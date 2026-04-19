Perú

Banda que extorsionaba a transportistas con falsas polladas logró amasar más de dos millones de soles

El coronel Robert Trujillo, jefe de la Diviac, detalla cómo esta banda criminal extorsionaba a choferes de taxis, colectivos y buses. Además del cobro de cupos, los obligaban a comprar mensualmente tarjetas de polladas para evitar multas y represalias

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La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo que dejó al descubierto una red de extorsión que obligaba a transportistas a adquirir tarjetas de pollada inexistentes. Según informó Latina Noticias, la organización conocida como 'Los Despiadados de Ancón 2′ aplicaba este mecanismo ilícito desde hace más de dos décadas en la zona, utilizando la fachada de eventos sociales para exigir pagos mensuales a conductores de colectivos, taxis y autobuses interprovinciales.

La investigación policial reveló que las víctimas debían comprar, cada mes, tarjetas de pollada con valores de entre 20 y 25 soles. Las tarjetas no daban acceso a ningún producto ni evento y servían únicamente como pretexto para los cobros. Además, los transportistas enfrentaban cuotas diarias y semanales, con montos diferenciados según el tipo de vehículo: los ómnibus pagaban 20 soles diarios y los autos pequeños, 10 soles, mientras que los cobros semanales oscilaban entre 20 y 27 soles.

Extorsión con tarjetas de pollada: el esquema que dejó millones a Los Despiadados de Ancón 2
Extorsión con tarjetas de pollada: el esquema que dejó millones a Los Despiadados de Ancón 2| Andina

Logró amasar más de dos millones de soles

El incumplimiento de estos pagos implicaba sanciones económicas que podían duplicar o triplicar los montos exigidos. De esta manera, la organización logró amasar más de dos millones de soles a través de este sistema de extorsión. La suma se acumuló gracias a la presión constante ejercida sobre los conductores, quienes eran obligados a mostrar la tarjeta de pollada cuando los miembros de la banda realizaban controles en las empresas de transporte. La policía identificó que el grupo operaba principalmente desde el paradero Fundición Zapallal, en el cono norte de la capital.

Según declaró el coronel Robert Trujillo, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el trabajo conjunto con el Ministerio Público permitió dar un golpe articulado a la estructura criminal. Trujillo explicó que la organización ya había sido objeto de operativos previos, pero logró reorganizarse y mantener el control sobre el sector del transporte en la zona.

El esquema de extorsión incluía un sistema de represalias para quienes no cumplían con los pagos. Según los datos presentados por la policía, la banda utilizaba amenazas y, en casos graves, recurría a la violencia. Un antecedente vinculado al grupo se registró en julio de 2024, cuando un trabajador del sector transporte fue asesinado tras ser vinculado como supuesto informante de la policía.

Así funcionaba la red que cobró millones a transportistas con falsas polladas en Lima Norte
Así funcionaba la red que cobró millones a transportistas con falsas polladas en Lima Norte| Latina Noticias

La operación de la Diviac en coordinación con el Ministerio Público sigue abierta, mientras los investigadores analizan la documentación incautada y buscan identificar a más víctimas.

¿Quién era el líder de la red criminal?

Lucio Moreno Jaque es identificado como el líder de la organización criminal ‘Los Despiadados de Ancón 2′. Moreno Jaque operaba desde la cárcel, primero en el penal de Challapalca y actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca (Puno), donde cumple una condena superior a 20 años.

A pesar de su reclusión, mantenía el control de la banda a través de comunicaciones y la coordinación directa con su lugarteniente, Ángel Rosales Guzmán, alias ‘Negro Ángel’. Moreno Jaque es señalado como el responsable de dirigir las extorsiones y mantener la estructura delictiva activa en Lima Norte.

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