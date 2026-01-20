Política

Javier Milei llegó a Davos para ratificar su propuesta de gobierno y su alineamiento geopolítico con Estados Unidos

El Presidente arribó en helicóptero a la ciudad donde se desarrollará el Foro Económico Mundial. Allí disertará mañana y mantendrá reuniones con inversores extranjeros que operan en la Argentina

Guardar
Pablo Quirno, Luis Caputo, Javier
Pablo Quirno, Luis Caputo, Javier Milei (con el mameluco de YPF), Karina Milei y Federico Sturzenegger en Davos

(Enviado especial a Davos, Suiza) Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial (WEF), que potenció su relevancia por la tensión entre Estados Unidos y los principales países europeos, a partir de la intención de Donald Trump de anexar Groenlandia por razones de seguridad nacional.

El jefe de Estado arribó a Zurich y llegó a Davos antes de lo previsto (al menos un par de horas antes) porque fue trasladado en helicóptero, algo inusual porque la conexión entre ambas ciudades suele hacerse por vía terrestre.

En su primera imagen desde Suiza, Milei se mostró sobre la nieve y vestido con el mameluco de YPF, acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.

Milei fue trasladado en helicóptero desde Zurich a Davos

La agenda oficial indica que Milei -el jefe de Estado que mayor interés concita en el Foro después de Trump- se encontrará esta noche (hora de Suiza) con Maurice Ostro, un filántropo y emprendedor británico muy conectado con Boris Johnson, expremier británico. Ostro es reconocido por su trabajo ecuménico entre cristianos y judíos, una agenda interreligiosa que interesa al presidente.

Mañana es el día clave de la gira presidencial porque el mandatario disertará durante 30 minutos en el Foro Económico de Davos. Antes de su participación -en el mismo auditorio- estará Donald Trump, que desplegará una agenda acorde con la crisis que protagonizan Estados Unidos y Europa.

El presidente utilizará su tiempo para describir su mirada sobre el tablero internacional, ratificar su alineamiento con Estados Unidos y hacer un balance de su programa de ajuste económico.

Antes de hablar en el Foro Económico, Milei saludará a Guy Parmelin, titular de la Confederación Suiza, y a continuación participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

Mañana, el presidente seguramente describirá cómo funcionó el plan de ajuste para llevar la inflación 2025 a su nivel más bajo en ocho años.

Al mismo tiempo que el mandatario argentino estará dando su discurso, el presidente Trump será anfitrión de dos reuniones sucesivas con mandatarios extranjeros e influyentes banqueros, inversores y CEO´s de Estados Unidos.

Javier Milei escucha la pregunta
Javier Milei escucha la pregunta de un empresario durante su participación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” de 2025, (Davos, Suiza)

La noticia relevante en la previa del Foro fue la confirmación de la Casa Rosada de que Milei participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz, el organismo multinacional que impulsa Trump para reducir la influencia diplomática de la ONU.

Además, el jueves, día de la Firma del Consejo de Paz, Milei tiene previsto conceder entrevistas a la agencia de noticias Bloomberg y a la revista The Economist acorde a la agenda oficial distribuida por Balcarce 50.

Por último, antes de disertar en Davos, Milei se reunirá con Borge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Será una reunión protocolar, quince minutos después que Trump haya terminado su propio discurso sobre Estados Unidos y la situación global.

Tras su participación en el Country Strategy Dialogue on Argentina, Milei continuará con su agenda vinculada a la economía, las finanzas y las inversiones. El presidente mantendrá un encuentro “con CEO´s de Bancos Globales", como adelantó la agenda oficial distribuida por la Casa Rosada.

Javier Milei es uno de
Javier Milei es uno de los presidentes más buscados en el Foto Económico Mundial de Davos

Al igual que en el cónclave anterior, Milei describirá las ventajas que ofrece su programa económico para invertir en la Argentina. El presidente sostiene que la energía y la minería son clave para acelerar el crecimiento del país.

Durante su visita a Davos en 2025, Milei también interactuó con los inversores y CEO´s que participan en este grupo de trabajo. Si se repite la metodología, el presidente hará un discurso inicial, y luego los invitados harán sus preguntas vinculadas a la economía y las finanzas del país.

“La bomba hiperinflacionaria que dejaron nuestros predecesores y la pésima reputación crediticia que arrastrábamos como país nos obligó a convertirnos en el mejor alumno de la clase en materia económica. La alternativa era entrar a una crisis económica y social sin precedentes en nuestra historia”, señaló Milei en esa oportunidad.

Temas Relacionados

Javier MileiForo Económico MundialDonald TrumpLuis CaputoPablo QuirnoKarina MileiEstados UnidosConsejo de la Paz

Últimas Noticias

El Gobierno le ofreció a Chile recursos para combatir los devastadores incendios forestales

Lo anunció la Cancillería a través de un comunicado. La semana pasada, la administración de Boric puso a disposición un avión y un helicóptero para combatir el avance del fuego en Chubut

El Gobierno le ofreció a

El Gobierno acordó un préstamo de USD 400 millones con la CAF para mejorar el sistema energético y evitar cortes de luz

La administración nacional aprobó el financiamiento para enfrentar la crisis en la infraestructura eléctrica, luego de una serie de apagones que afectaron a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y zonas aledañas

El Gobierno acordó un préstamo

Manuel Adorni se reúne con ministros y prepara una medida para que los funcionarios no puedan viajar en primera clase

La jefatura de Gabinete emitirá una resolución para restringir pasajes premium y reducir viáticos; a la par, continúa el ciclo de encuentros con funcionarios y se impulsan recortes en la dotación estatal

Manuel Adorni se reúne con

La agenda paralela de Quirno en Davos: se reunirá con el ministro de Economía de Israel tras la invitación al Board of Peace

El canciller acompaña al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial que se realiza en Suiza. El gobierno de Netanyahu había realizado algunos cuestionamientos a la propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump

La agenda paralela de Quirno

Foro de Davos: Milei participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz que impulsa Donald Trump

La Casa Rosada confirmó que el jefe de Estado estará en el acto que se celebrará el próximo jueves. El mandatario disertará mañana en el Foro Económico Mundial y mantendrá reuniones con inversores extranjeros que operan en la Argentina

Foro de Davos: Milei participará
DEPORTES
“Un llamado de Riquelme puede

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

El accidente bajo la lluvia que tuvo uno de los debutantes en la Fórmula 1 durante su primera vuelta con el coche del 2026

El momento en el que la estrella de NBA Jimmy Butler sufrió una grave lesión que lo dejará afuera por toda la temporada

Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

“Control total y obsesivo”: un ex compañero de David Beckham salió en defensa de su hijo Brooklyn en plena polémica familiar

TELESHOW
La angustia de Luciano Castro

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

“Cuando 2016 es el nuevo 2026”: el desafío viral de Daniela Christiansson con un guiño a su mudanza a Argentina

En medio del escándalo con Luciano Castro, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto junto a Adrián Suar

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

INFOBAE AMÉRICA

‘Un caballero de los Siete

‘Un caballero de los Siete Reinos’ es como ‘Game of Thrones’, pero menos solemne y más divertida

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Panamá prohíbe exportaciones de tiburones y rayas

Un estudio mostró cómo el amor materno deja huella en el cerebro de los caballos

El régimen cubano sentenció a cinco años de cárcel al rapero Fernando Almenares Rivera por colocar pancartas a favor de los DDHH