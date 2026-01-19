Perú

Premier admite que no conocía a sus ministros y revela que Vicente Tiburcio, titular del Interior, se duerme en reuniones

El jefe de Gabinete reconoció que no tenía relación previa con el presidente interino ni con los ministros antes de asumir el cargo. También mencionó que esta semana hará “descansar” a Jerí y al ministro del Interior

Ernesto Álvarez declaró que ni conocía al presidente interino José Jerí ni a la mayoría de los ministros antes de asumir su cargo en el gabinete

El jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, afirmó este lunes que desconocía tanto al presidente interino José Jerí como a los ministros antes de ser convocado al cargo, en medio del escándalo que involucra a Palacio de Gobierno tras revelarse que el mandatario sostuvo al menos dos encuentros con un empresario chino fuera del registro oficial.

“Yo no conocía al presidente y prácticamente a muy pocos de los ministros los había tratado alguna vez”, sostuvo durante una entrevista para el podcast que conduce la periodista Milagros Leiva en el diario El Comercio.

Álvarez descartó la posibilidad de presentar su renuncia tras la revelación de estas reuniones semiclandestinas que generan sospechas sobre el actual Gobierno de transición, el cual acaba de alcanzar los 100 días de gestión enfocado en enfrentar la criminalidad y preparar las próximas elecciones.

“Mi compromiso no es con él, no es con un partido ni es con un programa siquiera. Mi compromiso es con el país”, dijo. Agregó que Jerí le aseguró que no existió delito en dichos encuentros. “Me ha dicho que, en ninguna circunstancia, ha habido delito y que él había actuado en todo momento de buena fe”, indicó.

El jefe de Gabinete negó tener intención de renunciar tras las revelaciones sobre reuniones fuera del registro oficial entre Jerí y un empresario chino, afirmando que su compromiso es con el país

El 26 de diciembre, cerca de la medianoche, el mandatario llegó encapuchado para evitar ser reconocido al chifa propiedad del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang. La actitud del presidente de intentar pasar desapercibido resultó llamativa, pese a utilizar un auto oficial y estar escoltado.

Inicialmente, Jerí explicó que la invitación tenía como propósito tratar preparativos para el Día de la Amistad entre China y Perú. Posteriormente, reconoció que en la cita también estuvo presente el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Según el semanario Hildebrandt en sus trece, la reunión en el restaurante pudo tener como objetivo acordar un posible contrato para instalar cámaras de vigilancia en autobuses de transporte urbano, supuestamente adjudicado de forma directa por la situación de emergencia generada por el crimen organizado.

En la víspera se supo que, el 6 de enero, el gobernante acudió al atardecer con gafas oscuras a una tienda de productos chinos propiedad de ‘Johnny’, ubicada en una zona concurrida del centro de Lima cercana al barrio chino. Horas antes, las autoridades municipales habían clausurado el local.

El mandatario fue visto encapuchado y con gafas oscuras en reuniones con el empresario chino, lo que despertó sospechas sobre la transparencia y el motivo de dichos encuentros

“El presidente ha caído en una trampa por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Entonces, a sus 38 años no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”, expresó Álvarez al respecto.

“Lo vi cabecear”

También reveló que Tiburcio se duerme en las sesiones del Consejo de Ministros. “Uno de mis objetivos esta semana es hacerlo descansar a él (en referencia a Jerí) y al ministro del Interior. Al ministro del Interior, en el último Consejo de Ministros lo he estado viendo cabecear”, comentó.

“Toda la madrugada están en operativos. La policía, el ministro del Interior y mucha gente están trabajando muy duro. Pero claro, son bandas mafiosas a las cuales hay que penetrar con inteligencia, con servicios de inteligencia, y los resultados no se logran de la noche a la mañana, pero yo los veo trabajar de verdad”, señaló.

