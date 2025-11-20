Cámaras captan cómo Rottweiler evita asalto armado en Arequipa: delincuentes huyen asustados tras fallar disparo

(Video: Radio Melodia)

Eran poco más de las diez de la mañana cuando la rutina en un grifo de Alto Selva Alegre, en Arequipa, quedó interrumpida por un intento de asalto que terminó de manera inesperada. Dos sujetos armados llegaron en una moto lineal al establecimiento conocido como grifo Las Torres, con la aparente intención de ingresar al local y llevarse todo lo que encontraran a su paso. Lo que no anticiparon fue que, antes de ejecutar el atraco, una perra Rottweiler llamada Danna se convertiría en el principal obstáculo para sus planes.

El ataque ocurrió en segundos. Los delincuentes descendieron de la moto y uno de ellos trató de subir al segundo piso, donde se hallaba parte del personal. Justo en ese momento, Danna bajó desde la vivienda contigua, comenzó a ladrar de forma insistente y se lanzó contra uno de los intrusos. La reacción del animal no solo sorprendió a los sujetos, sino que generó el caos suficiente como para frustrar por completo la ofensiva criminal. Las cámaras de seguridad grabaron cada instante del enfrentamiento.

La reacción de Danna y la evidencia abandonada

El propietario del grifo contó que la intervención de la perra fue decisiva. Según relató, el atacante incluso habría intentado apuntarle con un arma para detenerla, pero el arma se trabó en dos ocasiones. Esa falla mecánica permitió que Danna continuara atacando y que los delincuentes, acorralados y sin poder repeler al animal, optaran por huir rápidamente en la misma dirección por la que llegaron.

Tras la fallida ofensiva, los implicados dejaron atrás la moto lineal con placa 8520-UA en una zona alta del distrito, específicamente en la intersección de las calles Justicia y Lima. Cerca del vehículo, la Policía Nacional del Perú (PNP) halló una gorra rosada, un polo azul de manga larga y un morral que los presuntos asaltantes abandonaron en su intento por escapar sin ser reconocidos. Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de la moto tirada en la vía pública.

Hasta el lugar llegó personal de la División de Investigación Criminal (Divincri), que inició las primeras diligencias para identificar a los responsables. Poco después, agentes de DEPROVE trasladaron la unidad al depósito policial para continuar con las pericias correspondientes. Toda la evidencia fue registrada, incluyendo las prendas halladas, que podrían aportar pistas sobre los involucrados.

Además de los objetos abandonados, los investigadores cuentan con las declaraciones del trabajador del grifo y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. En los videos se observa claramente el momento en el que uno de los sujetos apunta contra Danna y cómo el fallido disparo le da al animal la oportunidad de mantenerse firme y obligar a los atacantes a retirarse.

El caso de ‘Gringo’, el perro callejero que evitó un asalto en Comas en 2024

En agosto de 2024, un episodio similar llamó la atención en Comas, cuando un perro callejero conocido como ‘Gringo’ logró frustrar un intento de robo en un grifo ubicado en el cruce de las avenidas Los Incas y Sinchi Roca. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos encapuchados, uno de ellos portando un arma blanca, se acercan a una trabajadora con la intención de arrebatarle las ganancias del día. Antes de que los delincuentes concretaran el atraco, el can apareció ladrando con fuerza y corrió directamente contra los asaltantes, obligándolos a huir.

El personal del establecimiento relató que ‘Gringo’ vivía en los alrededores desde hacía más de un año, luego de haber sido abandonado con signos de maltrato. Aunque no tenía un dueño formal, los trabajadores y vecinos se turnaban para darle agua y alimento diario. El animal se convirtió en un acompañante habitual del local, y su presencia era tan constante que algunos empleados aseguraban sentirse más tranquilos cuando él estaba cerca.

Tras la difusión de las imágenes, usuarios en redes sociales comenzaron a llamar al animal “héroe de cuatro patas”, lo que impulsó una cadena de apoyo para buscarle un hogar definitivo.