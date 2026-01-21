Camioneta de familiares del alcalde del Rímac es atacada por sicarios en Villa El Salvador: atentado deja una mujer fallecida y un herido

Ataque armado a camioneta en Villa El Salvador deja un herido y alarma a vecinos. Captura: MiPamplonaCity

Un ataque armado estremeció el distrito de Villa El Salvador la tarde de este martes, cuando sujetos armados dispararon contra una camioneta Mercedes Benz G500, de placa BKA-162, dejando a una persona gravemente herida. El hecho se registró en un grifo ubicado en la Av. El Sol.

El incidente ocurre durante el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y Callao, donde las autoridades buscan frenar el avance de la criminalidad que afecta a la población y al sector transporte. A pesar de las medidas de seguridad reforzadas, los agresores lograron huir del lugar sin ser capturados, lo que expone la vulnerabilidad de zonas consideradas estratégicas para la vigilancia policial.

Este nuevo episodio se suma a una cadena de hechos violentos recientes en Villa El Salvador, como el atentado contra un bus de la empresa Línea 41, ocurrido el siete de enero, lo que evidencia que la violencia persiste incluso en áreas bajo monitoreo constante.

Sicarios disparan a camioneta presuntamente vinculada a familiares de alcalde del Rímac

El ataque se produjo en la intersección de la avenida El Sol con la avenida Pastor Sevilla, cuando las víctimas se encontraban en una estación de servicio abasteciendo combustible. Según testigos, dos sicarios a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar y dispararon contra la camioneta Mercedes Benz G500, impactando a una pasajera, quien resultó gravemente herida y fue trasladada de inmediato a un centro de salud cercano.

Sicarios dispararon contra una camioneta Mercedes Benz en Villa El Salvador, dejando un herido y causando alarma en el distrito. Foto: Composición Infobae Perú

Las imágenes difundidas muestran el vehículo con múltiples impactos de bala en el parabrisas y los costados. Según información preliminar, los atacantes huyeron tras el atentado y, hasta el momento, no se han reportado detenciones ni identificaciones oficiales de los responsables.

Una fallecido y un herido deja ataque de sicarios

Según informó RPP Noticias, el ataque en la estación de servicio dejó como saldo la muerte de Danexis Sánchez Almeida, quien llegó sin vida al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, y heridas graves a Giancarlo Fierro Román, quien permanece internado en estado crítico y fue sometido a una intervención quirúrgica. Ambos se encontraban a bordo de la camioneta cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y dispararon a quemarropa.

Efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona y dieron inicio a las diligencias para esclarecer el crimen. De acuerdo con registros de la Sunarp, la camioneta es propiedad de Katherine de la Rosa Menéndez y Giancarlos Fierro, hija y yerno del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa. Desde la municipalidad informaron que el caso se maneja con carácter reservado. El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador ha asumido la investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el avance de las pesquisas.

Vecinos exigen mayor seguridad ante ola de violencia

La preocupación crece entre los vecinos de Villa El Salvador, quienes exigen una respuesta inmediata de las autoridades ante la continuidad de los hechos violentos en el distrito. El reciente atentado se suma al ataque ocurrido el siete de enero contra un bus de la Línea 41, cuando un individuo disparó contra un vehículo estacionado, aunque sin dejar heridos. La Policía Nacional y peritos de criminalística cercaron el área y recogieron casquillos para las investigaciones, pero la sensación de inseguridad persiste.

La seguidilla de ataques deja en evidencia la necesidad de acciones efectivas de prevención y control de la criminalidad. Los residentes y trabajadores del transporte demandan mayor presencia policial y vigilancia, alertando sobre una situación que consideran insostenible.

Estado de emergencia por ola de criminalidad

Lima, Callao y La Libertad se mantienen bajo estado de emergencia, prorrogado mediante decretos supremos por el presidente José Jerí y el Consejo de Ministros, encabezado por el premier Ernesto álvarez. La medida fue adoptada para contener la violencia, la extorsión y los ataques armados que afectan sobre todo al transporte urbano y a las microempresas.

Pese a la extensión del estado de emergencia, la percepción de inseguridad predomina entre los ciudadanos. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha presentado cifras oficiales sobre intervenciones realizadas, bandas desarticuladas o armas incautadas, ni ha ofrecido un informe público completo sobre los resultados de la medida.

En La Libertad, la criminalidad se distingue por el uso de explosivos en ataques dirigidos a empresas y autoridades, mientras que en Lima y Callao la violencia se concentra en extorsión y sicariato, en particular contra el sector transporte. La falta de resultados concretos ha incrementado la preocupación de la ciudadanía, que exige transparencia y rendición de cuentas de sus autoridades.

Como parte de las estrategias del gobierno para intentar frenar la criminalidad, desde el 21 de enero rige en Lima y Callao la prohibición de transportar dos personas en motocicletas. La medida, implementada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, busca reducir delitos cometidos desde motos, como robos y ataques armados, y facilitar el control de la Policía Nacional. Las autoridades han establecido multas de hasta S/1.320 para quienes incumplan la norma, como parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos violentos en zonas vulnerables.

Números de emergencia

Frente al incremento de delitos como extorsión, sicariato y ataques armados, la ciudadanía puede comunicarse con las siguientes líneas de emergencia y servicios de apoyo:

Central de Emergencias de la Policía Nacional: 105

Línea 1818: Denuncias de extorsión (servicio gratuito y confidencial las 24 horas).

Celular 942 841 978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.

Serenazgo de Villa El Salvador: 01 715 8000

Comisarías y Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Oficinas y unidades especializadas en cada distrito.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Centro de Emergencia Mujer: 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Las autoridades recomiendan a la población realizar la denuncia inmediata y aportar información relevante para facilitar la pronta intervención policial y la identificación de los responsables. La colaboración ciudadana resulta crucial ante la magnitud de los atentados que afectan a Villa El Salvador y a toda Lima Metropolitana.