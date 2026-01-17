⁠Bad Bunny causó euforia y confusión durante su primer concierto en Perú: dijo Chile, pero fanáticos lo defendieron

Bad Bunny gritó Chile en su primer concierto en Perú. @Blayox Ander

La noche del viernes 16 de enero de 2026, el regreso de Bad Bunny a Lima, Perú, generó una escena inesperada que se viralizó en cuestión de minutos. Durante el inicio de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ en la capital peruana, el artista puertorriqueño cometió un lapsus al exclamar el nombre de Chile frente a más de 40 mil asistentes. El error sorprendió tanto a los fanáticos presentes como a quienes seguían el evento a través de redes sociales.

El episodio ocurrió en uno de los momentos más esperados del espectáculo, cuando Bad Bunny apareció en el escenario portando una casaca con los colores de la bandera de Perú. Al iniciar el segmento conocido como ‘La Casita’, el cantante saludó al público y, por equivocación, mencionó al país vecino donde había actuado días antes.

Bad Bunny gritó Chile en su primer concierto en Perú. TikTok

La reacción inmediata del público fue de perplejidad y comentarios incrédulos que rápidamente se trasladaron a plataformas como X y TikTok. “Por mi salud mental, yo escuché chifle”, dijeron algunos usuarios, quienes no podían creer lo que habían escuchado. “Por qué Bad Bunny, por qué”, “¿Dijo Chile?“, “Olvidaré lo que escuché”, “Fingiré amnesia”, comentaron otros.

Incluso, se animaron a defenderlo. “Gente no se sientan mal, quiso decir Chile, el pisco es peruano, pero justo le cortaron el micro”, dijo una usuaria, generando risas y apoyo de los seguidores.

Fan defiende a Bad Bunny tras gritar Chile en concierto en Perú. TikTok

Aunque el error tomó por sorpresa a los asistentes, el público se concentró en disfrutar el concierto de inicio a fin. El momento se viralizó rápidamente y despertó tanto asombro como mensajes de apoyo y empatía hacia su cantante favorito.

El propio artista, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, no emitió comentarios públicos sobre el lapsus una vez finalizado el segmento. Lo que sí hizo en el resto del show es mantener una interacción constante con los asistentes y reiterar su agradecimiento al público peruano. “Gracias por siempre estar conmigo desde el inicio de mi carrera”, expresó en una de las pausas.

Bad Bunny agradecidó a fans peruanos que lo apoyaron en sus inicios. @farandula.lorcha

Natalie Vértiz brilló en ‘La Casita’ de Bad Bunny

El segmento de ‘La Casita’ se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la actual gira mundial del artista, pues en cada país participan celebridades locales que aportan un matiz distinto a cada presentación. En el caso de Perú, la presencia de Natalie Vértiz generó entusiasmo y ovaciones, consolidando este segmento como uno de los más comentados del evento.

La reconocida modelo peruana estuvo junto a su esposo Yaco Eskenazi, quienes bailaron junto a Bad Bunny ante la multitud, robando miradas y protagonizando uno de los momentos más fotografiados. En ‘La Casita’ también estuvieron las influencers Miranda Salaverry y Vanessa López.

Natalie Vertiz brilló en 'La Casita' de Bad Bunny durante concierto en Perú. @riclatorre

En contraste con otras fechas de la gira, el espectáculo en el Estadio Nacional de Lima no contó con teloneros. Esta decisión fue notoria para el público, que había mostrado expectativas respecto a la presencia de artistas locales en la apertura del concierto. A pesar de esa ausencia y del error al mencionar a Chile, el evento resultó ser un éxito absoluto en la primera fecha de Bad Bunny.

El cierre del primer bloque del concierto estuvo marcado por la aparición del popular sapo animado Concho, quien dedicó elogios a Perú y a su cocina, reforzando el vínculo afectivo del artista con el público local. La ovación fue inmediata cuando el personaje virtual pronunció: “Perú es la capital gastronómica del mundo”. Este guiño cultural fue ampliamente celebrado tanto en el estadio como en redes sociales.

Concierto de Bad Bunny en Lima.

Bad Bunny gritó Chile durante su concierto en Perú. @RuthDelaCruz