin un cronograma por DNI. Es así que todos estos recibirán su primera UIT (hasta este monto, porque si pidieron menos ya recibirán todo su monto solicitado) en 30 días calendarios máximo.

Es decir, desde que hicieron su solicitud solo debe contar 30 días calendario máximo y así sabrán la fecha máxima en que les depositarán este monto. Y dado que sábado y domingo son no laborables, si la fecha última cae en este día, el depósito podría hacerse al viernes anterior (si no es feriado).

En diciembre ya todos los
En diciembre ya todos los afiliados podrían haber recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así cambia el retiro en 2026

En base a la norma legal publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia la nueva UIT, de S/ 5.500, que subió en S/ 150 con respecto a la de 2025, de S/ 5.350. Con esto, no solo cambia el monto de retiro AFP, sino también cada UIT recibida.

  • En 2025, el monto máximo de retiro AFP es de 4 UIT, de S/ 21.400. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsa máximo S/ 5.350 (1 UIT) a cada afiliado
  • En 2026, sin embargo, el monto máximo de retiro AFP será de S/ 22.000. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsará máximo S/ 5.500 (1 UIT) a cada afiliado.

Dado que el jueves 1 de enero no se pudo solicitar el retiro de AFP, por el feriado, es a partir de hoy viernes 2 de enero que los afiliados que aún no hayan solicitado hasta 4 UIT de sus fondos podrán pedir el nuevo monto de S/ 22.000.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2026AFPperu-economia

Más Noticias

Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

En Perú, ciudadanos venezolanos se congregaron en la embajada de su país para celebrar el fin del régimen de Maduro

Capturan a Nicolás Maduro en

Aumento de sueldo a trabajadores públicos en 2026: ¿De cuánto es y cómo se pagará?

Atento al Banco de la Nación. Las fechas en que se verá este aumento a diferentes regímenes del sector público ya han sido confirmadas

Aumento de sueldo a trabajadores

Multas de tránsito 2026: Los nuevos montos que deberás pagar si cometes una infracción

Con el nuevo valor de la UIT, de S/ 5.500, también sube el cálculo de las multas de tránsito para conductores infractores. Atento a montos ya vigentes

Multas de tránsito 2026: Los

Venezolanos en Perú lloran de felicidad frente a embajada de su país: “Por fin está acabando esta pesadilla”

Migrantes se congregan frente a la embajada de su país en Perú y muestran banderas, lágrimas y abrazos al conocer la noticia sobre de la captura del líder chavista

Venezolanos en Perú lloran de

Universitario vs Wanka EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ quieren terminar esta etapa como primeras, mientras que las ‘wankas’ buscan salir de la zona de revalidación. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Wanka EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Capturan a Nicolás Maduro en

Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Gobierno aprueba deuda de S/7.580 millones para proyecto de inversión de la FAP, en medio de evaluación de compra de 24 aviones caza

Del gobierno regional a la clandestinidad: el patrón de escándalos que golpea a alcaldes y gobernadores

Perú en el escenario internacional: relaciones bilaterales, acuerdos y tensiones del 2025

2026: el año de un nuevo rumbo para Perú, elecciones y la promesa de hacer un país más próspero

ENTRETENIMIENTO

‘La Mackyna’ llevará a Christian

‘La Mackyna’ llevará a Christian Cueva a los tribunales por agresión verbal, amenazas y acoso: “Me ha llamado como 10 veces”

TheGrefg cumple su promesa de visitar Perú para conocer a suscriptor limeño que conquistó Twitch y disfrutar de la gastronomía

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de Magaly Medina y compara su caso con el de María Pía Copello y Paolo Guerrero

Yarita Lizeth derrite a sus fans con romántica promesa de amor para Alejandro Páucar en su cumpleaños

Karla Tarazona descarta bodas simbólicas con Christian Domínguez y afirma: “Esta vez tiene que ser de verdad”

DEPORTES

Universitario vs Wanka EN VIVO

Universitario vs Wanka EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

A qué hora juega Universitario vs Wanka HOY: juego por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

“No me importa que Universitario sea tricampeón”: Federico Girotti se mentaliza con ganar título con Alianza Lima en el 2026

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026