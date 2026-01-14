Perú

Perú impone fumigación obligatoria para granos argentinos por riesgo de contaminación fitosanitaria: ¿qué productos incluye?

La medida de excepción determinada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria impacta directamente en el flujo de productos utilizados en panadería, alimentación infantil y consumo diario

La resolución SENASA exige la fumigación obligatoria de granos argentinos para ingresar a Perú, reforzando los controles fitosanitarios bilaterales.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) decidió exigir un nuevo tratamiento de fumigación obligatoria para los granos que llegan desde Argentina.

Esta medida, publicada el 9 de enero de 2026 en la Resolución Directoral N° D000001-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV, busca proteger los cultivos del país y evitar la entrada de plagas en los productos que se importan.

SENASA implementa protocolo obligatorio de fumigación para granos argentinos

El tratamiento consiste en aplicar fosfamina durante el transporte internacional. Esta técnica ya se usa en muchos países y ha demostrado ser muy eficaz si se realiza bajo supervisión y con todos los controles necesarios.

SENASA de Argentina había pedido que se acepte este método y Perú lo aprobó luego de comprobar que funciona bien y no representa un riesgo extra. La medida se aplica solamente a estos granos de origen argentino:

  • Avena
  • Cebada
  • Maíz
  • Sorgo
  • Trigo

El tratamiento debe hacerse según la temperatura y el tiempo de exposición, con estas combinaciones:

3 gramos por metro cúbico durante 72 horas (entre 16 °C y 20 °C)

2 gramos por metro cúbico durante 96 horas (más de 21 °C)

2 gramos por metro cúbico durante 120 horas (entre 16 °C y 20 °C)

2 gramos por metro cúbico durante 144 horas (entre 11 °C y 15 °C)

2 gramos por metro cúbico durante 240 horas (entre 5 °C y 10 °C)

Avena, cebada, maíz, sorgo y trigo solo pueden ingresar a Perú si cumplen el nuevo protocolo fitosanitario y presentan la certificación correspondiente.

El comercio bilateral entre Perú y Argentina queda sujeto a nuevos estándares fitosanitarios

Además, el certificado fitosanitario debe indicar si el tratamiento se hizo en el país de origen o durante el transporte. SENASA revisará la documentación y los productos al ingresar a Perú, para asegurarse de que se cumplan todos los pasos.

La norma ya está en vigencia y también se puede consultar en la web oficial de SENASA. Esta exigencia busca que los granos lleguen libres de plagas y proteger la agricultura nacional, siguiendo estándares internacionales y acuerdos de comercio.

Vale precisar que Argentina participó con el 94,88% del total de maíz amarillo duro importado por Perú en la primera mitad de 2025, dimensión que marca su relevancia.

El Ministerio de Agricultura es esencial para garantizar la seguridad alimentaria, promover prácticas agrícolas sostenibles y fomentar el desarrollo rural.

Argentina, socio clave de granos para Perú

Argentina es uno de los principales proveedores de granos para Perú, en especial de maíz, que es el más importante para el país andino. Argentina también exporta trigo y aceite de soya, productos que tienen gran demanda en el mercado peruano, tanto para alimentación animal como humana.

Empresas argentinas como A.G.D., Molinos Agro y otras, junto a grandes importadores peruanos como Seaboard Perú, participan activamente en este intercambio.

El mercado peruano valora la calidad del grano argentino y, aunque busca diversificar sus fuentes, sigue dependiendo en gran medida de estos productos que el vecino país cultiva de forma transgénica. La relación comercial entre ambos países es abierta y dinámica, lo que ayuda a fortalecer la seguridad alimentaria de Perú.

Pero tampoco es la primera vez que ocurren estos controles. En 2025, SENASA ya había puesto reglas para importar frejol chino argentino. Para ingresar al país, este grano debía contar con un permiso fitosanitario, estar libre de plagas específicas y haber pasado también por un tratamiento de fumigación.

