Samahara Lobatón reaparece y abandona el departamento donde vivía con Bryan Torres tras denuncia por intento de feminicidio

Samahara Lobatón se reencontró con Melissa Klug en otro departamento, mientras avanzan las diligencias policiales por la denuncia. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Samahara Lobatón volvió a aparecer frente a las cámaras de televisión en medio de uno de los momentos más delicados de su vida personal. La influencer, hija de Melissa Klug, fue captada luego de abandonar el departamento donde vivía junto a Bryan Torres, tras hacerse pública la denuncia por agresión física que habría sufrido por parte del padre de sus hijos.

Las imágenes, difundidas en el programa ‘Amor y Fuego’, no solo mostraron sus desplazamientos, sino también una reacción que llamó poderosamente la atención por su sobriedad, silencio y evidente carga emocional.

El caso de Samahara ha generado una profunda conmoción en el ámbito mediático y social, especialmente luego de que se conociera que las autoridades ya se encuentran tomando cartas en el asunto tras la denuncia interpuesta contra Bryan Torres por intento de feminicidio. En este contexto, la exchica reality decidió refugiarse en su entorno familiar, alejándose del inmueble donde residía con el cantante y apareciendo en un lugar distinto al que hasta hace poco era su hogar.

Se mudó

Las imágenes emitidas revelaron que Melissa Klug estuvo acompañando de cerca cada una de las diligencias que realizó la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la denuncia. Según se pudo observar, la empresaria, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, llegó junto a los efectivos policiales al departamento de Samahara Lobatón, en un operativo que evidenciaba la gravedad de la situación y la preocupación de la familia por el bienestar de la joven.

Minutos después de que la policía se retirara del lugar, las cámaras captaron la llegada de Samahara Lobatón. La influencer apareció con un gorro, lentes oscuros y un semblante serio, evitando cualquier tipo de declaración ante la prensa. Su lenguaje corporal reflejaba tensión y agotamiento emocional, mientras ingresaba rápidamente al inmueble sin responder a las preguntas de los reporteros que intentaban obtener su versión de los hechos.

Posteriormente, las imágenes mostraron cómo Samahara se retiró del lugar a bordo de la camioneta de Jesús Barco, su actual pareja, quien la acompañó de manera discreta durante todo el trayecto. El destino fue un departamento ubicado en Surco, distinto al que compartía con Bryan Torres, lo que confirmaría que la influencer decidió abandonar definitivamente el espacio donde ocurrieron los hechos denunciados.

Samahara Lobatón y Melissa Klug se abrazan

Fue en ese nuevo lugar donde se produjo uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Al descender del vehículo, Samahara Lobatón se reencontró con su madre, Melissa Klug, y ambas protagonizaron un abrazo cargado de emoción, en el que las lágrimas no pudieron contenerse. Madre e hija se fundieron en un gesto que evidenciaba no solo el dolor acumulado, sino también la necesidad de apoyo y contención en medio de una situación límite.

La escena reflejó el profundo impacto que este episodio ha tenido en el entorno familiar de la influencer. Melissa Klug, visiblemente afectada, ha sido una de las voces más firmes al pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido. Días atrás, tras difundirse las imágenes del presunto ataque, la empresaria no pudo ocultar su angustia y expresó su desesperación por no tener información clara sobre el estado emocional de su hija.

“No sé nada de Samahara, no sé nada”, declaró entre lágrimas, dejando en evidencia la incertidumbre que la consume desde que se conoció el caso. La ‘Blanca de Chucuito’ fue enfática al señalar que su hija necesita atención especializada. “Mi hija necesita ayuda psicológica urgente”, afirmó, subrayando que la situación va más allá de un conflicto de pareja y requiere una intervención profesional inmediata.

Melissa Klug firme con denuncia a Bryan Torres

Melissa Klug también reveló que, tras ver por primera vez las imágenes del presunto hecho de violencia, tomó la decisión de denunciar a Bryan Torres, motivada por el temor de que su hija pudiera volver a un entorno que considera peligroso. “Ojalá que con esto me ayude la Fiscalía y que la obliguen a tomar exámenes psicológicos”, expresó, dejando claro que su intención es proteger a Samahara y garantizar que reciba la ayuda necesaria.

“Vamos a ver cómo esto va procediendo”, sentenció Klug, mostrando su esperanza de que las autoridades actúen con firmeza y celeridad ante un caso que ha generado indignación pública. Sus declaraciones evidencian no solo el dolor de una madre, sino también la preocupación por la posibilidad de que su hija pueda retomar la relación con Bryan Torres, pese a los antecedentes de violencia.

