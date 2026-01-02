Desembolso de retiro de AFP: ¿Qué afiliados reciben su primera UIT hasta el 2 de enero?

El cronograma de AFP se ha publicado, pero también esto revela las fechas de desembolsos para cada UIT. - Crédito Infobae Perú

El octavo retiro AFP continua este enero de 2026. Si bien este será el último mes para solicitar hasta 4 UIT de los fondos de pensiones, el monto total máximo para pedir ha aumentado, de S/ 21.400 a S/ 22.000, con el nuevo valor de la UTI (S/ 5.500 en 2026).

Así, si bien la fecha oficial final que informar las AFP en que acabarán las solicitudes es el domingo 18 de enero, en base al horario oficial, que va de lunes a viernes, la fecha real última en que se podrá hacer el registro de la solicitud es el viernes 16 de enero. Pero también en enero varios afiliados recibirán su primera UIT.

Afiliados con 9 al final de su DNI y solicitaron el miércoles 3 de diciembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo hoy 2 de enero de 2026

En el periodo libre, todos los afiliados que pidieron el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025, también deberán recibir su monto máximo el viernes 2 de enero de 2026 (dado que los 30 días se cumplen el sábado 3 y domingo 4, días no laborables).

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Cronograma de desembolso del retiro AFP

Exactamente, los afiliados con DNI terminado en 7, 8 y 9, que solicitaron en la última fecha dedicada, hace un mes, deberán haber recibido ya para este 2 de enero un monto de hasta una UIT. También quienes solicitaron en el periodo libre, el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025, deberán recibir su primera UIT hasta hoy.

Como se sabe, ya quienes pidieron desde el jueves 4 de diciembre lo hicieron sin un cronograma por DNI. Es así que todos estos recibirán su primera UIT (hasta este monto, porque si pidieron menos ya recibirán todo su monto solicitado) en 30 días calendarios máximo.

Es decir, desde que hicieron su solicitud solo debe contar 30 días calendario máximo y así sabrán la fecha máxima en que les depositarán este monto. Y dado que sábado y domingo son no laborables, si la fecha última cae en este día, el depósito podría hacerse al viernes anterior (si no es feriado).

En diciembre ya todos los afiliados podrían haber recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así cambia el retiro en 2026

En base a la norma legal publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia la nueva UIT, de S/ 5.500, que subió en S/ 150 con respecto a la de 2025, de S/ 5.350. Con esto, no solo cambia el monto de retiro AFP, sino también cada UIT recibida.

En 2025 , el monto máximo de retiro AFP es de 4 UIT, de S/ 21.400. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsa máximo S/ 5.350 (1 UIT) a cada afiliado

En 2026, sin embargo, el monto máximo de retiro AFP será de S/ 22.000. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsará máximo S/ 5.500 (1 UIT) a cada afiliado.

Dado que el jueves 1 de enero no se pudo solicitar el retiro de AFP, por el feriado, es a partir de hoy viernes 2 de enero que los afiliados que aún no hayan solicitado hasta 4 UIT de sus fondos podrán pedir el nuevo monto de S/ 22.000.