Accidente en la Carretera Central: más de 40 pasajeros se salvan de morir tras caída de bus al río Mantaro

Algunos pasajeros lograron salir del autobús por sus propios medios, mientras que la mayoría quedó atrapada y requirió la intervención de los equipos de emergencia

Un bus interprovincial con 43 personas a bordo sufrió un accidente de tránsito la madrugada de este miércoles en la Carretera Central, tras chocar contra un automóvil y caer al río Mantaro a la altura del distrito de Parco, en la provincia de Jauja.

El bus, operado por la empresa Expreso Nacional, partió de la ciudad de Huancayo con dirección a Lima. En el kilómetro 66, chocó con un auto de placa A0N 247, lo que provocó su despiste y posterior caída al cauce del Mantaro. Integrantes de la Compañía de Bomberos de Jauja junto con Policías de Carreteras de Acolla acudieron al lugar para efectuar las labores de rescate.

Algunos pasajeros lograron salir del autobús por sus propios medios, mientras que la mayoría quedó atrapada y requirió la intervención de los equipos de emergencia. Todos los heridos fueron trasladados al hospital Domingo Olavegoya de Jauja para recibir atención médica. Autoridades precisaron que no se registraron víctimas mortales.

La Policía Nacional inició investigaciones para determinar responsabilidades y las causas exactas del accidente. El hecho ha generado alerta debido a la magnitud del impacto y el riesgo al que se expusieron los viajeros, según información brindada por fuentes oficiales.

Otro accidente de tránsito

Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, cuando un bus interprovincial de la empresa El Dorado que viajaba hacia Lima colisionó con la parte posterior de un tráiler. El impacto causó la muerte de dos personas y dejó a decenas de pasajeros con diversas lesiones.

Desde la zona que varios pasajeros señalaron que el bus circulaba a alta velocidad. Testigos afirmaron que el conductor actuó de manera imprudente, lo que habría ocasionado la pérdida de control y el choque con el vehículo pesado. Tras la colisión, la cabina del bus resultó completamente destruida, complicando el rescate de los heridos. El tránsito por la Panamericana Norte permaneció detenido por más de dos horas.

Durante ese tiempo, personal de emergencia habilitó solo uno de los carriles en forma parcial para permitir el flujo restringido de vehículos. Esta situación generó una extensa congestión vehicular en ambos sentidos de la vía, retrasando el traslado tanto de los servicios de rescate como de otros usuarios. La Policía Nacional investiga las causas y las responsabilidades del siniestro.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte a los siguientes medios con las autoridades de forma gratuita:

  • Central de Emergencias 105 (Policía Nacional del Perú - PNP): Número nacional y gratuito para reportar accidentes viales, solicitar patrullas y recibir asistencia policial en cualquier punto del país.
  • Compañía de Bomberos 116: Número habilitado para emergencias que requieran rescate, atención de heridos o intervención en accidentes vehiculares.
  • Samu 106 (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): Línea disponible para la atención prehospitalaria de heridos en accidentes de tránsito y traslado en ambulancia.
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): puedes reportar de manera gratuita al 0800-12345 para incidentes, reclamos o información relacionada con el tránsito en las vías nacionales.

