Campaña veterinaria gratuita para este 05 junio: ¿Dónde y cuáles son las zonas afectadas?

La atención se realizará de 9 a 12 horas y se enfocará en cuidado básico y medidas preventivas para el bienestar de las mascotas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Jesús María anunció que este viernes 05 de junio organizará una campaña veterinaria gratuita en el parque Alberti, ubicado en el jirón Caracas, cuadra 24, dirigida a las mascotas de los vecinos del distrito, entre ellas perros, gatos y otros.

La jornada se desarrollará de 9 a 12 horas y estará orientada a facilitar atención básica y acciones preventivas para mejorar el bienestar animal. La comuna precisó que el acceso será por orden de llegada y recomendó acudir con anticipación, debido a la alta afluencia que suele registrarse en este tipo de actividades, con formación de colas desde temprano.

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La iniciativa forma parte de las campañas municipales que buscan acercar servicios veterinarios a la comunidad y reforzar prácticas de cuidado responsable en el entorno urbano. La organización del evento estará a cargo del personal asignado por el gobierno local, que instalará los módulos de atención en el área del parque designada para esta actividad.

Los servicios que se ofrecerán durante la campaña incluyen los siguientes:

Consulta médica: evaluación clínica general y orientación sobre cuidados básicos, según el caso.

Registro de mascota: inscripción de datos del animal y del responsable, para control e identificación.

Desparasitaciones: aplicación de tratamiento contra parásitos, de acuerdo con la revisión previa.

Tenencia responsable: información sobre normas de cuidado, manejo en espacios públicos y compromiso del dueño.

La campaña se llevará a cabo este viernes 05 de junio - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

Para participar, los dueños deberán trasladar a sus animales dentro del horario establecido y permanecer atentos a las indicaciones del equipo municipal durante el proceso de evaluación y registro.

En el caso de canes, se sugiere llevar correa; para felinos u otras especies pequeñas, se recomienda el uso de transportadora o un medio seguro que evite escapes y reduzca el estrés durante el traslado.

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Las autoridades locales señalaron que estas acciones buscan atender necesidades frecuentes vinculadas a la salud de los animales de compañía y, al mismo tiempo, contribuir al orden y la convivencia vecinal.

En esa línea, recordaron que el cuidado cotidiano, la prevención de enfermedades y el control adecuado de los animales en espacios públicos ayudan a reducir riesgos sanitarios y a mantener condiciones adecuadas en parques y vías del distrito.

Se ofrecerán cuatro servicios: consulta médica, registro de mascota, desparasitaciones y tenencia responsable - Créditos: Magnific.

Consejos para cuidar a tus mascotas ante el frío

Protege del viento y la humedad: Mantén a tu mascota en un espacio techado, seco y con buena ventilación, lejos de corrientes frías.

Acondiciona una zona de descanso: Usa cama aislante del suelo y mantas limpias; cambia telas húmedas de inmediato.

Ajusta el horario de paseo: Sal cuando haya sol y evita la noche; si llueve, reduce el recorrido y seca el pelaje al volver.

Usa abrigo solo si corresponde: Los perros pequeños, mayores o de pelo corto suelen necesitarlo; revisa que no apriete ni roce.

Cuida las patas: Limpia y seca las almohadillas; controla grietas y aplica un protector recomendado por veterinaria.

Mantén agua disponible: Ofrécela a temperatura ambiente y revisa el bebedero con frecuencia.

Observa signos de malestar: Temblores, letargo, tos o respiración agitada requieren consulta veterinaria.

Evita fuentes de calor sin control: No dejes estufas, braseros o mantas eléctricas al alcance.