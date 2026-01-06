Perú

Madre de Santiago Suárez apoya la venta de marcianos de su hijo: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

Doña Carmen se mostró emocionada por el cambio en la vida de su hijo, sin embargo destacó que siempre estará para apoyarlo

Guardar
Doña Carmen se mostró emocionada por el cambio en la vida de su hijo, sin embargo destacó que siempre estará para apoyarlo | Latina

La nueva etapa de Santiago Suárez fuera de la televisión ha estado marcada por un emprendimiento inesperado, pero cargado de simbolismo. El actor decidió iniciar la venta de marcianos en distintos puntos de Lima, una decisión que no pasó desapercibida y que generó una profunda reacción en su madre, doña Carmen, quien no ocultó su emoción al hablar del esfuerzo que hoy realiza su hijo.

Visiblemente conmovida, la madre del exconductor de Domingos de fiesta expresó su orgullo por verlo salir adelante pese a las circunstancias. “Me emociona verlo así”, dijo entre lágrimas, dejando en claro que, más allá del rubro, lo que valora es la actitud de Santiago frente a la vida y el trabajo.

Doña Carmen defendió con firmeza el emprendimiento del actor, quien ahora recorre mercados y playas ofreciendo sus productos. Esta decisión llegó después de que Suárez se alejara de las pantallas, tras enfrentar una denuncia de abuso sexual presentada por una joven estadounidense, un episodio que significó un quiebre en su carrera y en su vida personal.

Durante su participación en el programa Arriba mi gente, la madre de Santiago remarcó que siempre ha estado a su lado y que el trabajo honesto es un valor que le inculcó desde niño.

Madre de Santiago Suárez se
Madre de Santiago Suárez se refiere a la venta de marcianos de su hijo tras dejar la TV: “Cualquier trabajo bueno dignifica”
“Yo lo apoyo a mi hijo en todo siempre desde chiquito. Sabes que cualquier trabajo bueno dignifica”, expresó, señalando además que se siente tranquila al verlo enfocado y motivado en este nuevo proyecto.

El propio Santiago Suárez también se pronunció sobre el respaldo incondicional que recibe en casa. El actor, recordado por su participación en Asu mare, destacó el rol de su madre en este proceso de reinvención personal. “Mi madre me apoya siempre, en todos mis trabajos, en todos mis proyectos… esto recién empieza”, escribió, dejando ver que asume esta etapa como un nuevo comienzo.

Por su parte, doña Carmen volvió a recalcar la tranquilidad que hoy siente al ver a su hijo más sereno, luego de atravesar momentos complejos. “Estoy contenta y me emociona verlo así, contento… porque ha pasado por momentos difíciles”, señaló, reafirmando que su apoyo seguirá siendo constante, sin importar el camino que decida tomar.

Madre de Santiago Suárez se
Madre de Santiago Suárez se refiere a la venta de marcianos de su hijo tras dejar la TV: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

Santiago Suárez habló sobre la denuncia en su contra

Santiago Suárez relató que la denuncia de abuso sexual en su contra, presentada en octubre de 2024, provocó un cambio abrupto en su vida personal y profesional. El actor expresó que nunca imaginó verse en esa situación y que lo más difícil fue enfrentar la desconfianza y el señalamiento de su entorno. “Golpea que desconfíen de ti, golpea seas señalado y mal visto cuando toda mi vida he luchado por tener una imagen bien”, afirmó.

Suárez explicó que perdió proyectos y oportunidades laborales tras la denuncia, lo que lo llevó a desaparecer de la televisión. “Es más duro el golpe donde no he tenido mucho apoyo, perder eso por una calumnia, golpea mucho. Por una mentira, por una difamación, duele bastante. Te quedas solo en la nada”, confesó.

El reconocido actor se ausentó de la pantalla chica y dejó de aparecer en novelas, ahora se reinventó vendiendo marcianos | TikTok

El actor indicó que su vida quedó en pausa después del escándalo. “Es como si le hubieran puesto pausa a mi vida y todo desaparece, desaparece el trabajo, desaparecen los proyectos, los amigos. Durante todo este año, he estado solo con mi perrito en mi casa. El primer mes solo me levantaba para ir a las diligencias a dar mi testimonio, no comía. Yo prefería estar durmiendo soñando que trabajaba, no quería levantarme, compartió.

Santiago Suárez aseguró que desde el primer momento buscó demostrar su inocencia y que junto a sus abogados fue proactivo en el proceso judicial. Reconoció que la falta de respaldo de colegas y amistades intensificó su aislamiento y la incertidumbre sobre su futuro.

Temas Relacionados

Santiago SuárezActorTelevisiónmarcianosperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario lidera tabla de asistencias en Liga 1 por cuarto año consecutivo: ¿Cuántos hinchas llevaron Alianza Lima y Sporting Cristal?

Los ‘cremas’ volvieron a encabezar el ranking. La presencia de sus fanáticos en el estadio Monumental de Ate fue crucial para el tricampeonato

Universitario lidera tabla de asistencias

JNE lanza reglamento para encuestas 2026: Multas y registro de infractores para encuestadoras que mientan u omitan datos

Con el objetivo de garantizar la transparencias en las Elecciones 2026, el JNE sancionará a las encuestadoras y medios de comunicación

JNE lanza reglamento para encuestas

José Ugaz advierte que desactivación de equipos especiales favorece a investigados rumbo a las Elecciones 2026

El exprocurador anticorrupción alertó que la medida impacta investigaciones clave en pleno inicio de la campaña electoral

José Ugaz advierte que desactivación

Verano 2026: Solo 24 playas del norte del Perú fueron consideradas como saludables y aptas para bañistas, según el Minsa

Según el estudio de Digesa, la región Lambayeque no cuenta con playas en condiciones de salubridad adecuadas para recibir a los veraneantes

Verano 2026: Solo 24 playas

Recuperan casi 10 kilos de oro de origen ilegal valorizados en más de 2 millones de soles

La investigación, dirigida por el fiscal Luis Aguirre Naupari, determinó que la tenencia del oro por parte de Viviana Lujambio carecía de justificación legal y trazabilidad, elementos clave para identificar el origen ilícito del mineral

Recuperan casi 10 kilos de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Ugaz advierte que desactivación

José Ugaz advierte que desactivación de equipos especiales favorece a investigados rumbo a las Elecciones 2026

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug asegura que sigue

Melissa Klug asegura que sigue separada de Jesús Barco: “Veo muy lejano recuperar la familia”

Madre de Santiago Suárez se refiere a la venta de marcianos de su hijo tras dejar la TV: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

Jota Benz sorprende a Angie Arizaga con propuesta de matrimonio ante el Coliseo Romano: “mil veces sí”

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

Monique Pardo vende reliquias de su pasado artístico para poder vivir: “La antigüedad más preciada soy yo”

DEPORTES

Felipe Chávez anotó su primer

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Universitario lidera tabla de asistencias en Liga 1 por cuarto año consecutivo: ¿Cuántos hinchas llevaron Alianza Lima y Sporting Cristal?

Supercopa de España EN VIVO: partidos, fechas, horarios y canal TV de transmisión en Perú

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo