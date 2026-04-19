Perú

Arequipa: joven madre muere tras someterse a cirugía estética y familiares piden esclarecer el caso

La hermana de la paciente denuncia irregularidades en el procedimiento, la falta de información y la presunta responsabilidad de la clínica del distrito de

Guardar

Una joven madre identificada como Rebeca Llacho Ccahuana, de 32 años, murió la noche del viernes luego de someterse a una intervención estética en la clínica Florez Salud, situada en el distrito de Cayma, en la ciudad de Arequipa. De acuerdo con la información preliminar, la paciente presentó complicaciones durante el procedimiento quirúrgico y fue derivada de emergencia a un hospital regional, donde confirmaron su deceso minutos después.

De acuerdo con información proporcionada por los familiares, la cirugía comenzó aproximadamente a las 17:00 horas y la duración estimada era de cuatro horas. Se esperaba que Rebeca Llacho saliera del quirófano alrededor de las 21:00, pero cerca de las 22:00, el personal de la clínica comunicó a los allegados que la paciente había tenido complicaciones. Frente a la emergencia, fue trasladada al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde los médicos constataron su fallecimiento poco después de su ingreso.

La víctima se sometió a una operación estética en una clínica de Cayma, Arequipa, y murió tras complicaciones, el entorno cercano solicita una investigación del procedimiento y del equipo médico
La víctima se sometió a una operación estética en una clínica de Cayma, Arequipa, y murió tras complicaciones, el entorno cercano solicita una investigación del procedimiento y del equipo médico| Difusión

Familiares indican que estuvo en buen estado de salud

Según manifestaron los familiares, la joven madre se encontraba en buen estado de salud antes de la operación. Además, destacaron que había superado todos los exámenes médicos requeridos sin ninguna observación.

“Mi hermana pasó todos los exámenes, la hemoglobina estaba a quince”, detalló la hermana de la fallecida a los medios locales.

La paciente ingresó sola al quirófano, según relató su hermana, quien no pudo acompañarla por motivos laborales. “Ella entró sola prácticamente. Yo por motivos de trabajo no pude llegar, pero le dije: ‘Espérame’. Antes de eso, la clínica nos hizo firmar un contrato”, relató Jackie Llacho.

En la noche, mientras aguardaba noticias en la clínica, la hermana de Rebeca fue notificada por una empleada administrativa sobre las complicaciones de la paciente: “Me dijeron que mi hermana tuvo complicaciones en cirugía, pero no me dieron detalles”. Además, sostiene que no recibió información específica sobre el traslado ni sobre el estado de salud de la joven madre en ese momento.

Joven madre pierde la vida tras cirugía estética en Arequipa
Joven madre pierde la vida tras cirugía estética en Arequipa| Foto: Captura de Radio Victoria

Piden que se investigue el caso

Tras el fallecimiento, los allegados exigieron justicia y solicitaron a las autoridades una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, tanto en relación a la clínica Flores Salud SRL como al médico responsable de la operación.

El médico identificado por la familia como responsable de la intervención es José David Molina Barreto, quien figura como cirujano general y especialista en laparoscopía. La familia también expresó dudas sobre la idoneidad del equipo médico y la información suministrada respecto al personal de anestesiología y cardiología.

Rebeca Llacho Ccahuana deja en la orfandad a dos hijos menores de edad. Mientras tanto, hasta el momento, la clínica no ha emitido ningún comunicado de lo sucedido.

Recomendaciones antes de una cirugía

  • Consultar a un especialista certificado: Verifica que el cirujano esté acreditado por los organismos oficiales de salud y tenga experiencia en el procedimiento que deseas realizar.
  • Informarse sobre la clínica: Asegúrate de que la clínica o centro médico cuente con los permisos de funcionamiento y cumpla con las normas de seguridad e higiene.
  • Solicitar información detallada: Pide al médico una explicación clara sobre el procedimiento, los riesgos, los posibles efectos secundarios, el tipo de anestesia y el tiempo de recuperación.
  • Revisar el historial médico: Informa al médico sobre tus antecedentes de salud y realiza todos los exámenes preoperatorios solicitados para descartar condiciones que puedan aumentar los riesgos.

Temas Relacionados

Arequipaperu-noticiascirugía estéticaclínica Florez SaludCayma

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

La ‘U’ visitará a los ‘rojinegros’ en un cotejo que solo le vale ganar para mantenerse en la lucha por el título. Y también se definirá el futuro Javier Rabanal. Entérate de los horarios del decisivo duelo

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

La ‘bicolor’ perdió después de dos partidos y se volvió a alejar de la zona de repechaje al Mundial 2027

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera: “Se ha burlado de mí”

Thalía Bentin expresó su profunda decepción tras escuchar en vivo la confesión de atracción entre el exfutbolista y Gabriela Herrera en La Granja VIP Perú

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera: “Se ha burlado de mí”

Antonio Rizola sorprende con su análisis de la final de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Alianza es Alianza”

El técnico de la selección peruana se refirió al enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín por el título nacional

Antonio Rizola sorprende con su análisis de la final de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Alianza es Alianza”

Álex Valera, incómodo por los cuestionamientos y rumores de presiones al plantel de Universitario: ”Quieren partir el grupo”

Antes de tomar el vuelo hacia Arequipa para disputar el crucial encuentro ante Melgar, el artillero ’merengue’ se refirió al presente del equipo que dirige Javier Rabanal y el supuesto encuentro del entrenador con barristas del club

Álex Valera, incómodo por los cuestionamientos y rumores de presiones al plantel de Universitario: ”Quieren partir el grupo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados en regiones ONPE al 94.129 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados en regiones ONPE al 94.129 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.475 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

PNP aclara que hasta el momento no hay un pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

JNE halla actas electorales, hojas de asistencia y lista de electores en “material de desecho” en almacén de la ONPE

ONPE cancela vacaciones de Piero Corvetto en medio de investigaciones por irregularidades en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera: “Se ha burlado de mí”

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera: “Se ha burlado de mí”

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Youna estalla tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr : “Ya no voy apoyarla más”

Cristorata pide disculpas por frases racistas y discriminatorias ante los resultados de las Elecciones 2026: “Sé que estuvo mal”

Gabriela Herrera confiesa su atracción por Diego Chávarri y él le corresponde en ‘La Granja VIP Perú’: “Me encantas”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

Antonio Rizola sorprende con su análisis de la final de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Alianza es Alianza”

Álex Valera, incómodo por los cuestionamientos y rumores de presiones al plantel de Universitario: ”Quieren partir el grupo”

Julinho declara su sentimiento más genuino al país que lo albergó por tres décadas: “Amo al Perú, soy peruano de corazón; me abrazaron como familia”

Renato Espinosa sostiene su racha goleadora en primera campaña europea: nueve tantos que contrastan con el presente del Unirea Slobozia