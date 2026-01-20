Perú

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

El actor reveló que su expareja y la familia de la actriz lo acogieron durante la crisis emocional y económica que enfrentó luego de ser denunciado por violencia sexual, ayudándolo a salir adelante tras perder trabajo y amistades.

Santiago Suárez agradece el apoyo
Santiago Suárez agradece el apoyo de su expareja tras grave acusación.

El actor peruano Santiago Suárez atraviesa uno de los periodos más difíciles de su vida tras ser denunciado por una ciudadana estadounidense, quien lo acusó de violencia sexual. La noticia impactó directamente en su carrera y en su entorno personal, llevándolo a perder trabajos, amistades y estabilidad económica, según relató en una reciente entrevista con el programa ‘Día D’ de ATV.

Suárez, conocido por su participación en producciones televisivas como ‘Domingos de fiesta’, reconoció que la denuncia marcó un antes y un después en su vida. Luego de que el caso se hiciera público, fue retirado del espacio televisivo y se vio obligado a vender su automóvil y alquilar su departamento para poder subsistir. El actor confesó que cayó en un estado de depresión, agravado por el rechazo de colegas y amigos que, hasta entonces, le habían mostrado aprecio.Raysa Ortiz, su gran apoyo

En medio de la adversidad, Raysa Ortiz, su expareja, y la familia de la actriz se convirtieron en un apoyo fundamental. Suárez manifestó que fue Ortiz, junto a su madre y su hermana gemela, Sirena Ortiz, quienes lo ayudaron a sobrellevar los momentos más complicados tras la denuncia. “Ellas fueron las que me levantaron de la cama”, compartió el actor, visiblemente conmovido durante la entrevista.

Según el testimonio de Suárez, Raysa Ortiz le ofreció alojamiento en su vivienda cuando la situación económica y emocional se hizo insostenible. La actriz, que se preparaba para viajar a México por compromisos laborales con Telemundo, le propuso quedarse en su casa y, de ese modo, alquilar su propio departamento para tener un ingreso fijo. El actor aceptó la propuesta, encontrando en ese gesto una oportunidad para reconstruir su vida lejos de la presión mediática y el señalamiento público.

Santiago Suárez y Raysa Ortiz
Santiago Suárez y Raysa Ortiz compartieron un momento público tras el inicio del emprendimiento del actor.

La familia de Ortiz no solo le brindó un techo, sino que también lo impulsó a retomar actividades cotidianas y a buscar nuevas formas de salir adelante. Suárez relató en ‘Día D’ que la madre de Raysa fue determinante en este proceso. “Yo todo el día dormía y su mamá literalmente me levantaba de la cama. ¿Cómo me habrá visto un día que me mandó a la barbería? (Me dijo) ‘Ya, ándate, quítate la barba, córtate el cabello’. Y me puso a chambear. Llegó diciembre y me puso a trabajar con ella, hacer panetones, hacer chocotejas, hacer alfajores. Es un momento que lo recuerdo con mucho cariño”, dijo el actor.

Santiago Suárez reconoció que la denuncia no solo le afectó en el plano laboral, sino también en el personal. El rechazo de amigos y la presión social lo llevaron a aislarse y a experimentar episodios de tristeza profunda. Sin embargo, destacó la importancia de contar con el respaldo de la familia Ortiz, que le ofreció comprensión y apoyo incondicional en medio de la crisis.

Santiago Suárez se sincera, entre
Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

A través de su testimonio en ‘Día D’, Suárez agradeció públicamente a Raysa Ortiz y su familia, resaltando que su apoyo fue clave para no caer en una situación irreversible.

La venta de marcianos

La situación de Suárez se vio reflejada también en la necesidad de reinventarse profesionalmente. Alejado de la televisión y sin propuestas en el medio artístico, el actor recurrió a la venta de marcianos (helados artesanales) como una alternativa para generar ingresos. Esta iniciativa fue celebrada por su madre, quien expresó su emoción y orgullo al ver a su hijo esforzarse por salir adelante pese a las circunstancias.

Actualmente, Santiago Suárez continúa explorando alternativas para generar ingresos y seguir adelante, mientras el proceso legal sigue su curso en las instancias correspondientes. El actor sostiene que su principal motivación es recuperar la confianza en sí mismo y demostrar que puede rehacer su vida, más allá de las circunstancias que lo alejaron de la televisión y el espectáculo.

El popular actor sorprende a
El popular actor sorprende a sus seguidores apareciendo en los mercados con su emprendimiento, recibiendo mensajes de apoyo y admiración que han hecho viral su historia en plataformas digitales (TikTok)

