Perú

Julio Velarde y su cátedra en el Foro Económico Mundial: “Si tienes una población educada, serás próspero al final”

Desde Davos 2026, el banquero subrayó que la estabilidad macroeconómica y el respeto por las reglas han sido factores decisivos para el crecimiento de Perú y la región. ¿Qué dijo sobre la IA?

Guardar
Julio Velarde destacó en el
Julio Velarde destacó en el Foro Económico Mundial 2026 la fortaleza macroeconómica inédita de América Latina en las últimas décadas.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), expuso su visión sobre los retos económicos de América Latina en el Foro Económico Mundial 2026, celebrado en Davos, Suiza.

Durante su intervención en el panel “Breaking Latin America’s Growth Ceiling”, el economista abordó la importancia de la estabilidad macroeconómica, la educación como motor de prosperidad y los desafíos de la incertidumbre en la región.

Además, el presidente del máximo ente emisor del Perú subrayó la relevancia de mantener reglas claras y la apertura económica como pilares del crecimiento nacional, en un contexto de volatilidad global.

Julio Velarde, presidente del BCR, se presentó en Davos 2026: ¿Qué dijo?

En su participación, Velarde planteó matices frente a la visión presentada por James P. Scriven, gerente general de BID Invest, quien había señalado que la principal barrera para el desarrollo regional no reside en la estabilidad macroeconómica, sino en la incertidumbre y la falta de confianza que condicionan la inversión.

Velarde admitió que el crecimiento latinoamericano ha sido dispar —“en Latinoamérica y Centroamérica el crecimiento ha sido algo más del 2%, pero algunas economías han crecido muy poco”— y refirió que la percepción de incertidumbre varía según el país.

“Su país no lo ha hecho mal, pero tampoco tan bien. México creció 2,7%; Brasil, más de 2%; Argentina, más de 2%; Perú, más de 4%; Colombia y Chile, cerca del 4%, de hecho”, enumeró el funcionario. Velarde defendió que la incertidumbre global, sobre todo en materia de insumos y aranceles, ha impactado más que los cambios fiscales internos.
El presidente del BCR advirtió
El presidente del BCR advirtió sobre los retos estructurales de la región, incluyendo la transformación digital y la necesidad de mejorar la calidad educativa. REUTERS/Denis Balibouse

Julio Velarde en Davos 2026: “En Perú, tenemos las mismas reglas desde 1992″

Velarde señaló que Perú tiene un TLC con EEUU aprobado por el Congreso, y que en teoría solo el Congreso estadounidense puede modificarlo. Sin embargo, advirtió que en la actualidad han surgido nuevos aranceles, lo que evidencia que la incertidumbre comercial no es exclusiva de América Latina.

“A pesar de que algunos países ahora tienen un poco más de inflación que antes, diría que en comparación con los años 70, 80 o incluso principios de los 90, la situación es mucho mejor. Y uno de los factores que probablemente ha estado detrás del bajo crecimiento de América Latina ha sido la estabilidad macroeconómica”, dijo.

“En el caso de Perú, tenemos las mismas reglas desde 1992, con un pequeño cambio en 2016, pero básicamente es lo mismo. Nuestra economía es bastante abierta. Ante el problema, confiamos en el estado de derecho y en los tratados firmados”, agregó el banquero.

El fortalecimiento institucional y la
El fortalecimiento institucional y la mejora de servicios y educación fueron propuestas por Julio Velarde como bases para la prosperidad futura de América Latina.

La estabilidad macroeconómica sostiene a Latinoamérica pese a desafíos institucionales, según Velarde

Frente a la volatilidad política nacional, Velarde señaló: “Hemos tenido nueve presidentes, pero eso casi no genera nada, tal vez un punto porcentual. Algún día se corrige; al día siguiente el rendimiento del bono está estable, así que la volatilidad política en realidad no ha afectado tanto el crecimiento”.

“La estabilidad macroeconómica ha estado presente, contamos con bancos centrales independientes. Se han hecho críticas muy fuertes por parte de algunos gobiernos, pero se ha mantenido la independencia de las políticas monetarias a pesar de las críticas presidenciales”, dijo el banquero.

El fortalecimiento institucional y la
El fortalecimiento institucional y la mejora de servicios y educación fueron propuestas por Julio Velarde como bases para la prosperidad futura de América Latina.

El presidente del banco central peruano insistió en que la región atraviesa su mejor situación macroeconómica en décadas, aunque reconoció desafíos persistentes.

“La situación no es buena, pero tampoco es mala. Tenemos que construir nuestras instituciones, la presencia del Estado en todo el país, mejores servicios, mejor educación. Creo que si tienes una población educada, serás próspero al final”, enfatizó ante el panel de Davos 2026.

Julio Velarde ve riesgos en el crecimiento acelerado de la IA

En otro momento, Velarde también se refirió a la transformación digital de las finanzas de los países y el impacto de la Inteligencia artificial sobre la calidad del empleo de las poblaciones.

“En 10 o 50 años veremos un mundo distinto con inteligencia artificial. No estoy tan seguro de cuánto nos beneficiará; probablemente nos beneficiará mucho, pero ahora es difícil afirmarlo”, sostuvo el presidente del banco central peruano.

Perú cerró con una inflación
Perú cerró con una inflación de 1,5% en 2025, y se espera un crecimiento económico superior al 3,2%. ¿El déficit fiscal? Aparentemente, nuevamente en la regla fiscal del 2,2%.

En esta línea, el funcionario destacó la necesidad de fortalecer la educación tecnológica y advirtió sobre los riesgos futuros para el mercado laboral, especialmente en sectores como la minería o la agricultura.

“Sin un ingreso básico, una renta básica [puede ser difícil para un país], pero ese no será el caso general; probablemente es algo que se podría aplicar a la agricultura, pero no en recursos naturales como la minería, porque esos puestos serán escasos”, sentenció.

Temas Relacionados

Julio VelardeBCRBanco Central de ReservaDavos 2026Foro Economico Mundialperu-economia

Más Noticias

¿Alcanzan los votos en el Congreso para vacar a José Jerí? La posición de las bancadas

En su última entrevista, el mandatario adelantó que no tenía previsto renunciar. Además, este 21 de enero se presentará ante la Comisión de Fiscalización para brindar las explicaciones sobre su reunión con Zhihua Yang

¿Alcanzan los votos en el

Tomás Gálvez dice que están “preocupados” por reuniones clandestinas de José Jerí: “Hay indicios de delitos”

Fiscal de la Nación interino sostiene que, a raíz de la sentencia del TC, las diligencias son contadas y la investigación se suspenderá inmediatamente al culminarlas. Se le tomaría declaración al presidente interino la próxima semana

Tomás Gálvez dice que están

Sekou Gassama llegó al Perú para sumarse a Universitario: el senegalés estará en la Noche Crema 2026

Después de varios días de espera, el flamante delantero de la ‘U’ arribó la capital peruana para incorporarse a la pretemporada

Sekou Gassama llegó al Perú

Natalia Málaga se sincera sobre la irregularidad de Géminis en la Liga Peruana de Vóley: “No somos magos, depende de las jugadoras”

La entrenadora peruana explicó que el rendimiento actual del equipo de Comas se ha visto afectado por la dificultad de las voleibolistas para manejar sus emociones durante los partidos

Natalia Málaga se sincera sobre

Rectificacion del retiro de AFP: Así se da seguimiento a la segunda solicitud

Ya acabó el plazo para presentar la solicitud de AFP por segunda vez. Pero aún se puede dar seguimiento a tu solicitud de retiro AFP

Rectificacion del retiro de AFP:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez dice que están

Tomás Gálvez dice que están “preocupados” por reuniones clandestinas de José Jerí: “Hay indicios de delitos”

¿Alcanzan los votos en el Congreso para vacar a José Jerí? La posición de las bancadas

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

Abogado de Zhihua Yang admite más reuniones privadas entre el empresario y José Jerí: “Es probable que salgan más videos”

Caso ‘Chifagate’: Zhihua Yang entregará a la Fiscalía mensajes de WhatsApp sobre coordinaciones de reuniones con José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Milo J: quién es y

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

Yahaira Plasencia desata rumores de embarazo con misterioso mensaje en redes: “Debo contarles algo”

‘Mande quien mande’ revela las primeras imágenes oficiales de Laura Huarcayo como su nueva conductora

Samahara Lobatón pone en venta sus redes sociales por hasta 13 mil soles: “solo gente seria”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribes, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV

DEPORTES

Sekou Gassama llegó al Perú

Sekou Gassama llegó al Perú para sumarse a Universitario: el senegalés estará en la Noche Crema 2026

Natalia Málaga se sincera sobre la irregularidad de Géminis en la Liga Peruana de Vóley: “No somos magos, depende de las jugadoras”

Las 4 opciones que maneja Alianza Lima para fichar al séptimo extranjero para 2026: el elegido de Pablo Guede

Paulo Autuori explicó el quiebre de Sporting Cristal en 2025: “Cuando ocurrió lo de Binacional tuvimos un bajón”

Alianza Lima envió documento formal a la FIVB por derrota administrativa ante Universitario: “Congelaron a los árbitros”