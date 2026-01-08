Sorteo de miembros de mesa para las Elecciones 2026: ¿cuándo es, quiénes participan y cuánto es el pago que reciben?

La disposición fue oficializada por el Congreso de la República en el diario oficial El Peruano - crédito Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo de los miembros de mesa para las Elecciones 2026 el próximo 29 de enero. Esta fecha marca el inicio de un proceso clave para la organización de los comicios, que se celebrarán el 12 de abril. Para cada mesa de sufragio serán seleccionados nueve ciudadanos: tres titulares y seis suplentes, un aumento respecto a procesos anteriores que busca garantizar la instalación oportuna de las mesas desde las 6:00 a. m. y la continuidad de la votación hasta las 17:00.

Tras el sorteo, la ONPE publicará la lista preliminar de seleccionados, permitiendo que los ciudadanos presenten tachas o justificaciones para su exclusión, como embarazo, enfermedad o condición médica certificada. La lista definitiva de miembros de mesa será oficializada el 11 de febrero.

Consulta si eres miembro de mesa en estas Elecciones 2022. Foto: Andina

¿Quiénes pueden salir sorteados?

Todo ciudadano inscrito en el padrón electoral puede ser seleccionado, excepto quienes tengan impedimentos legales, como funcionarios de organismos electorales, candidatos, autoridades políticas en funciones, miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y personas con discapacidad certificada, entre otros casos previstos por la ley.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa y cómo es la capacitación?

Para facilitar la consulta, la ONPE habilita una plataforma digital donde cada elector podrá verificar si ha sido designado como miembro de mesa. Solo será necesario ingresar el número de DNI en el portal oficial de la ONPE, que también informará sobre el local de votación y ofrecerá simuladores de votación, actualizaciones normativas y resultados en tiempo real.

El dictamen abre una excepción a los conteos de votos realizados por las Mesas de Sufragio. (Andina)

La preparación para los miembros de mesa es obligatoria y se ha ampliado de 30 a 45 días, con capacitaciones tanto presenciales como virtuales a través de la plataforma “ONPE Educa”. Esta medida responde a la ampliación de funciones y busca asegurar que todos los seleccionados estén debidamente preparados para garantizar la legalidad y transparencia de los comicios. La capacitación incluirá instrucciones sobre la instalación de la mesa, atención a los votantes, llenado de actas y manejo de posibles incidentes.

Compensación económica y beneficios para miembros de mesa

A modo de reconocimiento por su rol fundamental en el proceso electoral, cada miembro de mesa recibirá un pago equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que para las elecciones de 2026 asciende a S/ 165. Este monto será actualizado conforme a la UIT vigente en la fecha de los comicios.

Además del incentivo económico, quienes trabajen formalmente en el sector público o privado tienen derecho a un día de descanso remunerado, que debe ser coordinado con el empleador dentro de los 90 días posteriores a la elección. Por primera vez, los miembros de mesa peruanos residentes en el extranjero también recibirán compensación económica, una medida histórica impulsada por el Congreso y financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el jefe de la ONPE, el estímulo de ese bono permitirá garantizar la presencia de los miembros de mesa en el día de la votación, el domingo 11 de abril, así como instalar las mesas en el horario programado. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Horario y dinámica de la jornada electoral 2026

El domingo 12 de abril de 2026, los locales de votación abrirán desde las 6:00 a. m. para la instalación de las mesas, que deben estar listas antes de las 7:00 a. m. La votación se desarrollará de manera ininterrumpida hasta las 17:00. Al cierre, los miembros de mesa serán responsables del conteo, llenado de actas y entrega del material electoral, procesos que han sido reforzados con capacitaciones y apoyo tecnológico.

En esta jornada se elegirá presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y cinco parlamentarios andinos. Se prevé la participación de aproximadamente 842.000 ciudadanos como miembros de mesa titulares y suplentes, lo que representa un incremento del 60 % respecto a las últimas elecciones.

No habrá voto digital

Como parte de la modernización electoral, la ONPE trató de implementar por primera vez un sistema de voto digital para militares, policías, personal de salud, peruanos en el extranjero y personas con discapacidad. Sin embargo, este sistema que fue previamente aprobado por la Ley 32270 y que iba a permitir votar de forma remota desde dispositivos móviles o computadoras, ya no será posible debido a que los plazos de auditoría no garantizaba la debida seguridad para implementar esta modalidad de sufragio