Perú

Seguro Agrícola Campesino: este es el plan de más de S/2.000 millones para evitar que huaicos y crecidas dejen sin alimentos al Perú

En paralelo, el MIDAGRI y la ANA han desplegado una feroz estrategia para descolmatar con maquinaria pesada algunos de los principales ríos y afluentes del país, entre ellos, el Rímac

Guardar
El Ministerio de Desarrollo Agrario
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego activa el Seguro Agrícola Campesino para proteger a pequeños agricultores frente a lluvias intensas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó la activación del Seguro Agrícola Campesino (SAC) 2025-2026 en los 24 departamentos del país, en respuesta a los daños que provocan las lluvias intensas que afectan a diversas regiones desde inicios del año.

La cobertura, financiada totalmente por el Estado, permite a los pequeños agricultores obtener una indemnización de hasta 1.000 soles por hectárea por pérdidas en sus cultivos ocasionadas por inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, heladas, granizo, plagas y enfermedades.

MIDAGRI amplía el Seguro Agrícola Campesino y refuerza acciones ante lluvias intensas

El seguro, que cubre una superficie superior a 2 millones de hectáreas (es decir, se encuentra preparado para entregar más S/2.000 millones en subsidios de emergencia en todo el país), representa un incremento respecto a la campaña anterior, cuando el monto máximo era de 800 soles por hectárea.

La póliza se encuentra vigente desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 1 de agosto de 2026, y durante ese periodo los eventos adversos que afecten los cultivos asegurados deben ser reportados por las Direcciones Regionales de Agricultura a las empresas de seguros para que estas realicen la evaluación correspondiente.

Según datos oficiales, hasta enero de 2026 se indemnizó con más de 45 millones de soles a más de 116.000 productores afectados en la campaña previa.

El Seguro Agrícola Campesino amplía
El Seguro Agrícola Campesino amplía su cobertura a más de 2 millones de hectáreas y eleva el tope a 1.000 soles por hectárea.

Un subsidio de hasta 1.000 soles por hectárea

El MIDAGRI resaltó que el SAC es automático y gratuito, por lo que los agricultores no deben inscribirse ni realizar trámites previos para acceder al beneficio. El procedimiento requiere únicamente reportar los daños en la agencia agraria más cercana, ya sea presencialmente o por teléfono.

Una vez registrado el siniestro, la dirección regional o la agencia agraria coordina con la aseguradora la inspección del terreno, y si se confirma la afectación, se efectúa el pago de la indemnización, que puede alcanzar hasta 1.000 soles por hectárea y hasta un máximo de 10 hectáreas por productor.

Para acceder, solo es necesario indicar la ubicación del cultivo, la fecha del evento y, si es posible, adjuntar imágenes de la afectación. La cobertura no depende de una declaración de estado de emergencia, lo que agiliza el acceso a la compensación.

El seguro busca brindar tranquilidad y respaldo a las familias agricultoras, especialmente frente a eventos naturales que pueden arruinar sus campañas. El MIDAGRI subrayó que la meta es fortalecer la capacidad de recuperación y evitar que las pérdidas de cada temporada comprometan la seguridad alimentaria o la economía rural.

La póliza del seguro agrícola
La póliza del seguro agrícola no requiere inscripción previa y permite reportar daños en cultivos de forma gratuita y sencilla.

ANA y el MIDAGRI coordinan limpieza de ríos para prevenir desbordes

De otro lado, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del MIDAGRI desplegó maquinaria pesada para la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas en Tumbes, Piura y Lambayeque, como parte de la estrategia de prevención de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Excavadoras, tractores, cargadores frontales y volquetes trabajan en siete sectores priorizados: Cerro La Virgen, Santa Rosa 3 y Majín Paredones en Lambayeque; Pechical-Malvales en Tumbes; y Tamarindo-La Huaca, Puente Jambur 2 y La Matanza en Piura.

La programación de los puntos críticos responde a un trabajo coordinado entre el Gobierno, el MIDAGRI, gobiernos regionales y municipales, con el objetivo de intervenir las zonas más vulnerables y evitar desbordes. De acuerdo con el jefe de la ANA, José Musayón, el plan contempla descolmatar 27 kilómetros en el norte antes de julio y sumar más sectores conforme avancen las lluvias.

El río Rímac también figura entre los afluentes críticos

En paralelo a las intervenciones en el norte, la ANA participa en la limpieza del río Rímac, donde proyecta atender 37 puntos críticos hasta septiembre de 2026. Aunque la ANA no ejecuta directamente todas las obras, cuenta con maquinaria propia y colabora activamente en las labores de prevención y limpieza durante todo el año.

Además, la entidad identifica puntos críticos en ríos y quebradas de todo el país, y comparte la información técnica con las autoridades nacionales, regionales y locales responsables de ejecutar los trabajos.

De esta manera, el MIDAGRI y la ANA reiteraron la importancia de la prevención y la coordinación interinstitucional para mitigar los impactos de las lluvias y proteger tanto a las poblaciones rurales como a los cultivos asegurados en el territorio nacional.

Temas Relacionados

Seguro Agrícola CampesinoMIDAGRIMinisterio de Desarrollo Agrario y RiegoagriculturalluviashuaicosAutoridad Nacional del Aguaemergenciasperu-economia

Más Noticias

Investigan feminicidio en SMP: Policía difunde tatuaje para identificar a mujer hallada dentro de un colchón

Autoridades informaron que el testimonio de Darwin Cruz Vázquez, mototaxista que fue detenido, ha permitido avanzar en las diligencias

Investigan feminicidio en SMP: Policía

Petroperú: trabajadores exigen aclarar por qué UNNA desiste de concurso tras confirmarse privatización de la refinería de Talara

Los sindicatos de Petroperú arremetieron contra la ministra Denisse Miralles del MEF por llamarlos al diálogo solo para atacarlos frente a la prensa después e insistir con que reciben “gollerías”

Petroperú: trabajadores exigen aclarar por

Chan Chan, bajo basura e invasiones: Gobierno llama a 22 entidades para frenar colapso en complejo histórico de Trujillo

¿Otro Machu Picchu? El complejo arqueológico de La Libertad figura en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986 y enfrenta riesgo de perder su estatus si no se controla el deterioro

Chan Chan, bajo basura e

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Alianza Lima se enfrentó a Atlético Atenea. San Martín y Regatas Lima hicieron lo propio. Universitario chocará con Olva Latino el domingo 18

Resultados de la fecha 2

Bad Bunny sorprendió cantando ‘Moda te mueve’ en su despedida de Perú y frase se vuelve viral: “Perú es clave”

El boricua causó revuelo entre los asistentes de su último show del 2026 en Lima al recordar sus inicios cuando llegó a Perú cantando trap

Bad Bunny sorprendió cantando ‘Moda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las contradicciones de José Jerí

Las contradicciones de José Jerí sobre su cena en el chifa con Zhihua Yang: todas las versiones que ha dado en los últimos días

José Jerí ofrece disculpas públicas tras ir a chifa encapuchado y cambia de versión: “Los invité a cenar”

TC ordena a la JNJ evaluar el inicio de proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho

‘Chifagate’: Presidente de la ATU niega vínculos con empresario chino y una millonaria licitación de cámaras en curso

JNJ programa nueva entrevista de ratificación de Pablo Sánchez para este jueves 22

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny sorprendió cantando ‘Moda

Bad Bunny sorprendió cantando ‘Moda te mueve’ en su despedida de Perú y frase se vuelve viral: “Perú es clave”

Bad Bunny en Perú: Melissa Paredes, Luana Barrón y Vania Bludau estuvieron en ‘La Casita’ del segundo concierto

Segundo concierto de Bad Bunny en Lima: Todo lo que pasó en la despedida del ‘Conejo Malo’ en Perú

Corazón Serrano apuesta por la salsa con ‘Solo juegas’ junto a Septeto Acarey

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

DEPORTES

Resultados de la fecha 2

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: así van los equipos en la fecha 2 del torneo

Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo HOY: canal tv online del partidazo por Serie Río de La Plata 2026

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo