Bad Bunny emocionado agradece a Perú y a sus fans: "Nos ha regalado una de las mejores noches que hemos tenido en la vida"

El ‘Conejo Malo’ se mostró contento con la respuesta del público peruano en sus dos fechas de concierto en el Estadio Nacional y prometió volver

El 'Conejo Malo' se mostró contento con la respuesta del público peruano en sus dos fechas de concierto en el Estadio Nacional y prometió volver

La noche del sábado 17 de enero, Bad Bunny cerró su paso por Perú con un espectáculo que dejó huella en el Estadio Nacional de Lima. El artista puertorriqueño, conocido como el ‘Conejo Malo’, no ocultó su alegría ante la energía que le entregó el público durante sus dos conciertos en la capital peruana.

El cantante reveló que la primera de las dos fechas superó sus expectativas y se refirió al ambiente vivido como “una de las mejores noches que hemos tenido en la vida”. La emoción de Benito Martínez, nombre real del artista, fue evidente cuando tomó el micrófono para dirigirse a sus seguidores y resaltar el impacto que le dejó su primera presentación en Lima.

“Yo les voy a confesar algo. Anoche, Perú nos regaló una de las mejores noches que hemos tenido en la vida. Entonces, la primera noche me impactó mucho y estamos muy contentos”, expresó el reguetonero ante miles de asistentes.
El entusiasmo del público no pasó desapercibido para Bad Bunny, quien destacó la intensidad y conexión que sintió con sus fans peruanos. A pesar de su satisfacción con la primera fecha, el artista planteó un reto al público del segundo concierto, invitándolos a superar la energía del día anterior. “Pero, ahora ustedes tienen el trabajo para hacer esta noche, a ver si podemos superar esa noche de ayer. Yo sé que tú puedes”, animó desde el escenario.

La expectación que generó su llegada se hizo notar desde el inicio, ya que el cantante adelantó su visita a Perú casi dos semanas antes de lo previsto, lo que elevó el interés de sus seguidores locales. El ambiente en el Estadio Nacional reflejó la anticipación y el entusiasmo que rodeó su estadía en el país.

Durante su despedida, Bad Bunny fue claro al prometer que este no sería su último encuentro con el público peruano. “Perú la tiene para seguir aquí dos, tres, cuatro, cinco noches, pero ahora se los digo, la próxima vez que yo vuelva a Perú, me voy a quedar un tiempito más con ustedes. Me ganaron”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de una estadía más prolongada en futuras visitas.
El paso de Bad Bunny por Lima consolidó el vínculo entre el artista y sus seguidores peruanos, quienes respondieron con entusiasmo a su llamado y dejaron la puerta abierta para que el ‘Conejo Malo’ regrese con más conciertos y nuevas experiencias compartidas.

Bad Bunny sorprendió al cantar ‘Moda te Mueve’ en su último concierto en Lima

En su último concierto en Lima, Bad Bunny dejó a miles de fanáticos peruanos boquiabiertos cuando entonó la frase “Moda te mueve, con la música que está de moda” durante una pausa en el show. El gesto evocó el jingle que grabó en 2017 para Radio Moda, cuando su música recién comenzaba a sonar en las radios locales y todavía no era la superestrella global de hoy.

El público reaccionó con entusiasmo y nostalgia, coreando la frase y compartiendo el momento en redes sociales. La escena rápidamente se viralizó, demostrando el afecto y la complicidad entre el artista y sus seguidores peruanos. Con este guiño, Bad Bunny rindió homenaje a sus primeros pasos en el país y recordó que, pese a los años y su ascenso internacional, mantiene presente el cariño de Perú y sus primeras experiencias en territorio limeño.

El 'Conejo Malo' recordó sus inicios en 2017 cuando hizo publicidad a una radio peruana y lo rememoró en su concierto en vivo | TikTok

