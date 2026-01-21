Natalie Vértiz, Rebeca Escribes, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV ,

El arranque de 2026 ha traído una ola de cambios en la televisión peruana. América TV, uno de los canales líderes en audiencia, enfrenta la salida simultánea de varias de sus figuras más reconocidas: Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller.

El movimiento ha generado incertidumbre sobre el futuro de los programas de entretenimiento y realities del canal, así como un intenso debate sobre la renovación de contenidos y la apuesta por nuevos rostros.

Natalie Vértiz se despide de ‘Estás en Todas’

La salida de Natalie Vértiz de la conducción de ‘Estás en Todas’ marcó el cierre de una etapa en la televisión peruana. La modelo y presentadora anunció su retiro del magazine que compartía con Choca Mandros tras seis años al frente del espacio.

Según comunicó su compañero en la edición transmitida el sábado 17 de enero, la decisión responde a motivos personales y al deseo de emprender nuevos proyectos fuera de la pantalla.

La ausencia de Vértiz provocó reacciones inmediatas entre los seguidores del programa, quienes la identificaron como una pieza clave del formato. En palabras de Choca Mandros, la modelo “tomó la decisión de arrancar otros planes” y “le está yendo super chévere como influencer a nivel internacional”. Desde la producción, dejaron abierta la puerta a un eventual regreso en el futuro.

Natalie Vértiz dejó 'Estás en todas'. Choca Mandros anunció la noticia. América TV

Rebeca Escribens y su paso fugaz por ‘Mande quien Mande’

Durante el último trimestre de 2025, Rebeca Escribens asumió temporalmente la conducción de ‘Mande quien Mande’, reemplazando a María Pía Copello. Se rumoró que Escribens se quedaría de manera permanente, pero finalmente el canal optó por Laura Huarcayo como dupla titular de y Carlos Vílchez desde el 21 de enero.

Versiones en la prensa especializada apuntan a desacuerdos contractuales como la razón principal de su salida. Según reveló Rodrigo González en ‘Amor y Fuego’, Escribens habría pedido una cifra elevada y un porcentaje de los auspiciadores, lo que no fue aceptado por la producción. El canal decidió no continuar con la conductora, quien ahora evalúa nuevos proyectos.

Rebeca Escribens deja América Espectáculos para conducir Mande quien Mande, en reemplazo de María Pía Copello

María Pía Copello: incertidumbre tras el final de ‘Mande quien Mande’

La situación de María Pía Copello también cambió de rumbo de forma inesperada. Luego de finalizar su participación en ‘Mande quien Mande’, se anunció que asumiría la conducción de un programa sabatino, ‘El Gran Juego’. Sin embargo, la propia Copello sorprendió en redes sociales al declarar que “está sin canal” y se encuentra escuchando ofertas, lo que dejó en suspenso el estreno del nuevo espacio.

El canal difundió un video promocional del proyecto, pero la continuidad quedó en duda tras la declaración de la presentadora. Copello aprovechó el momento para bromear sobre la cirugía de Magaly Medina y recibió una invitación pública de la periodista para sumarse a ATV. Así, la exanimadora infantil abrió el panorama a nuevas propuestas y desafíos profesionales fuera de América TV.

Parodia de María Pía desata reflexión de Magaly Medina sobre cirugías estéticas. Infobae Perú / Captura: IG

Renzo Schuller deja ‘Esto es Guerra’

Renzo Schuller confirmó su salida de ‘Esto es Guerra’, poniendo fin a un ciclo de más de una década vinculado a los realities de competencia. El conductor agradeció a los seguidores de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ por el apoyo recibido durante años y adelantó que este 2026 emprenderá nuevos proyectos profesionales.

Schuller asumió la conducción del reality en 2022 y se consolidó como uno de los rostros más reconocidos del formato. Su partida, comunicada a través de TikTok, sorprendió a la audiencia y abrió el debate sobre el futuro del programa, mientras la producción ya explora nuevas opciones para la conducción.

En su despedida, Schuller agradeció el cariño del público y destacó la importancia de su etapa en la televisión nacional: “Gracias de todo corazón. Es un público maravilloso y ya nos encontraremos en otro lugar”.

Renzo Schuller anuncia su salida de ‘Esto es guerra’ y marca el final de una era en los realities. IG

Ethel Pozo también se despide de América TV

En medio de estos cambios, es importante precisar que otra figura que abandonó las filas de América TV fue Ethel Pozo, pero por emprender otro camino junto a su madre Gisela Valcárcel en Panamericana TV.

La conductora, que ganó notoriedad en el magazine ‘América Hoy’, deja el canal tras varios años vinculada a diferentes formatos de entretenimiento. La decisión forma parte de una estrategia de renovación de los espacios matutinos y la apuesta por nuevos talentos.

Ethel Pozo se despide de América Hoy y se quiebra. Captura de TV - América TV

El futuro de América TV y la expectativa por nuevos rostros

La partida de estas figuras representa un cambio significativo en la oferta de entretenimiento de América TV. El canal apuesta ahora por la renovación de su pantalla y la llegada de nuevos presentadores, mientras la audiencia permanece atenta a los movimientos de sus exconductores favoritos, quienes ya exploran alternativas en otras señales y plataformas digitales.