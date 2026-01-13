Elecciones 2026: Misiones internacionales llegarán al Perú para observar el proceso, confirmó la Cancillería

Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

El ministro Hugo de Zela anunció que seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación electoral durante los comicios generales del próximo 12 abril. El objetivo principal será el de garantizar que el proceso electoral sea transparente y proteger el derecho al voto de más de 1,2 millones de peruanos que residen en el extranjero.

Entre los organismos que enviarán delegaciones de observación electoral se encuentran la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral y la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Estas instituciones supervisarán el desarrollo de la jornada y contribuirán a fortalecer su legitimidad.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, la Cancillería también se encargará de facilitará la observación internacional de la jornada electoral con el fin de alcanzar los más altos estándares de transparencia, eficiencia y accesibilidad en la votación fuera del país.

Mesas de sufragio en los cinco continentes

En términos de la organización de las Elecciones 2026 en el extranjero, la red de oficinas consulares está coordinando la habilitación de cerca de 4.000 mesas de sufragio destinadas a 1.210.813 ciudadanos peruanos que viven fuera del territorio nacional. De esta forma, se busca evitar que cualquier votante habilitado quede excluido por razones geográficas o administrativas.

El ministro Hugo de Zela indicó que seis organismos desplegarán funcionarios para garantizar la transparencia en el proceso electoral. | Cancillería

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los votos de los peruanos en el extranjero se distribuyen de la siguiente forma:

En América: 757.697 electores

En Europa: 403.388 electores

En Asia: 41.413 electores

En Oceanía: 7.918 electores

En África: 397 electores

Entre las ciudades con mayor número de inscritos figuran Buenos Aires (115.097), Santiago (113.887), Madrid (105.493), Barcelona (79.606), Milán (64.623), Paterson (63.799), Miami (55.530), Nueva York (47.896) y Los Ángeles (40.180).

Actualmente, las oficinas consulares se encuentran en la fase final de contratación de los locales de votación donde se instalarán las mesas de sufragio. El proceso incluye la identificación de espacios, los trámites administrativos y su acondicionamiento para la afluencia prevista en varias ciudades principales del mundo.

¿Cuándo será el sorteo de miembros de mesa?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo de los miembros de mesa para las Elecciones 2026 el próximo 29 de enero. Esta fecha marca el inicio de un proceso clave para la organización de los comicios, que se celebrarán el 12 de abril. Para cada mesa de sufragio serán seleccionados nueve ciudadanos: tres titulares y seis suplentes, un aumento respecto a procesos anteriores que busca garantizar la instalación oportuna de las mesas desde las 6:00 a. m. y la continuidad de la votación hasta las 17:00.

La disposición fue oficializada por el Congreso de la República en el diario oficial El Peruano - crédito Andina

Tras el sorteo, la ONPE publicará la lista preliminar de seleccionados, permitiendo que los ciudadanos presenten tachas o justificaciones para su exclusión, como embarazo, enfermedad o condición médica certificada. La lista definitiva de miembros de mesa será oficializada el 11 de febrero.

Para facilitar la consulta, la ONPE habilita una plataforma digital donde cada elector podrá verificar si ha sido designado como miembro de mesa. Solo será necesario ingresar el número de DNI en el portal oficial de la ONPE, que también informará sobre el local de votación y ofrecerá simuladores de votación, actualizaciones normativas y resultados en tiempo real.