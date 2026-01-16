¿Cómo proteger tus alimentos del calor extremo? Minsa brinda recomendaciones para evitar riesgos a la salud este verano

Minsa exhorta cuidar la conservación de los alimentos para evitar riesgos a la salud durante el inicio del año. Foto: (iStock)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), ha emitido una serie de recomendaciones ante el incremento de las temperaturas durante el inicio del año, especialmente en el mes de enero. El objetivo es prevenir intoxicaciones alimentarias y enfermedades gastrointestinales, riesgos que se elevan con el calor propio del verano y la exposición de los alimentos a condiciones inadecuadas.

En enero, el aumento de la temperatura acelera la descomposición de los alimentos y facilita la proliferación de bacterias como Salmonella, E. coli y Staphylococcus aureus. El INS advierte que la falta de higiene y una conservación inadecuada pueden derivar en problemas de salud pública, afectando especialmente a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Extremar el cuidado en la conservación de los alimentos durante el verano no solo protege la salud familiar, sino que también ayuda a preservar el valor nutricional de los productos, reduce el desperdicio y optimiza el presupuesto del hogar. Además, previene la contaminación cruzada, un factor clave en la transmisión de enfermedades.

¿Qué riesgos alimentarios surgen con el calor del verano?

Las altas temperaturas propias del verano generan un entorno ideal para la multiplicación de microorganismos peligrosos en los alimentos. El INS enfatiza que en enero se incrementan los casos de intoxicaciones alimentarias y enfermedades gastrointestinales, debido a la rápida descomposición de productos lácteos, carnes, pescados y huevos.

El cajón de un refrigerador moderno muestra una variedad de verduras y frutas frescas, incluyendo brócoli, pimientos, espinacas, champiñones y limones. La imagen resalta la importancia de conservar adecuadamente los alimentos para mantener su frescura y valor nutricional, promoviendo hábitos de vida saludables y sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas más frecuentes de estas afecciones se encuentran la diarrea, los vómitos, el dolor abdominal y la fiebre. Según los especialistas, la mayoría de los brotes registrados en esta época del año pueden atribuirse a la manipulación inadecuada de alimentos y a la falta de refrigeración oportuna. La intoxicación alimentaria puede tener consecuencias graves, especialmente en menores y personas con defensas bajas, por lo que la prevención resulta fundamental.

El incremento de actividades sociales, reuniones familiares y consumo de alimentos preparados fuera del hogar durante el verano también eleva el riesgo de exposición a bacterias y toxinas. Por ello, las autoridades de salud insisten en la necesidad de adoptar medidas estrictas de conservación y manipulación segura.

Recomendaciones para conservar alimentos en época de calor

El Instituto Nacional de Salud recomienda refrigerar inmediatamente los alimentos perecibles después de comprarlos o cocinarlos. El refrigerador debe mantenerse limpio y operar a una temperatura inferior a 4 ℃, asegurando una cadena de frío constante para evitar el desarrollo de bacterias.

Es fundamental separar alimentos crudos y cocidos utilizando recipientes herméticos, así como lavarse las manos antes y después de manipular cualquier alimento. Otro consejo clave es evitar dejar comida preparada a temperatura ambiente por más de dos horas, ya que la exposición al calor favorece la descomposición y el crecimiento bacteriano.

Un hombre observa pensativamente el interior de su refrigerador, el cual contiene una variedad de alimentos como frutas, verduras, lácteos y embutidos. La imagen ilustra la importancia de tomar decisiones conscientes sobre la alimentación diaria y la planificación de comidas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INS aconseja revisar siempre la fecha de vencimiento y el estado del envase de los productos, en especial de aquellos que requieren refrigeración. Prestar atención a estos detalles puede marcar la diferencia entre prevenir o sufrir una intoxicación.

Estas pautas ayudan a prevenir riesgos y mantener la calidad de cada producto:

Verduras y hortalizas : Guardar zanahoria, zapallo, cebolla, ajo y papa en espacios frescos, secos y ventilados para preservar su frescura.

Frutas : Manzana, pera, sandía, melón y piña deben mantenerse refrigeradas una vez cortadas o abiertas.

Alimentos de origen animal : Huevos deben estar refrigerados; pescados y carnes, congelados; leche pasteurizada, refrigerada y bien tapada.

Alimentos no perecibles: Arroz, fideos, menestras y conservas deben almacenarse en envases cerrados y en lugares secos, lejos de fuentes de calor.

Estas prácticas ayudan a mantener la calidad y seguridad de los alimentos durante la temporada más calurosa, evitando que se conviertan en un riesgo para la salud.

¿Qué alimentos presentan mayor riesgo de contaminación durante el verano?

El INS advierte sobre el especial cuidado que requieren productos como mayonesas caseras, cremas, ensaladas preparadas, carnes cocidas y pescados frescos. Estos alimentos deben consumirse en el menor tiempo posible o mantenerse siempre refrigerados, ya que son altamente susceptibles a la contaminación.

Una persona observa pensativamente el interior de un refrigerador bien organizado y abastecido con frutas, verduras frescas y productos saludables, reflejando la importancia de tomar decisiones conscientes sobre la alimentación en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución hace hincapié en la importancia de mantener una higiene rigurosa en la manipulación de alimentos. El lavado frecuente de manos con agua y jabón antes, durante y después de cocinar es una medida sencilla pero esencial para evitar la transmisión de bacterias. Una correcta conservación y limpieza previene enfermedades que pueden afectar gravemente a toda la familia.

Las autoridades recuerdan que el inicio del año y el verano representan un periodo crítico para el cuidado de los alimentos. Adoptar estas recomendaciones permite disfrutar de una alimentación segura y saludable, protegiendo a los sectores más vulnerables de la población y contribuyendo a reducir la incidencia de enfermedades vinculadas a la comida.