Nueva UIT entra en vigencia: Este es el monto y qué pagos cambiarán de cálculo

Desde este enero de 2026 ya entra en vigencia el nuevo monto de la UIT. El valor de una Unidad Impositiva Tributaria ahora será de S/ 5.500. Como se sabe, este sirve para cálculos de multas, impuestos y hasta sirve para otros trámites, como para definir el monto a retirar de AFP (que se puede hacer hasta el 16 de enero).

Según el Decreto Supremo N°301-2025-EF, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se incrementa el valor de la UIT para 2026, pasando de S/ 5.350 a S/ 5.500. Ante esto, según Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, considera “importante revisar los efectos que tendrá este aumento, tanto para las familias como para las empresas”.

Así, señala que, principalmente, la UIT tiene tres usos: calcular tributos, calcular multas y como parametro para otros temas tributarios, laborales y judiciales.

La UIT de S/ 5.500

La Unidad Impositiva Tributaria o UIT es un valor referencial, cutyo monto es establecvido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y rige por todo un año calendario (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre). “Se calcula en función de una serie de elementos macroeconómicos, principalmente la inflación, por lo que suele subir cada año”, apunta Carrillo Acosta.

En 2025 el aumento fue de S/ 200 (de S/ 5.150 a S/ 5.350)

Al igual fue en 2024 (de S/ 4.950 a S/ 5.150)

Mientras, en 2023 subió S/350 (de S/ 4.600 a S/ 4.950)

En 2022 se incrementó en S/200 (de S/ 4.400 a S/ 4.600).

¿Pero cuál es el impacto de este aumento, ya vigente, en la economía familiar? No solo habrán un nuevo monto de retiro de AFP, sino que también afectará el monto del impuesto a la renta.

MEF. Las multas de transporte y administrativas en Perú aumentan su valor nominal debido al alza de la UIT para 2026.

Impuesto a la renta en 2026

Ahora los trabajadores en planilla (dependientes formales) pagarán menos impuesto a la renta sobre sus sueldos, por lo que tendrán más dinero en el bolsillo. Carrillo lo explica con estos ejemplos:

Para un sueldo bruto mensual de S/3.000, el ahorro anual de impuesto a la renta será de S/ 84

Para un sueldo bruto mensual de S/ 5.000, el ahorro anual de impuesto a la renta será de S/ 192.

Pero también sube el límite de sueldo bruto mensual (en planilla) para no pagar impuesto a la renta, que en 2025 era de S/ 2.675: para 2026 es de S/ 2.750 (según señala Carrillo). Pero, para el caso de trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios, el monto máximo anual de emisión para no pagar impuestos se incrementará de S/ 46.813 a S/ 48.125.

Y de igual manera, el tope de gastos personales para solicitar devolución de impuesto a la renta del trabajo (por cuarta y quinta categoría), que es de 3 UIT, aumenta de S/ 16.050 a S/ 16.500.

Multas y trámites más caros en 2026 por aumento de la UIT.

Otros montos que cambian

Se obtendrá un mayor subsidio para el Crédito Mivivienda, llamado “ Bono del Buen Pagador

Se pagará menos impuesto predial y de alcabala, ya que los tramos y tasas están en función de la UIT

Se incrementa el valor de las multas administrativas

Sube el costo de los procesos judiciales y otros trámites ante el Estado.

Por el lado “negativo”, según Carrillo, técnicamente, el aumento de la UIT generará la reducción de la recaudación tributaria, por lo cual el gobierno tendrá menos recursos para poder hacer obras y reactivar la economía. No obstante, esta reducción no será significativa.

¿Y las MYPES?

“En primer lugar, el tope de ventas para ser considerado ‘microempresa’ es de 150 UIT, por lo cual este valor sube de S/ 802.500 a S/ 825.000. Lo mismo ocurre con la ‘pequeña empresa’, cuyo tope máximo de ingresos es de 1.700 UIT, aumentando de S/ 9.095.000 a S/ 9.350.000″, acota el experto.

Asimismo, en el Régimen MYPE Tributario, vigente desde 2017, la tasa de Impuesto a la Renta es de 10% para las primeras 15 UIT y 29.5% por encima de este monto. Por lo tanto, con el aumento de la UIT, las empresas que se encuentran en este régimen ahorrarán unos S/ 439 de impuestos anuales.