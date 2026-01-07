Un bus de la empresa de transportes 41 fue atacado a balazos en su paradero final en Villa El Salvador. La unidad recibió siete impactos de bala, presuntamente por un conflicto relacionado con el cobro de cupos, a pesar de que la empresa ya pagaría a varias bandas criminales. América TV

Un bus de la empresa de transportes Línea 41 fue atacado a balazos por parte de criminales durante la madrugada del martes en su terminal de Villa El Salvador, mientras estaba estacionado y sin ocupantes. El atentado, que ocurrió en la avenida Mariano Pastor Sevilla del sector dos, no dejó heridos.

Según información ofrecida en América TV, testigos indicaron que un individuo llegó a pie por la Calle Nueve y efectuó al menos siete disparos contra el bus, que había terminado su recorrido diario hace poco. Luego del ataque, el criminal huyó a pie y se reunió con un cómplice en una zona cercana. La Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística ya cercaron el lugar y recogieron los casquillos de las balas para iniciar la investigación.

Representantes y trabajadores de la Línea 41 informaron que pese a su atentado, son víctimas de cobro de cupos desde el mes de septiembre del 2025, con exigencias diarias de pagos extorsivos de hasta 20 soles por persona. Los conductores detallaron que en diciembre la empresa dejó de pagar a una de las bandas debido a la desactivación de la cuenta bancaria de los extorsionadores, lo que podría haber motivado el ataque.

Villa El Salvador: Extorsionadores atacan a balazos a bus de la Línea 41, que paga cupo a tres grupos criminales. (Foto: América TV)

Algunos empleados también confirmaron el pago simultáneo a tres bandas criminales, lo que ha generado un asedio múltiple que afecta gravemente al sector. Desde el primer atentado en septiembre de 2025, los incidentes han continuado; en noviembre, los chóferes realizaron un plantón para denunciar los descuentos obligatorios de sus salarios destinados a estos pagos.

El temor entre conductores y personal se mantiene. Entrevistados por América TV y RPP, reconocieron que la inseguridad los ha llevado a contemplar una paralización del servicio como medida de protección. Durante la protesta de noviembre, en el paradero inicial, los transportistas manifestaron su insatisfacción y vulnerabilidad frente a amenazas diarias de represalias.

Vecinos y transportistas exigen mayor vigilancia policial, mientras que el reciente tiroteo se suma a otros ataques similares en Lima registrados en los últimos días. Los peritos de criminalística y agentes, bajo la dirección de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, lideran las pesquisas y han solicitado las grabaciones de cámaras municipales y comercios cercanos para identificar a los responsables.

Transportistas bajo amenaza en 2026

La violencia también alcanza a otras empresas. Según la Policía Nacional, al menos cuatro compañías de transporte han sido víctimas de ataques armados en lo que va de 2026, y en la madrugada reciente se registró otro atentado en María del Triunfo, informó Exitosa. Lima sigue en estado de emergencia, con usuarios y trabajadores bajo constante preocupación ante la expansión de la extorsión y la magnitud de los atentados.

La continuidad del servicio en la Línea 41 está en suspenso. Conductores y empleados evalúan su permanencia, a la espera de condiciones mínimas de seguridad que permitan evitar nuevos ataques.

Aumento de casos de extorsión

Las cifras reflejan un deterioro de la seguridad en todo el territorio nacional. Lima Metropolitana se posicionó como la zona más afectada, reportando 10.562 denuncias de extorsión solo en el año 2025. El sicariato evidenció una presencia sostenida: en el primer trimestre del año se documentaron 364 asesinatos bajo esta modalidad, con predominancia de víctimas con antecedentes penales.

El sector transporte fue uno de los más golpeados. Al menos 69 conductores y 5 cobradores perdieron la vida durante sus jornadas laborales, siendo la extorsión el principal móvil. El 80% de las empresas de transporte público admitió el pago de cupos que rondan los S/30.000 mensuales a organizaciones criminales.