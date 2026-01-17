Perro quedó atrapado en islote del río Mantaro hasta que la PNP y Serenazgo lograron rescatarlo pese a no contar con cuerdas de seguridad

El rescate en el río Mantaro movilizó a agentes de la Policía Nacional y Serenazgo, que arriesgaron sus vidas para salvar al perro atrapado por tres días. Foto: Gerencia de Seguridad Ciudadana de Huancayo

Un perro de raza Rottweiler permaneció en un islote del río Mantaro, en la última cuadra de la calle Ica, en Huancayo. Los vecinos, preocupados por la fuerza de la corriente, observaron con angustia cómo el animal luchaba por sobrevivir, a la espera de ayuda. Finalmente, una acción conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo permitió su rescate, en una jornada que mantuvo en vilo a toda la comunidad.

El animal fue visto cerca del relleno sanitario, atrapado en una franja de tierra en pleno cauce del río. Nadie pudo explicar cómo llegó hasta allí, pero la noticia se propagó rápido y movilizó a las autoridades. El temor de que el perro fuera arrastrado por el agua impulsó una respuesta inmediata. Durante horas, la escena fue seguida por decenas de personas desde la ribera, entre el nerviosismo y la esperanza.

La tensión se apoderó del ambiente cuando los rescatistas se prepararon para actuar. Sin equipos profesionales y usando una cinta plástica de seguridad, los agentes se ataron y se dirigieron al islote. Cada paso fue observado con expectación, hasta que, tras varios intentos y maniobras, lograron asegurar al perro y traerlo a salvo a la orilla. El aplauso de los presentes y el alivio colectivo marcaron el cierre de una operación que puso a prueba el coraje y la improvisación.

Agentes de la Policía y Serenazgo unieron esfuerzos en el rescate

El operativo exigió una dosis extraordinaria de valor. Los agentes, atados con una cinta plástica de seguridad, avanzaron hacia el islote desafiando la fuerte corriente. Sin sogas ni equipo especializado, crearon un arnés improvisado para el can, que en un primer momento se mostró desconfiado. La paciencia y la calma de los rescatistas permitieron que el animal aceptara la ayuda, permaneciendo quieto durante la maniobra.

Sin equipo especializado y enfrentando la fuerte corriente, los rescatistas improvisaron un arnés con cinta plástica para lograr el rescate del can en Huancayo. Foto: Gerencia de Seguridad Ciudadana de Huancayo

Una vez asegurado, el perro fue llevado al agua y, con la ayuda de la cinta, trasladado hasta la ribera, donde los agentes en tierra tiraron con fuerza para ponerlo a salvo. El rescate demandó varios minutos de tensión y coordinación, y al final el animal fue liberado de la cinta y puesto bajo resguardo. La ausencia de implementos adecuados quedó en evidencia, pero la determinación de los agentes fue clave para salvar la vida del perro.

La colaboración entre la PNP y Serenazgo fue fundamental para el éxito del rescate, aunque el episodio expuso las limitaciones materiales de los equipos de emergencia.

Rottweiler sorprendió por su calma y confianza

A pesar de su reputación como raza fuerte, el Rottweiler mostró una docilidad inesperada durante el rescate. Inicialmente desconfiado, el animal permaneció inmóvil al sentir la buena disposición de los rescatistas, facilitando toda la maniobra. No hubo episodios de agresividad, lo que permitió que la operación concluyera sin incidentes.

Luego de ser puesto a salvo, el perro fue atendido por las autoridades y supervisado para verificar su estado de salud. Pese del agotamiento, el animal no presentó lesiones graves y quedó bajo resguardo, mientras se intentaba localizar a sus dueños. Vecinos y usuarios de redes sociales sugirieron que, de no aparecer un responsable, podría ser adoptado o incluso formar parte de la unidad canina policial.

El perro Rottweiler sorprendió por su docilidad durante el rescate y permanece bajo resguardo. Foto: Gerencia de Seguridad Ciudadana de Huancayo

El desenlace generó un sentimiento de alivio y empatía en la comunidad, al tiempo que evidenció la importancia de actuar con rapidez y sensibilidad frente al sufrimiento animal.

Ciudadanía dividida entre elogios y críticas por el rescate

El rescate del perro en el río Mantaro generó una oleada de comentarios en la ciudad. Muchos ciudadanos expresaron su reconocimiento a los agentes que participaron en la operación. “Felicitaciones por tener piedad del pobre animalito”, escribió una vecina en la publicación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Huancayo. Otros extendieron el agradecimiento a todos los involucrados: “Felicitaciones a todos los que ayudaron”, mientras que algunos sugirieron un futuro para el animal: “Que se convierta en perro policía”.

Sin embargo, el episodio también desató un debate sobre las condiciones en las que trabajan los equipos de emergencia. Varias voces señalaron la precariedad de los recursos y la falta de equipamiento adecuado: “Si bien el rescate fue exitoso, el Serenazgo da pena, no tiene ni sogas para este tipo de operaciones. Veinte años casi de creación y siguen igual o peor”, manifestó un usuario.

El operativo generó comentarios divididos en redes sociales, con mensajes de reconocimiento a los agentes y duras críticas al precario equipamiento de los equipos de emergencia. Foto: Gerencia de Seguridad Ciudadana de Huancayo

Otro comentario resaltó la necesidad de mejores herramientas: “Lo más preocupante es que Serenazgo no cuenta ni con sogas para rescate. Se tuvo que improvisar con una cinta, hay mucha corrupción de parte de las principales autoridades de seguridad ciudadana, son muy incompetentes”.

La falta de implementos también fue motivo de crítica directa: “Teniendo equipo de rescate la Policía y el Serenazgo, pero una cuerda náutica fue reemplazada por una cinta de delimitación y sin equipo de protección personal. No pasen vergüenza y no publiquen la miseria de conocimiento que tienen las instituciones de primera respuesta”, escribió otro ciudadano.

Las reacciones reflejaron tanto el alivio y la gratitud por la vida salvada, como la preocupación por la falta de recursos con la que deben enfrentar estas emergencias los equipos locales. El episodio dejó en evidencia la urgencia de fortalecer la capacidad operativa y el equipamiento de quienes cumplen labores de rescate en la ciudad.