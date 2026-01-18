Seguro Agrícola Campesino: este es el plan de más de S/2.000 millones para evitar que huaicos y crecidas dejen sin alimentos al Perú

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego activa el Seguro Agrícola Campesino para proteger a pequeños agricultores frente a lluvias intensas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó la activación del Seguro Agrícola Campesino (SAC) 2025-2026 en los 24 departamentos del país, en respuesta a los daños que provocan las lluvias intensas que afectan a diversas regiones desde inicios del año.

La cobertura, financiada totalmente por el Estado, permite a los pequeños agricultores obtener una indemnización de hasta 1.000 soles por hectárea por pérdidas en sus cultivos ocasionadas por inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, heladas, granizo, plagas y enfermedades.

MIDAGRI amplía el Seguro Agrícola Campesino y refuerza acciones ante lluvias intensas

El seguro, que cubre una superficie superior a 2 millones de hectáreas (es decir, se encuentra preparado para entregar más S/2.000 millones en subsidios de emergencia en todo el país), representa un incremento respecto a la campaña anterior, cuando el monto máximo era de 800 soles por hectárea.

La póliza se encuentra vigente desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 1 de agosto de 2026, y durante ese periodo los eventos adversos que afecten los cultivos asegurados deben ser reportados por las Direcciones Regionales de Agricultura a las empresas de seguros para que estas realicen la evaluación correspondiente.

Según datos oficiales, hasta enero de 2026 se indemnizó con más de 45 millones de soles a más de 116.000 productores afectados en la campaña previa.

Un subsidio de hasta 1.000 soles por hectárea

El MIDAGRI resaltó que el SAC es automático y gratuito, por lo que los agricultores no deben inscribirse ni realizar trámites previos para acceder al beneficio. El procedimiento requiere únicamente reportar los daños en la agencia agraria más cercana, ya sea presencialmente o por teléfono.

Una vez registrado el siniestro, la dirección regional o la agencia agraria coordina con la aseguradora la inspección del terreno, y si se confirma la afectación, se efectúa el pago de la indemnización, que puede alcanzar hasta 1.000 soles por hectárea y hasta un máximo de 10 hectáreas por productor.

Para acceder, solo es necesario indicar la ubicación del cultivo, la fecha del evento y, si es posible, adjuntar imágenes de la afectación. La cobertura no depende de una declaración de estado de emergencia, lo que agiliza el acceso a la compensación.

El seguro busca brindar tranquilidad y respaldo a las familias agricultoras, especialmente frente a eventos naturales que pueden arruinar sus campañas. El MIDAGRI subrayó que la meta es fortalecer la capacidad de recuperación y evitar que las pérdidas de cada temporada comprometan la seguridad alimentaria o la economía rural.

ANA y el MIDAGRI coordinan limpieza de ríos para prevenir desbordes

De otro lado, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del MIDAGRI desplegó maquinaria pesada para la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas en Tumbes, Piura y Lambayeque, como parte de la estrategia de prevención de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Excavadoras, tractores, cargadores frontales y volquetes trabajan en siete sectores priorizados: Cerro La Virgen, Santa Rosa 3 y Majín Paredones en Lambayeque; Pechical-Malvales en Tumbes; y Tamarindo-La Huaca, Puente Jambur 2 y La Matanza en Piura.

La programación de los puntos críticos responde a un trabajo coordinado entre el Gobierno, el MIDAGRI, gobiernos regionales y municipales, con el objetivo de intervenir las zonas más vulnerables y evitar desbordes. De acuerdo con el jefe de la ANA, José Musayón, el plan contempla descolmatar 27 kilómetros en el norte antes de julio y sumar más sectores conforme avancen las lluvias.

El río Rímac también figura entre los afluentes críticos

En paralelo a las intervenciones en el norte, la ANA participa en la limpieza del río Rímac, donde proyecta atender 37 puntos críticos hasta septiembre de 2026. Aunque la ANA no ejecuta directamente todas las obras, cuenta con maquinaria propia y colabora activamente en las labores de prevención y limpieza durante todo el año.

Además, la entidad identifica puntos críticos en ríos y quebradas de todo el país, y comparte la información técnica con las autoridades nacionales, regionales y locales responsables de ejecutar los trabajos.

De esta manera, el MIDAGRI y la ANA reiteraron la importancia de la prevención y la coordinación interinstitucional para mitigar los impactos de las lluvias y proteger tanto a las poblaciones rurales como a los cultivos asegurados en el territorio nacional.