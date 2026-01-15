Multas por no votar o no cumplir como miembro de mesa en las elecciones 2026: ¿cuánto deberán pagar?

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los montos de las multas que deberán pagar los ciudadanos que no participen en las elecciones generales programadas para el domingo 12 de abril de 2026. La entidad precisó que las sanciones alcanzan tanto a los electores que no acudan a votar como a quienes incumplan su eventual designación como miembros de mesa.

Según la información oficial, las multas por no votar están diferenciadas en tres categorías, las cuales dependen del nivel de pobreza del distrito donde el ciudadano tiene registrado su domicilio electoral. Esta clasificación determina el monto final que deberá pagarse por no ejercer el derecho y deber al sufragio.

Multas serán según el distrito

El JNE indicó que, en los distritos considerados de pobreza extrema, la multa por no votar será equivalente al 0.5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Con la UIT vigente fijada en S/ 5.500, la sanción asciende a S/ 27.50.

En el caso de los distritos catalogados como pobres, la penalidad se incrementa al 1 % de la UIT, es decir, S/ 55. Para los ciudadanos que pertenezcan a distritos no pobres, la multa por no acudir a votar será de S/ 110, correspondiente al 2 % de la UIT.

Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE? - Andina

Sanción por incumplir como miembro de mesa

Además de las multas por omisión al voto, el JNE informó sobre la sanción económica para quienes no cumplan con su función de miembros de mesa tras haber sido designados. En estos casos, la multa será equivalente al 5 % de la UIT, lo que representa un pago de S/ 275.

Esta penalidad se aplica a los ciudadanos que, sin justificación válida, no asistan o no desempeñen el cargo asignado el día de los comicios, de acuerdo con lo establecido en la normativa electoral vigente.

El dictamen abre una excepción a los conteos de votos realizados por las Mesas de Sufragio. (Andina)

¿Cuándo se sortean los miembros de mesa?

De acuerdo con el cronograma electoral, el sorteo de miembros de mesa se realizará el jueves 29 de enero. A diferencia de procesos anteriores, en esta oportunidad se seleccionará a nueve ciudadanos por cada mesa de sufragio, distribuidos en tres titulares y seis suplentes.

El JNE señaló que esta medida busca garantizar la instalación oportuna de las mesas el día de la votación. Asimismo, los ciudadanos que ejerzan efectivamente el cargo de miembro de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165, monto equivalente al 3 % de la UIT.

De acuerdo con el jefe de la ONPE, el estímulo de ese bono permitirá garantizar la presencia de los miembros de mesa en el día de la votación, el domingo 11 de abril, así como instalar las mesas en el horario programado. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Organismos internacionales observarán elecciones 2026

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que seis organismos internacionales enviarán misiones de observación para acompañar las elecciones generales de 2026, que se desarrollarán en abril. En declaraciones a TV Perú, el canciller aseguró que el Estado brindará las facilidades necesarias para el trabajo de estas entidades, con el fin de asegurar la transparencia del proceso en el que se escogerá al presidente de la República, así como a congresistas y senadores.

Entre las organizaciones confirmadas se encuentran la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que participarán a través de representantes diplomáticos durante la jornada electoral. Asimismo, el proceso contará con la presencia del Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

Elecciones 2026: quedaron inscritas 36 fórmulas presidenciales ante el JNE. (Foto: X/@JNE)

Respecto al sufragio en el exterior, el titular de Relaciones Exteriores señaló que se prevé la habilitación de cerca de 4.000 mesas de votación para los 1′210,813 ciudadanos peruanos inscritos para votar fuera del país. En ese marco, afirmó que se intensificarán las acciones para garantizar que las elecciones de 2026 en el extranjero se desarrollen con altos niveles de transparencia, eficiencia y accesibilidad.