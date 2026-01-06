Perú

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

El reconocido actor se ausentó de la pantalla chica y dejó de aparecer en novelas, ahora se reinventó vendiendo marcianos

La vida de Santiago Suárez dio un giro inesperado tras la denuncia de abuso sexual presentada en su contra en octubre de 2024. El actor, conocido por su trabajo en la televisión peruana, relató en una entrevista reciente lo que ha significado enfrentar la exposición pública y las consecuencias en su entorno profesional y personal. La acusación lo llevó a desaparecer de la pantalla chica y a perder los proyectos que había construido durante años.

La denuncia, que se formalizó el 15 de octubre de 2024, detalló que el supuesto incidente ocurrió el 11 de ese mes, alrededor de las 22:30 horas. La denunciante acudió a la comisaría tres días después, lo que marcó el inicio de un proceso que rápidamente se volvió mediático y puso en jaque la carrera de Suárez.

El actor confesó que el golpe más duro no fue solo la denuncia, sino la reacción de su entorno. “Nunca me vi en un escenario similar, nunca me imaginé tener que pasar por esto. Golpea que desconfíen de ti, golpea seas señalado y mal visto cuando toda mi vida he luchado por tener una imagen bien”.
“Es más duro el golpe donde no he tenido mucho apoyo, perder eso por una calumnia, golpea mucho. Por una mentira, por una difamación, duele bastante. Te quedas solo en la nada”, expresó en una comunicación reciente.

Durante este tiempo, Suárez aseguró que ha buscado demostrar su inocencia desde el primer momento. Junto a sus abogados, se ha presentado en cada diligencia con la esperanza de esclarecer los hechos lo antes posible.

Con las pruebas que hemos demostrado con todas las diligencias que se han hecho. Con mis abogados desde el primer minuto hemos sido proactivos para que este caso se esclarezca lo más pronto posible”, afirmó.

La denuncia impactó directamente en su estabilidad emocional y laboral. Suárez admitió que, tras la noticia, se vio obligado a poner en pausa su vida y sus sueños profesionales.

“Es como si le hubieran puesto pausa a mi vida y todo desaparece, desaparece el trabajo, desaparecen los proyectos, los amigos. Durante todo este año, he estado solo con mi perrito en mi casa. El primer mes solo me levantaba para ir a las diligencias a dar mi testimonio, no comía. Yo prefería estar durmiendo soñando que trabajaba, no quería levantarme”, compartió.

La falta de respaldo por parte de colegas y amistades acentuó la sensación de aislamiento de Suárez. El actor reconoció que el proceso judicial y mediático lo dejó sin oportunidades laborales, aislado y enfrentando una etapa de incertidumbre. Su testimonio pone en evidencia el impacto que una denuncia puede tener en la vida de una figura pública, tanto a nivel personal como profesional.

Santiago Suárez se reinventa vendiendo marcianos

Tras dejar la televisión por una denuncia que afectó su carrera, Santiago Suárez optó por reinventarse y comenzó a vender marcianos en Lima. El actor, conocido por su trabajo en series y películas peruanas, ahora recorre mercados y playas ofreciendo estos helados en bolsita bajo el nombre “Marcianos el más guapo”.

Santiago compartió en redes sociales cómo prepara los marcianos junto a su madre, desde la compra de frutas hasta el envasado. Esta nueva etapa lo muestra adaptándose a las circunstancias, apostando por el trabajo honesto y el emprendimiento para salir adelante.

Lejos de ocultarse, el actor
Lejos de ocultarse, el actor asume su presente laboral con un discurso frontal sobre el trabajo y la dignidad, en un contexto marcado por la controversia y la incertidumbre sobre su futuro artístico. (TikTok)

La presencia de su madre en el proceso ha sido clave, ya que lo apoya y se muestra orgullosa de su esfuerzo. La historia de Santiago Suárez refleja su capacidad de resiliencia y su decisión de no rendirse pese a las dificultades, encontrando en la venta de marcianos una nueva forma de seguir adelante.

