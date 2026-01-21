Perú

PNP inicia operativos a motociclistas que llevan pasajeros en Lima y Callao con multas que pueden superar el sueldo mínimo

La PNP intensifica los controles en Lima y Callao para hacer cumplir la prohibición de transportar pasajeros en motos lineales, medida que, según el general Humberto Alvarado, busca reforzar la seguridad ciudadana

La Policía Nacional del Perú ha comenzado a aplicar multas a los motociclistas que circulen con un acompañante adulto. En este reportaje desde Independencia, el General de la PNP explica los detalles del decreto, las excepciones y el monto de las sanciones. Fuente: Exitosa Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó a imponer las primeras multas a motociclistas que trasladan un acompañante adulto en zonas declaradas en emergencia, como Lima Metropolitana y el Callao. En cumplimiento de la nueva normativa vigente desde el 21 de enero de 2026, los agentes de tránsito han intensificado los operativos en puntos estratégicos de la ciudad, sorprendiendo a conductores que desconocían o desafiaban la disposición. La medida busca reducir los delitos cometidos con motolineales y ha generado debate entre los ciudadanos, quienes señalan el impacto de la prohibición en su economía y dinámica familiar.

En las primeras jornadas de fiscalización, la PNP intervino motociclistas que circulaban con acompañante, aplicando sanciones económicas severas. El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, explicó en entrevista con Exitosa Noticias que la norma responde a la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana. “Ya como en la marcha blanca de sensibilización, hemos venido mencionando, gracias a ustedes, los medios de comunicación. La norma establecida en este decreto 002 señala taxativamente dos adultos en una moto lineal de la categoría L1 y L3”, afirmó el general.

El impacto de la medida no solo se percibe en el aumento de las multas, sino también en la percepción de los motociclistas, quienes han manifestado su preocupación por la falta de claridad en las excepciones y la capacidad de fiscalización de la PNP. A pesar de la resistencia inicial, las autoridades han ratificado su compromiso de mantener una presencia activa en las calles y sancionar a quienes incumplan la norma.

Normativa vigente desde el 21
Normativa vigente desde el 21 de enero de 2026 prohíbe que dos adultos circulen juntos en motocicleta en zonas declaradas en emergencia, con sanciones económicas para quienes incumplan la disposición. (Foto: Andina)

PNP sanciona a motociclistas con acompañante en Tomás Valle

Los primeros operativos de la PNP se concentraron en intersecciones clave, como el cruce de la avenida Tomás Valle con Túpac Amaru, en el distrito de Independencia. Allí, agentes de tránsito verificaron el cumplimiento de la prohibición, deteniendo a conductores que circulaban con un acompañante adulto. La presencia policial generó expectativa entre la población y evidenció el desconocimiento de algunos motociclistas respecto a los detalles de la norma.

En los primeros sesenta minutos del operativo, la PNP detectó únicamente dos conductores que circulaban con un acompañante adulto, lo que evidenció un bajo nivel de infracción inicial. Según el general Humberto Alvarado, las autoridades procedieron de inmediato a aplicar las multas correspondientes, remarcando la importancia de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones y respeten la nueva normativa. La presencia policial, explicó el general, apunta no solo a sancionar, sino también a fortalecer la cultura de responsabilidad y convivencia en las calles.

PNP dará trato especial a
PNP dará trato especial a motos con menores: no aplicarán sanción automática. Foto: captura TV Perú

La labor de fiscalización se realiza en horarios estratégicos y en zonas de alta afluencia, con el objetivo de disuadir el transporte de acompañantes adultos en motocicletas. La PNP ha señalado que la presencia policial es un mensaje claro de que el Estado y la seguridad están presentes en las calles, y que los operativos continuarán hasta lograr la adhesión total a la normativa.

¿Cuáles son las multas por llevar pasajeros en moto?

La restricción se aplica únicamente a motocicletas lineales clasificadas en las categorías L1 y L3, que corresponden a vehículos de baja y media cilindrada, incluidas las eléctricas. El general Alvarado precisó que “no están involucradas en esto las motos o las pequeñas unidades de desplazamiento como las eléctricas, porque por la generalidad, estos vehículos están por debajo de un cilindraje de alta potencia”, aunque especialistas legales han señalado que la restricción también alcanza a modelos eléctricos dentro de dichas categorías.

El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y la Policía Nacional anuncian penalidades elevadas y la posible retención del brevete ante la reincidencia en la infracción de tránsito establecida para motociclistas| Andina

Respecto a las excepciones, la norma es clara: no se permite que dos adultos viajen juntos en una motocicleta. La única excepción tácita admitida por la PNP es el traslado de un menor de edad por parte de un padre o tutor, aunque la autoridad aconseja evitar esta práctica por el riesgo que implica. El general Alvarado advirtió: “Si se constata plenamente identificado un padre de familia trasladando a su menor hijo en una motocicleta, lo ideal también sería no causarle tanto riesgo en este desplazamiento, porque un vehículo lineal de dos ruedas es de mayor riesgo que un vehículo de cuatro ruedas”.

Las sanciones económicas son una de las más altas en la región. La primera infracción implica una multa de 660 soles (USD 176) y la resta de 50 puntos en el récord del conductor. En caso de reincidencia, la penalidad se duplica a 1.320 soles (USD 352) y se descuentan 60 puntos, lo que puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir. Esta política posiciona al Perú entre los países latinoamericanos con multas más elevadas para este tipo de infracciones, superado solo por Brasil en casos extremos.

