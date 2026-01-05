Realitys en Perú 2025: el año de las polémicas, finales emotivos y audiencias fieles

Esto es Guerra, Yo Soy y El Gran Chef Famosos. América TV / Latina TV

La televisión peruana vivió en 2025 un ciclo marcado por la consolidación y el final de algunos de sus realities más populares, con polémicas, cambios de figuras y episodios que generaron conversación tanto en pantalla como en redes sociales. Programas como Esto es Guerra, Yo Soy y El Gran Chef Famosos dominaron la atención del público, cada uno con características propias, un público fiel y controversias que avivaron la discusión mediática.

La salida de Giacomo Bocchio de EGCF

Giacomo Bocchio, uno de los chefs más emblemáticos del reality, anunció en enero de 2025 que no continuaría en el programa, decisión comunicada a través de un video en sus redes sociales. “No voy a estar la siguiente temporada por decisión del canal. Ellos están apostando por algo diferente”, explicó el chef.

Durante su despedida, agradeció la oportunidad de haber compartido conocimientos culinarios a lo largo de once temporadas.

Previo a ello, Bocchio protagonizó discusiones públicas por sus posturas conservadoras, siendo crítico de temas como los baños inclusivos en el aeropuerto Jorge Chávez. Sus declaraciones sobre este asunto generaron un intenso debate en redes sociales, reflejando la polarización social alrededor de los derechos y espacios de la comunidad trans en Perú.

Giacomo fue reemplazado por Luciano Mazzetti. El programa emitió su último capítulo en agosto del 2025.

Giacomo Bocchio anuncia su salida de 'El Gran Chef Famosos': "Fue decisión del canal". | Instagram.

El emotivo final de El Gran Chef Famosos

El Gran Chef Famosos concluyó su ciclo el sábado 2 de agosto de 2025, transmitido por Latina, con una edición especial donde se consagró Steve Palao como el último ganador de la “olla de oro”. El programa cerró con una temporada final denominada “El Último Campeón”, reuniendo a figuras emblemáticas de su historia y despidiéndose tras dos años y cuatro meses de emisiones exitosas.

En este último programa, Nelly Rossinelli, no dejó de recordar a su gran amigo Giacomo Bocchio, palabras que agradeció el cocinero. La despedida del reality dejó espacio para el esperado regreso de Yo Soy, luego de tres años fuera de la televisión.

‘El Gran Chef Famosos’ cerró con final en vivo desde la Plaza de Armas de Surco. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

Regreso de Yo Soy con polémicas

Yo Soy retornó a la pantalla también por Latina, con un arranque que no tardó en generar debate. En la semana inaugural, un incidente protagonizado por Ricardo Morán, conductor y jurado, encendió las redes sociales. Un video compartido por el creador de contenido Ric La Torre mostró a Morán interrumpiendo a un concursante que intentaba agradecer a Dios antes de presentarse.

El diálogo, replicado en plataformas como TikTok, evidenció la tensión: “¿En primer lugar, agradecer a Dios, eso es completo o cuál es el apellido?”, preguntó Morán al participante, provocando incomodidad en el estudio y desatando una ola de críticas en digital.

El episodio generó pronunciamientos como el de Ric La Torre, quien expresó: “La fe no es un motivo de burla, ni de chiste, ni para nadie, ni para los jurados, ni para él. Por más que uno no crea, uno tiene que respetar las creencias del otro”. Los comentarios se repartieron entre quienes defendieron la postura del jurado y quienes reclamaron mayor respeto hacia las expresiones de fe. El regreso de Yo Soy trajo consigo nuevas voces y, al mismo tiempo, reavivó discusiones sobre los límites entre el humor y el irrespeto en televisión.

Usuarios critican a Ricardo Morán por no dejar que participante de ‘Yo Soy’ agradezca a Dios. TikTok

La nueva temporada de Yo Soy también sumó polémicas con los comentarios de Mauri Stern, exintegrante de Magneto y jurado reemplazante en algunos episodios. Stern, conocido por su estilo frontal, fue cuestionado por un imitador de Leonardo Favio tras recibir una crítica severa.

“Te falta tanto trabajo para llegar a ser malo. Imagínate todo lo que te falta desde ahí para mejorar”, afirmó Stern durante su devolución. El participante, de profesión abogado, sugirió que el jurado tenía un prejuicio por su ocupación, lo que avivó la controversia.

Polémica en ‘Yo Soy’ por dura crítica de Mauri Stern a imitador de Leonardo Favio: “Imagínate todo lo que te falta para mejorar”. Video: Latina

Nostalgia: Un Diego Bertie en Yo Soy

El reality también generó nostalgia y emoción con la actuación del imitador de Diego Bertie, Juan Victor, quien, aunque no alcanzó la final, fue ovacionado por el público y conmovió al jurado. El desenlace de la temporada vio coronarse a una imitadora de Michael Jackson, quien agradeció el apoyo recibido en la final de 2025.

Imitador de Diego Bertie hizo su primera presentación en Yo Soy. Latina

La entrada de Alejandra Baigorria y Vania Bludau en EEG

Esto es Guerra se mantuvo como uno de los realities más longevos —más de una década en emisión—, con un formato basado en la competencia y el enfrentamiento entre equipos de figuras conocidas. Durante 2025, los conflictos entre participantes como Karen Dejo, Rosángela Espinoza, Josi Martínez y Valentino sostuvieron la atención mediática. Sin embargo, el regreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria fue lo que revolucionó aún más las redes.

Este ingreso se produjo en medio de la difusión de un video donde Mario Irivarren —en la boda de Baigorria— acordó reunirse con Bludau, su expareja, lo que derivó en la ruptura temporal del chico reality con Onelia Molina.

El regreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria al reality: Lo que no sabías sobre su participación. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Esto es Guerra junta a Gian Piero y Renzo Schuller

La producción sumó otro giro cuando Gian Piero Díaz volvió a la conducción en agosto, sorprendiendo a Renzo Schuller y reavivando su histórico distanciamiento. Aunque ambos se abrazaron frente a cámaras, dejaron en claro que la amistad seguía suspendida.

La icónica dupla de la televisión peruana volvió a compartir pantalla, sorprendiendo a la audiencia con su química intacta y desatando una ola de nostalgia y alegría entre los seguidores del programa (América TV)

El 2025 de realities en Perú estuvo marcado por audiencias fieles, polémicas virales y momentos emotivos que alimentaron el debate público y la conversación digital. El cierre de ciclos, los regresos inesperados y los comentarios de figuras centrales mantuvieron a estos formatos en el centro de la atención mediática, evidenciando el peso que los realities conservan en la televisión peruana contemporánea.