Perú

Retiro de AFP de hasta S/5.350 se deposita a estos afiliados hasta mañana 16 de enero

Octavo retiro AFP continúa hasta el lunes 19 de enero, pero los depósitos podrán seguir llegando a los afiliados en la primera mitad del año

Recibirás hasta 1 UIT, S/5.500,
Recibirás hasta 1 UIT, S/5.500, esta semana, si pediste en las fechas de hace 30 días.

Si aún no recibes tu primer depósito del retiro AFP, no te preocupes. Debes saber que,si ya lo has pedido, hay un tiempo de espera para que este dinero llegue efectivamente a la cuenta de banco que hayas hayas colocado al momento de registrar tu solicitud.

Como se recuerda, según el reglamento de la Ley de retiro de AFP, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el primer depósito, de hasta 1 UIT (S/ 5.500) llegará para los afiliados máximo en 30 días calendario desde la fecha en que lo solicitaron. Con esta información, según el cálculo de Infobae Perú, esta semana tendría que llegar este primer pago para los siguientes afiliados:

  • Quienes pidieron el lunes 15 de diciembre de 2025 recibirán su primer depósito hasta este miércoles 14 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el martes 16 de diciembre de 2025 recibirán su primer depósito hasta este jueves 15 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el miércoles 17 de diciembre de 2025 recibirán su primer depósito hasta este viernes 16 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el jueves 18 de diciembre de 2025 los 30 días máximos se cumplen el sábado 17 de enero de 2026, pero el depósito llegará el mismo viernes 16 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el viernes 19 de diciembre de 2025 los 30 días máximos se cumplen el domingo 18 de enero de 2026, pero el depósito llegará el mismo viernes 16 de enero de 2026.
Las solicitudes se podrán enviar
Las solicitudes se podrán enviar hasta el lunes 19 de enero.

AFP se recibe en día hábil

Cabe recordar que cuando uno hace el registro de su solicitud de retiro de AFP, por un monto de hasta 4 UIT (S/ 22.000), la fecha de pago del primero monto se calcula a los 30 días calendario máximos desde el momento del pedido.

De esta manera, si esta fecha cae un día sábado o domingo, o no hábil (como un feriado), entonces esta fecha de pago deberá entregarse al día hábil anterior. Es decir, los 30 días calendario se siguen cumpliendo. Si uno debe recibir su primer monto un sábado o domingo, el depósito no se puede realizar el lunes siguiente, sino que será el viernes anterior, para asegurar que el día final en que el afiliado deba tener su dinero se cumpla.

“Si la fecha de pago informada cae fin de semana (sábado o domingo) o feriado, el pago de su pensión estará disponible el día útil anterior”, informó AFP Integra, por ejemplo, sobre el pago de pensiones normales. La misma lógica se sigue en el pago del retiro AFP.

Así avisa AFP Integra si
Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP.

Segundo pago ya se está depositando

Además de la primera UIT, el segundo depósito también ya se está pagando para un grupo de afiliados. Exactamente, es para el grupo que pidió al menos más de 1 UIT en el primer mes de las solicitudes.

Por ejemplo, hasta este viernes 9 de enero, máximo, tendrían que recibir su segundo depósito quienes solicitaron su retiro AFP (de más de 1 UIT, al menos) los afiliados cuyos DNI terminan en 8,9 y letras, y que pidieron del jueves 13 de noviembre de 2025 al miércoles 19 de noviembre de 2025.

Se debe considerar, sin embargo, que si uno recibió su primer monto del retiro AFP antes del máximo de 30 días calendario, para saber la fecha máxima del depósito de su segundo pago, solo debe sumar 30 días calendario a la fecha en que llegó este primer desembolso.

