Madre de Santiago Suárez apoya la venta de marcianos de su hijo: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

Doña Carmen se mostró emocionada por el cambio en la vida de su hijo, sin embargo destacó que siempre estará para apoyarlo | Latina

La nueva etapa de Santiago Suárez fuera de la televisión ha estado marcada por un emprendimiento inesperado, pero cargado de simbolismo. El actor decidió iniciar la venta de marcianos en distintos puntos de Lima, una decisión que no pasó desapercibida y que generó una profunda reacción en su madre, doña Carmen, quien no ocultó su emoción al hablar del esfuerzo que hoy realiza su hijo.

Visiblemente conmovida, la madre del exconductor de Domingos de fiesta expresó su orgullo por verlo salir adelante pese a las circunstancias. “Me emociona verlo así”, dijo entre lágrimas, dejando en claro que, más allá del rubro, lo que valora es la actitud de Santiago frente a la vida y el trabajo.

Doña Carmen defendió con firmeza el emprendimiento del actor, quien ahora recorre mercados y playas ofreciendo sus productos. Esta decisión llegó después de que Suárez se alejara de las pantallas, tras enfrentar una denuncia de abuso sexual presentada por una joven estadounidense, un episodio que significó un quiebre en su carrera y en su vida personal.

Durante su participación en el programa Arriba mi gente, la madre de Santiago remarcó que siempre ha estado a su lado y que el trabajo honesto es un valor que le inculcó desde niño.

Madre de Santiago Suárez se refiere a la venta de marcianos de su hijo tras dejar la TV: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

“Yo lo apoyo a mi hijo en todo siempre desde chiquito. Sabes que cualquier trabajo bueno dignifica”, expresó, señalando además que se siente tranquila al verlo enfocado y motivado en este nuevo proyecto.

El propio Santiago Suárez también se pronunció sobre el respaldo incondicional que recibe en casa. El actor, recordado por su participación en Asu mare, destacó el rol de su madre en este proceso de reinvención personal. “Mi madre me apoya siempre, en todos mis trabajos, en todos mis proyectos… esto recién empieza”, escribió, dejando ver que asume esta etapa como un nuevo comienzo.

Por su parte, doña Carmen volvió a recalcar la tranquilidad que hoy siente al ver a su hijo más sereno, luego de atravesar momentos complejos. “Estoy contenta y me emociona verlo así, contento… porque ha pasado por momentos difíciles”, señaló, reafirmando que su apoyo seguirá siendo constante, sin importar el camino que decida tomar.

Santiago Suárez habló sobre la denuncia en su contra

Santiago Suárez relató que la denuncia de abuso sexual en su contra, presentada en octubre de 2024, provocó un cambio abrupto en su vida personal y profesional. El actor expresó que nunca imaginó verse en esa situación y que lo más difícil fue enfrentar la desconfianza y el señalamiento de su entorno. “Golpea que desconfíen de ti, golpea seas señalado y mal visto cuando toda mi vida he luchado por tener una imagen bien”, afirmó.

Suárez explicó que perdió proyectos y oportunidades laborales tras la denuncia, lo que lo llevó a desaparecer de la televisión. “Es más duro el golpe donde no he tenido mucho apoyo, perder eso por una calumnia, golpea mucho. Por una mentira, por una difamación, duele bastante. Te quedas solo en la nada”, confesó.

El reconocido actor se ausentó de la pantalla chica y dejó de aparecer en novelas, ahora se reinventó vendiendo marcianos | TikTok

El actor indicó que su vida quedó en pausa después del escándalo. “Es como si le hubieran puesto pausa a mi vida y todo desaparece, desaparece el trabajo, desaparecen los proyectos, los amigos. Durante todo este año, he estado solo con mi perrito en mi casa. El primer mes solo me levantaba para ir a las diligencias a dar mi testimonio, no comía. Yo prefería estar durmiendo soñando que trabajaba, no quería levantarme”, compartió.

Santiago Suárez aseguró que desde el primer momento buscó demostrar su inocencia y que junto a sus abogados fue proactivo en el proceso judicial. Reconoció que la falta de respaldo de colegas y amistades intensificó su aislamiento y la incertidumbre sobre su futuro.