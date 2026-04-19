Arequipa: joven madre muere tras someterse a cirugía estética y familiares piden esclarecer el caso

Una joven madre identificada como Rebeca Llacho Ccahuana, de 32 años, murió la noche del viernes luego de someterse a una intervención estética en la clínica Florez Salud, situada en el distrito de Cayma, en la ciudad de Arequipa. De acuerdo con la información preliminar, la paciente presentó complicaciones durante el procedimiento quirúrgico y fue derivada de emergencia a un hospital regional, donde confirmaron su deceso minutos después.

De acuerdo con información proporcionada por los familiares, la cirugía comenzó aproximadamente a las 17:00 horas y la duración estimada era de cuatro horas. Se esperaba que Rebeca Llacho saliera del quirófano alrededor de las 21:00, pero cerca de las 22:00, el personal de la clínica comunicó a los allegados que la paciente había tenido complicaciones. Frente a la emergencia, fue trasladada al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde los médicos constataron su fallecimiento poco después de su ingreso.

La víctima se sometió a una operación estética en una clínica de Cayma, Arequipa, y murió tras complicaciones, el entorno cercano solicita una investigación del procedimiento y del equipo médico| Difusión

Familiares indican que estuvo en buen estado de salud

Según manifestaron los familiares, la joven madre se encontraba en buen estado de salud antes de la operación. Además, destacaron que había superado todos los exámenes médicos requeridos sin ninguna observación.

“Mi hermana pasó todos los exámenes, la hemoglobina estaba a quince”, detalló la hermana de la fallecida a los medios locales.

La paciente ingresó sola al quirófano, según relató su hermana, quien no pudo acompañarla por motivos laborales. “Ella entró sola prácticamente. Yo por motivos de trabajo no pude llegar, pero le dije: ‘Espérame’. Antes de eso, la clínica nos hizo firmar un contrato”, relató Jackie Llacho.

En la noche, mientras aguardaba noticias en la clínica, la hermana de Rebeca fue notificada por una empleada administrativa sobre las complicaciones de la paciente: “Me dijeron que mi hermana tuvo complicaciones en cirugía, pero no me dieron detalles”. Además, sostiene que no recibió información específica sobre el traslado ni sobre el estado de salud de la joven madre en ese momento.

Joven madre pierde la vida tras cirugía estética en Arequipa| Foto: Captura de Radio Victoria

Piden que se investigue el caso

Tras el fallecimiento, los allegados exigieron justicia y solicitaron a las autoridades una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, tanto en relación a la clínica Flores Salud SRL como al médico responsable de la operación.

El médico identificado por la familia como responsable de la intervención es José David Molina Barreto, quien figura como cirujano general y especialista en laparoscopía. La familia también expresó dudas sobre la idoneidad del equipo médico y la información suministrada respecto al personal de anestesiología y cardiología.

Rebeca Llacho Ccahuana deja en la orfandad a dos hijos menores de edad. Mientras tanto, hasta el momento, la clínica no ha emitido ningún comunicado de lo sucedido.

Recomendaciones antes de una cirugía

Consultar a un especialista certificado: Verifica que el cirujano esté acreditado por los organismos oficiales de salud y tenga experiencia en el procedimiento que deseas realizar.

Informarse sobre la clínica: Asegúrate de que la clínica o centro médico cuente con los permisos de funcionamiento y cumpla con las normas de seguridad e higiene.

Solicitar información detallada: Pide al médico una explicación clara sobre el procedimiento, los riesgos, los posibles efectos secundarios, el tipo de anestesia y el tiempo de recuperación.

Revisar el historial médico: Informa al médico sobre tus antecedentes de salud y realiza todos los exámenes preoperatorios solicitados para descartar condiciones que puedan aumentar los riesgos.