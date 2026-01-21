Julio Velarde y su cátedra en el Foro Económico Mundial: “Si tienes una población educada, serás próspero al final”

Julio Velarde destacó en el Foro Económico Mundial 2026 la fortaleza macroeconómica inédita de América Latina en las últimas décadas.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), expuso su visión sobre los retos económicos de América Latina en el Foro Económico Mundial 2026, celebrado en Davos, Suiza.

Durante su intervención en el panel “Breaking Latin America’s Growth Ceiling”, el economista abordó la importancia de la estabilidad macroeconómica, la educación como motor de prosperidad y los desafíos de la incertidumbre en la región.

Además, el presidente del máximo ente emisor del Perú subrayó la relevancia de mantener reglas claras y la apertura económica como pilares del crecimiento nacional, en un contexto de volatilidad global.

Julio Velarde, presidente del BCR, se presentó en Davos 2026: ¿Qué dijo?

En su participación, Velarde planteó matices frente a la visión presentada por James P. Scriven, gerente general de BID Invest, quien había señalado que la principal barrera para el desarrollo regional no reside en la estabilidad macroeconómica, sino en la incertidumbre y la falta de confianza que condicionan la inversión.

Velarde admitió que el crecimiento latinoamericano ha sido dispar —“en Latinoamérica y Centroamérica el crecimiento ha sido algo más del 2%, pero algunas economías han crecido muy poco”— y refirió que la percepción de incertidumbre varía según el país.

“Su país no lo ha hecho mal, pero tampoco tan bien. México creció 2,7%; Brasil, más de 2%; Argentina, más de 2%; Perú, más de 4%; Colombia y Chile, cerca del 4%, de hecho”, enumeró el funcionario. Velarde defendió que la incertidumbre global, sobre todo en materia de insumos y aranceles, ha impactado más que los cambios fiscales internos.

Julio Velarde en Davos 2026: “En Perú, tenemos las mismas reglas desde 1992″

Velarde señaló que Perú tiene un TLC con EEUU aprobado por el Congreso, y que en teoría solo el Congreso estadounidense puede modificarlo. Sin embargo, advirtió que en la actualidad han surgido nuevos aranceles, lo que evidencia que la incertidumbre comercial no es exclusiva de América Latina.

“A pesar de que algunos países ahora tienen un poco más de inflación que antes, diría que en comparación con los años 70, 80 o incluso principios de los 90, la situación es mucho mejor. Y uno de los factores que probablemente ha estado detrás del bajo crecimiento de América Latina ha sido la estabilidad macroeconómica”, dijo.

“En el caso de Perú, tenemos las mismas reglas desde 1992, con un pequeño cambio en 2016, pero básicamente es lo mismo. Nuestra economía es bastante abierta. Ante el problema, confiamos en el estado de derecho y en los tratados firmados”, agregó el banquero.

La estabilidad macroeconómica sostiene a Latinoamérica pese a desafíos institucionales, según Velarde

Frente a la volatilidad política nacional, Velarde señaló: “Hemos tenido nueve presidentes, pero eso casi no genera nada, tal vez un punto porcentual. Algún día se corrige; al día siguiente el rendimiento del bono está estable, así que la volatilidad política en realidad no ha afectado tanto el crecimiento”.

“La estabilidad macroeconómica ha estado presente, contamos con bancos centrales independientes. Se han hecho críticas muy fuertes por parte de algunos gobiernos, pero se ha mantenido la independencia de las políticas monetarias a pesar de las críticas presidenciales”, dijo el banquero.

El fortalecimiento institucional y la mejora de servicios y educación fueron propuestas por Julio Velarde como bases para la prosperidad futura de América Latina.

El presidente del banco central peruano insistió en que la región atraviesa su mejor situación macroeconómica en décadas, aunque reconoció desafíos persistentes.

“La situación no es buena, pero tampoco es mala. Tenemos que construir nuestras instituciones, la presencia del Estado en todo el país, mejores servicios, mejor educación. Creo que si tienes una población educada, serás próspero al final”, enfatizó ante el panel de Davos 2026.

Julio Velarde ve riesgos en el crecimiento acelerado de la IA

En otro momento, Velarde también se refirió a la transformación digital de las finanzas de los países y el impacto de la Inteligencia artificial sobre la calidad del empleo de las poblaciones.

“En 10 o 50 años veremos un mundo distinto con inteligencia artificial. No estoy tan seguro de cuánto nos beneficiará; probablemente nos beneficiará mucho, pero ahora es difícil afirmarlo”, sostuvo el presidente del banco central peruano.

Perú cerró con una inflación de 1,5% en 2025, y se espera un crecimiento económico superior al 3,2%. ¿El déficit fiscal? Aparentemente, nuevamente en la regla fiscal del 2,2%.

En esta línea, el funcionario destacó la necesidad de fortalecer la educación tecnológica y advirtió sobre los riesgos futuros para el mercado laboral, especialmente en sectores como la minería o la agricultura.

“Sin un ingreso básico, una renta básica [puede ser difícil para un país], pero ese no será el caso general; probablemente es algo que se podría aplicar a la agricultura, pero no en recursos naturales como la minería, porque esos puestos serán escasos”, sentenció.