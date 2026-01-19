Perú

Ernesto Álvarez no descarta renunciar tras reuniones entre José Jerí y Zhihua Yang: “Una persona con trayectoria no puede quedarse”

Premier reveló que el mandatario insiste en que no cometió ilícito alguno ni cedió a intereses, y que más bien actuó de buena fe

El premier Ernesto Álvarez explica que aceptó el cargo en un momento de crisis para dar estabilidad al Perú. Además, comparte detalles de su conversación con el presidente, quien le aseguró que no hay delito y que fue víctima de una trampa.

Ernesto Álvarez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), enfrenta uno de los desafíos políticos más complejos de su gestión tras la revelación de encuentros no oficiales entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. La difusión de videos y la filtración de información sobre estas reuniones desataron una crisis que amenaza la estabilidad del Ejecutivo a menos de seis meses de las próximas elecciones.

Consultado sobre los rumores alrededor de su eventual renuncia, mencionó que, si bien hoy no dejará el cargo, su permanencia tampoco está garantizada. En entrevista con el podcast Siempre a las ocho, aseguró que su salida depende del origen de los encuentros entre el mandatario y empresarios chinos. “Si hay delitos, si hay corrupción, una persona que tiene una trayectoria profesional no puede quedarse”, afirmó Álvarez.

Subrayó que su compromiso es exclusivamente con el país y no con figuras políticas. “No conocía al presidente Jerí ni a la mayoría del gabinete. Mi compromiso es con el Perú, no con un partido ni un programa. Asumí el reto porque nadie quería hacerlo en un momento de crisis e inestabilidad”, explicó y recordó que asumió el cargo en un contexto donde la incertidumbre y la violencia amenazaban con desestabilizar al país, y consideró que su rol ha sido clave para recuperar la certidumbre.

Precisó que la única razón para continuar es que lo dicho por el presidente Jerí sobre su conducta sea cierto, y que no exista delito alguno. “Me ha asegurado que en ninguna circunstancia ha habido delito y que él había actuado en todo momento de buena fe”, explicó.

Premier no descarta su salida
Premier no descarta su salida del cargo. | PCM

El primer ministro insistió en que los errores políticos pueden ser entendibles en un gobierno, pero la corrupción no admite justificación alguna. “Los errores se entienden en política, pero la corrupción tiene que estar desterrada de cualquier ámbito de comprensión o resignación de los ciudadanos”, sentenció.

Álvarez también explicó que su relación con Jerí es estrictamente profesional y que no participa de las decisiones personales o políticas del presidente. “Conversamos de hechos puntuales y objetivos institucionales. No tengo relación personal ni íntima con él. Sería una descortesía preguntar sobre temas de intimidad política que no me corresponden”, aclaró.

Resaltó que su permanencia en el gabinete responde a la necesidad de preservar la estabilidad política en un momento crítico. “Si el Gobierno se cae, nos unimos en un caos profundo, porque nadie va a querer asumir el Gobierno estando en una campaña. Ese Gobierno recaería en cualquier congresista sin mayores aspiraciones electorales, sin partido y que podría, por lo mismo, como ya no tiene expectativas, podría ser mucho peor de lo que hoy en día vemos”, argumentó.

Detalles de las reuniones

El caso que ha sacudido al Ejecutivo comenzó con la revelación de dos encuentros no oficiales entre el presidente Jerí y el empresario Zhihua Yang, conocido en Lima por su vinculación con negocios de la comunidad china. El primer encuentro habría ocurrido el 26 de diciembre en un chifa, mientras que el segundo tuvo lugar el seis de enero en el Market Capon, un local clausurado por irregularidades administrativas ese mismo día.

José Jerí tuvo otra reunión clandestina con empresario chino en su tienda clausurada en el Centro de Lima - Punto Final

Las imágenes difundidas por Cuarto Poder y otros medios muestran al presidente Jerí ingresando al local en circunstancias poco habituales: en la primera visita, vestido con ropa informal y encapuchado, para evitar ser reconocido; en la segunda, con lentes oscuros, durante una tarde, subiendo al segundo piso mientras realiza una llamada telefónica.

