Perú

Cámaras captan cómo Rottweiler evita asalto armado en Arequipa: delincuentes huyen asustados tras fallar disparo

La reacción de la valiente perrita no solo sorprendió a los criminales, sino que generó el caos suficiente como para frustrar por completo la ofensiva criminal a un grifo

Guardar
(Video: Radio Melodia)

Eran poco más de las diez de la mañana cuando la rutina en un grifo de Alto Selva Alegre, en Arequipa, quedó interrumpida por un intento de asalto que terminó de manera inesperada. Dos sujetos armados llegaron en una moto lineal al establecimiento conocido como grifo Las Torres, con la aparente intención de ingresar al local y llevarse todo lo que encontraran a su paso. Lo que no anticiparon fue que, antes de ejecutar el atraco, una perra Rottweiler llamada Danna se convertiría en el principal obstáculo para sus planes.

El ataque ocurrió en segundos. Los delincuentes descendieron de la moto y uno de ellos trató de subir al segundo piso, donde se hallaba parte del personal. Justo en ese momento, Danna bajó desde la vivienda contigua, comenzó a ladrar de forma insistente y se lanzó contra uno de los intrusos. La reacción del animal no solo sorprendió a los sujetos, sino que generó el caos suficiente como para frustrar por completo la ofensiva criminal. Las cámaras de seguridad grabaron cada instante del enfrentamiento.

La reacción de Danna y la evidencia abandonada

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El propietario del grifo contó que la intervención de la perra fue decisiva. Según relató, el atacante incluso habría intentado apuntarle con un arma para detenerla, pero el arma se trabó en dos ocasiones. Esa falla mecánica permitió que Danna continuara atacando y que los delincuentes, acorralados y sin poder repeler al animal, optaran por huir rápidamente en la misma dirección por la que llegaron.

Tras la fallida ofensiva, los implicados dejaron atrás la moto lineal con placa 8520-UA en una zona alta del distrito, específicamente en la intersección de las calles Justicia y Lima. Cerca del vehículo, la Policía Nacional del Perú (PNP) halló una gorra rosada, un polo azul de manga larga y un morral que los presuntos asaltantes abandonaron en su intento por escapar sin ser reconocidos. Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de la moto tirada en la vía pública.

Hasta el lugar llegó personal de la División de Investigación Criminal (Divincri), que inició las primeras diligencias para identificar a los responsables. Poco después, agentes de DEPROVE trasladaron la unidad al depósito policial para continuar con las pericias correspondientes. Toda la evidencia fue registrada, incluyendo las prendas halladas, que podrían aportar pistas sobre los involucrados.

Además de los objetos abandonados, los investigadores cuentan con las declaraciones del trabajador del grifo y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. En los videos se observa claramente el momento en el que uno de los sujetos apunta contra Danna y cómo el fallido disparo le da al animal la oportunidad de mantenerse firme y obligar a los atacantes a retirarse.

El caso de ‘Gringo’, el perro callejero que evitó un asalto en Comas en 2024

Perro callejero frustra asalto en grifo de Comas (TV Perú)

En agosto de 2024, un episodio similar llamó la atención en Comas, cuando un perro callejero conocido como ‘Gringo’ logró frustrar un intento de robo en un grifo ubicado en el cruce de las avenidas Los Incas y Sinchi Roca. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos encapuchados, uno de ellos portando un arma blanca, se acercan a una trabajadora con la intención de arrebatarle las ganancias del día. Antes de que los delincuentes concretaran el atraco, el can apareció ladrando con fuerza y corrió directamente contra los asaltantes, obligándolos a huir.

El personal del establecimiento relató que ‘Gringo’ vivía en los alrededores desde hacía más de un año, luego de haber sido abandonado con signos de maltrato. Aunque no tenía un dueño formal, los trabajadores y vecinos se turnaban para darle agua y alimento diario. El animal se convirtió en un acompañante habitual del local, y su presencia era tan constante que algunos empleados aseguraban sentirse más tranquilos cuando él estaba cerca.

Tras la difusión de las imágenes, usuarios en redes sociales comenzaron a llamar al animal “héroe de cuatro patas”, lo que impulsó una cadena de apoyo para buscarle un hogar definitivo.

Temas Relacionados

ArequipaRottweilerMascotasPerrosAsaltoPNPperu-noticias

Más Noticias

Tragedia en Ventanilla: choque entre una combi y una minivan en Pachacutec habría dejado a un niño fallecido y varios heridos

Según las imágenes difundidas y los relatos de los vecinos, la combi, que circulaba a gran velocidad y presuntamente conducida por un hombre en estado de ebriedad, embistió violentamente a la miniván, que terminó impactando al pequeño de 4 años

Tragedia en Ventanilla: choque entre

Violento crimen en la avenida Grau: dos sicarios persiguieron a un hombre y lo abatieron a plena luz del día tras vaciar sus municiones

Agentes de Emergencia y peritos llegaron al lugar para iniciar las diligencias. Una cámara en la fachada será clave para reconstruir el crimen

Violento crimen en la avenida

Caos en el Metropolitano en plena hora punta: estaciones saturadas y servicio irregular por tráiler que invadió la vía exclusiva

El vehículo pesado quedó detenido en la vía exclusiva a la altura de Plaza 2 de Mayo, lo que afectó la circulación y generó acumulación de buses

Caos en el Metropolitano en

José Jerí rechaza ampliación del Reinfo hasta 2027 y la califica de retroceso: “No estoy satisfecho con la postura del Congreso”

El presidente interino cuestionó la decisión de la comisión de Energía y Minas de extender hasta 2027 la vigencia del Reinfo. Desde Trujillo, advirtió que esta aprobación representaría un retroceso y llamó a buscar acuerdos equilibrados

José Jerí rechaza ampliación del

Contraloría detecta falta de camas en el Hospital Belén y riesgo sanitario en la morgue de Trujillo

Las autoridades tendrán hasta 45 días para responder a los hallazgos detectados en las inspecciones realizadas en distintas provincias de La Libertad

Contraloría detecta falta de camas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí rechaza ampliación del

José Jerí rechaza ampliación del Reinfo hasta 2027 y la califica de retroceso: “No estoy satisfecho con la postura del Congreso”

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Ministro de Energía y Minas reconoce que Reinfo es usado por la minería ilegal, pero no pone oposición: “Es un registro que se tiene que trabajar”

ENTRETENIMIENTO

Este es el único canal

Este es el único canal de TV en Perú que transmitirá el Miss Universo 2025 donde participa la peruana Karla Bacigalupo

Premios del Miss Universo 2025: joyas, autos de lujo y la fortuna que podría recibir Karla Bacigalupo si conquista la corona en Tailandia

¿Dónde será el Miss Universo 2025? Conoce el país asiático donde participa Karla Bacigalupo y otras misses del mundo

Shakira comparte fotos de su estadía en Lima: huacas, llamas de colores y desayuno peruano

Ethel Pozo y Janet Barboza cuestionan declaraciones de Pamela Franco: “La gente tiene memoria, calladita hubieras quedado mejor”

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta:

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Deportivo Soan 3-1: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sporting Cristal quiere fichar a Luis Advíncula pese al poderío económico de Alianza Lima: “Tu casa te abre las puertas”

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025