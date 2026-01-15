Melissa Klug revela que Bryan Torres se encuentra desaparecido tras difundirse agresión: “Esa rata está escondida”

Melissa Klug arremete contra Bryan Torres.

La empresaria Melissa Klug declaró que Bryan Torres, padre de sus dos nietos menores, se encuentra desaparecido tras la difusión de un video donde se observa una agresión física contra Samahara Lobatón. La empresaria afirmó que el cantante, integrante de Barrio Fino, no se encontraba en el domicilio familiar al momento de su llegada.

La situación se produce después de que el caso se hiciera público, lo que llevó a Klug a acudir acompañada de su abogado y miembros de la Policía Nacional al departamento de su hija en Surco, con el objetivo de brindarle apoyo y protección.

El encuentro entre Klug y su hija fue registrado por cámaras del programa Amor y Fuego y mostró un largo abrazo entre ambas. La empresaria sostuvo que la decisión de acudir al departamento, al que no ingresaba desde hacía dos años por motivos personales, respondió a la necesidad de resguardar la integridad de Samahara y sus nietos.

“Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin de mundo”, declaró para Trome.

La reacción familiar se dio luego de que se divulgara un video donde Bryan Torres asfixia, golpea y amenaza a Samahara Lobatón con una plancha. La influencer se encontraba sola en el domicilio al momento de la llegada de su madre y la policía. Klug relató: “Sí, estaba sola porque esa ‘rata’ está escondida”, reiterando que el paradero del cantante es desconocido.

Melissa Klug se quiebra y lanza fuerte reflexión tras revelarse agresión contra su hija Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

El caso involucra a la Fiscalía, que ya abrió una carpeta de investigación sobre los hechos. La denuncia ha sido formalizada y la joven únicamente debe rendir declaración para avanzar en el proceso judicial. “Solo necesita dar su manifestación. La denuncia está hecha, ya Fiscalía cuando fui tenía una carpeta abierta por el caso de Samahara”, explicó Klug.

La situación de Samahara Lobatón

Tras el reencuentro, Melissa Klug decidió trasladar a su hija y nietos a su propio domicilio para garantizar su seguridad. La empresaria manifestó: “Dentro de todo un poco más tranquila, porque tengo a mi hija y a mis nietos en mi casa alejados de ese”, en referencia a Torres. Además, resaltó que mantendrá su apoyo a la joven y sus nietos durante el proceso legal y emocional posterior a la agresión.

Melissa Klug se quiebra y lanza fuerte reflexión tras revelarse agresión contra su hija Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

El hecho ha generado numerosas reacciones públicas, incluyendo mensajes de respaldo y llamados a la justicia para la influencer. La contención familiar incluyó un emotivo abrazo entre madre e hija, quienes habían atravesado episodios de distanciamiento en el pasado. Klug expresó: “Siempre lo haré, así sea lo que sea y haga lo que haga, ella es mi hija, yo la parí, la crié y la amo como amo a todos mis hijos. Los voy a defender así tengan 50 años, si Dios me lo permite”.

Samahara Lobatón se encuentra en proceso de preparación para rendir su declaración ante la Fiscalía. La joven buscará esclarecer los hechos y avanzar en la búsqueda de justicia tras el episodio de violencia denunciado públicamente. La empresaria reiteró su disposición de acompañar a su hija durante el proceso, priorizando su bienestar y el de los menores.

La situación de Bryan Torres permanece incierta. Su ausencia en el domicilio y la falta de contacto posterior a la difusión del video han sido confirmadas por Melissa Klug. Por el momento, la prioridad para la familia es la protección de Samahara Lobatón y de sus hijos, mientras avanzan las investigaciones y se esperan definiciones por parte de las autoridades judiciales.

Samahara Lobatón deja su casa luego de denuncia de Melissa Klug a Bryan Torres por intento de feminicidio. Infobae Perú / Captura TV - Willax.