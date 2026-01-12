Perú

Premier Ernesto Álvarez afirma que hay transportistas coludidos con los extorsionadores que los atacan

El presidente del Consejo de Ministros afirma que hay “malos transportistas” que facilitan datos a las bandas criminales que atentan contra la vida de conductores y cobradores

A pocos días de realizarse el primer paro de transportistas del año 2026, y en medio de conversaciones entre el Ejecutivo y el gremio de transportistas de Lima y Callao para abordar la lucha contra la inseguridad, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que los propios trabajadores del transporte urbano colaboran con los criminales que los atacan diariamente.

Según la versión del titular de la PCM, “así como hay malos policías, hay malos fiscales; también hay malos transportistas, digamos, que están en los diversos ámbitos, que dan información o integran inclusive a la banda criminal”.

La afirmación del ministro no estuvo acompañada con pruebas o casos concretos en los que los transportistas estuvieron involucrados con estructuras criminales vinculadas con la extorsión contra otras empresas de transporte.

Pese a su afirmación, el ministro Álvarez afirmó que se reunirá con los representantes del gremio de transportistas, como el señor Martín Ojeda, vocero de Transporte Unido, a quien se refirió como un hombre “cercano al ministro de Transportes”. Pero también indicó que “ellos (los transportistas) no suspenden su paro. Una vez que lo anuncian, no lo suspenden”

Paro de transportistas cambia de fecha

A pesar de que el paro de transportistas fue anunciado con varios días de anticipación, las diferencias internas entre los gremios han dificultado la confirmación exacta de la fecha de la protesta.

Inicialmente, se tenían dos propuestas para la fecha del paro: una para el martes 13 de enero y otra para el jueves 15. Pero luego de varios acuerdos, los líderes de los gremios coincidieron en la necesidad de modificar la fecha de la movilización para evitar mayores daños económicos a la ciudadanía y unificar la medida. Así se plantearon dos nuevas posibles fechas: el miércoles 14 o el viernes 16.

“No es el día 13, no es el día 15, que es lo que hemos conversado. Sería el día 14 o el día 16. Se va a definir el día de hoy una plataforma única”, afirmó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao a RPP Noticias.

El paro de transportistas en Lima y Callao podría paralizar el transporte público en la capital y el puerto, según gremios del sector. | Foto: Agencia Andina

Cifras de inseguridad a inicios del 2026

El inicio del año 2026 en el Perú estuvo marcado por el registro de más de 50 asesinatos, según registros oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Según el analista de datos, Juan Carbajal, los datos muestran que este sería el peor inicio de año en materia de seguridad desde 2017, cuando se inició el registro de los asesinatos por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

Solo en los 10 primeros días del año 2026 el Minsa ya registró en el Sinadef un total de 55 personas asesinadas, siguiendo la tendencia del año 2025, en el que ya se había registrado un promedio diario de aproximadamente cinco homicidios por día.

En general, los datos de la plataforma del Ministerio de Salud indican que, al igual que el año pasado, la región Lima sigue liderando el registro de homicidios con 25 víctimas hasta el 10 de enero del 2026.

