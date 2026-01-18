Perú

Bad Bunny en Perú: Melissa Paredes, Luana Barrón y Vania Bludau estuvieron en ‘La Casita’ del segundo concierto

Las modelos sorprendieron al aparecer en la esperada ‘Casita’ del segundo show del ‘Conejo Malo’. Las redes sociales las identificaron de inmediato

Las modelos sorprendieron al aparecer en la esperada ‘Casita’ del segundo show del ‘Conejo Malo’. Las redes sociales las identificaron de inmediato | TikTok

La segunda noche de Bad Bunny en Lima volvió a captar la atención del público, no solo por el despliegue musical, sino por los invitados especiales que se sumaron a “La Casita”, el espacio del escenario reservado para figuras conocidas de la farándula local. En esta ocasión, las cámaras y los asistentes no tardaron en enfocar a Melissa Paredes, Vania Bludau y Luana Barrón, quienes se robaron parte del protagonismo durante el espectáculo.

Melissa Paredes, acompañada de su esposo Anthony Aranda, fue una de las primeras en ser reconocida por los fanáticos desde las gradas. Su aparición generó comentarios y fotos que rápidamente circularon en redes sociales. A su lado, Vania Bludau, conocida por su paso por realities y su presencia activa en redes, también acaparó flashes y saludos del público, que celebró la variedad de rostros femeninos en el espacio vip del show.

Luana Barrón, creadora de contenido con una sólida comunidad digital, completó el trío de invitadas en “La Casita” de esta segunda fecha. Su presencia fue bien recibida y generó interacción entre seguidores y asistentes, que no dejaron pasar la oportunidad de registrar el momento y compartirlo en internet.

“La Casita” se consolida así como uno de los momentos más esperados del concierto, reuniendo a figuras conocidas y generando conversación tanto en el estadio como en redes sociales.

Natalie Vértiz y más artistas estuvieron en ‘La Casita’ en el primer concierto

Durante la primera fecha del concierto de Bad Bunny en Lima, el segmento de “La Casita” reunió a varias figuras locales en el escenario. Entre las invitadas estuvieron Natalie Vértiz, Miranda Salaverry, Vanessa López y Gabriela Álava. La dinámica, parte del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, busca destacar celebridades de cada país en los shows del artista puertorriqueño.

En esta ocasión, la presencia de Natalie Vértiz llamó la atención del público, que la reconoció de inmediato y celebró su trayectoria en la moda y la televisión. Sin embargo, también compartieron el escenario Miranda Salaverry, conocida por su actividad en redes sociales; Vanessa López, ex pareja de Tomate Barraza; y Gabriela Álava, ex pareja de Jean Deza. La selección de invitadas generó comentarios en redes sociales, donde muchos asistentes señalaron que solo reconocían a Vértiz entre el grupo.

El concierto, realizado el 16 de enero en el Estadio Nacional, no contó con teloneros, lo que fue notado por los seguidores que esperaban ver artistas nacionales en la previa. A pesar de ello, la expectativa se mantuvo alta durante toda la jornada y el segmento de “La Casita” se consolidó como uno de los momentos más comentados de la noche. El evento logró reunir a miles de fanáticos y marcó el regreso de Bad Bunny a Lima tras cuatro años de ausencia.

La participación de estas figuras reflejó el interés por incluir rostros locales en un espectáculo internacional de gran convocatoria. El público celebró especialmente la representación de Natalie Vértiz en el escenario, mientras que la presencia de otras invitadas generó sorpresa y debate en redes sociales. El show también fue noticia por un lapsus de Bad Bunny, quien al dirigirse a la audiencia mencionó a Chile en lugar de Perú, un detalle que no pasó desapercibido entre los asistentes.

