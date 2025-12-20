José Jerí presume avances frente al crimen, aunque los asesinatos no cesan: “Los resultados han ido avanzando”

Mientras el presidente resalta avances y cifras de operativos, peruanos continúan enfrentando asaltos y asesinatos a diario en las calles. Foto: Presidencia

Las cifras en seguridad que exhibe José Jerí presentan un país en el que los resultados, según el presidente, “son positivas y han ido avanzando”. Sin embargo, en la calle, transportistas y comerciantes siguen siendo víctimas de extorsionadores y sicarios, y la percepción de inseguridad persiste incluso en medio de operativos policiales y anuncios de capturas masivas.

“Las cifras son positivas, objetivamente, los resultados han ido avanzando. Si vemos antes del estado de emergencia con lo que es ahora, notamos un crecimiento exponencial de operativos. Antes el Estado no trabajaba como está trabajando ahora”, aseguró Jerí en declaraciones a la revista Cosas. El presidente defendió la creación de la Unidad de Extorsión y la convocatoria de figuras como el general Víctor Revoredo, presentando como un hito el aumento en la cantidad de bienes incautados y la conformación de unidades especializadas para combatir la criminalidad.

Jerí hizo este balance tras cumplir dos meses al frente del gobierno y a solo días de terminar un año marcado por el aumento de homicidios. De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 2025 ya es el año con más muertes violentas en la historia reciente. El promedio diario supera los seis asesinatos, la mayoría cometidos por sicarios con arma de fuego. Mientras tanto, empresas de transporte urbano recurren a blindar buses y a dotar a su personal de chalecos antibalas para enfrentar asaltos, extorsiones y asesinatos.

Sicarios disparan hasta cinco veces contra joven obrero en Mi Perú. Captura: RPP Noticias

Los resultados presentados por José Jerí

El presidente enumeró ante Cosas los principales datos que respaldan su optimismo: 14.030 prófugos capturados y 43.705 detenidos por diversos delitos desde el 14 de octubre, además de la desarticulación de 40 organizaciones criminales ligadas a extorsión, sicariato, narcotráfico y trata de personas. En el mismo período, la Policía Nacional incautó 1.193 armas de fuego y 1.685 armas blancas, e intervino a 7.534 extranjeros por infracciones migratorias.

El despliegue del Plan Celador permitió fortalecer la presencia policial en las calles con más de 6.000 efectivos adicionales. A esto se sumó la implementación de un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, que conecta más de 3.200 cámaras de la Policía Nacional y gobiernos locales para el reconocimiento facial en tiempo real.

Entre el 22 de octubre y el 15 de diciembre de 2025, los operativos policiales crecieron de 22.736 a 29.144, y los controles de identidad de ciudadanos nacionales superaron 1,7 millones de intervenciones. También aumentaron los decomisos de insumos químicos para la elaboración de drogas, que superaron las 643 toneladas, el rescate de víctimas de trata de personas y la incautación de celulares y autopartes ilegales, cuya valorización supera los cinco millones de soles. Además, las intervenciones en penales crecieron de cuatro a once, buscando frenar el mando del crimen desde las cárceles.

Los sicarios abrieron fuego en pleno evento navideño, asesinando a la regidora Elena Rojas y desatando el terror entre las familias presentes. Foto: Composición Infobae Perú

El regreso y ascenso de Revoredo bajo el mando de Jerí

Para encabezar el combate a la extorsión, Jerí apostó por Víctor Revoredo, recientemente ascendido al grado de general por “acción distinguida”. Tras años de experiencia operativa y un paso forzoso por la agregaduría en Chile, el entonces coronel fue recuperado para liderar la División de Investigación de Extorsiones (Divinext). Jerí justificó su elección resaltando la necesidad de “escuchar” al entorno policial y de aprovechar a funcionarios con “plena disposición y experiencia”.

“(Revoredo) estaba prácticamente exiliado en Chile.Una persona con tanta experiencia. No sé el motivo. (...) Entonces, sin pensar mucho y después de explorar quién era, pensé que era el indicado para crear una unidad especializada contra la extorsión”, sostuvo.

Revoredo cuenta con más de 30 años de servicio y una carrera marcada por la investigación de organizaciones como Los Pulpos y el Tren de Aragua. En su primer mes y medio al mando de Divinext, desarticuló 16 bandas criminales dedicadas a la extorsión y sicariato en Lima, Callao y el norte del país, entre las que destacan Los Chukys de Manchay y Los Gallegos.

El ascenso de Revoredo no solo reconoce su actuación en operaciones de alto riesgo (como la que llevó a la caída de Los Apóstoles de la Muerte) sino que repara un proceso administrativo que, en 2025, lo había relegado al exterior. Su labor al frente de la unidad especializada, bajo constante amenaza de bandas criminales, es exhibida por el Ejecutivo como paradigma de la estrategia operativa que prioriza la acción en campo sobre la formación administrativa tradicional en la Policía Nacional.

La reconfiguración en el alto mando policial incluyó también el ascenso de figuras como Franco Moreno Panta, hoy al frente de la División de Secuestros y Extorsiones tras su paso por la Diviac y tras negarse a solicitudes políticas de información reservada durante la administración anterior.

Destaca la asesoría del FBI en la lucha contra la criminalidad

Jerí presentó como un éxito la llegada a Lima de una delegación de expertos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, invitados por el gobierno para participar en la elaboración de la nueva estrategia nacional de seguridad ciudadana. El mandatario criticó el plan previo por ser excesivamente teórico y destacó su preferencia por modelos como el Plan Bratton y el Plan 2013-2018, con los cuales busca dotar de mayor practicidad y eficacia a la lucha contra la criminalidad.

“Cuando conversaba con el FBI, ellos me decían con suma claridad que cuando se llevan bien esos planes, los resultados se logran”, afirmó.

José Jerí se reunió con expertos del FBI y la DEA en Palacio de Gobierno para hablar sobre seguridad ciudadana. (Foto: Presidencia Perú)

La misión estadounidense, conformada por autoridades con experiencia policial y en lucha antidrogas, tendrá entre una semana y diez días para trabajar junto a instituciones peruanas, emitir un diagnóstico sobre el panorama criminal y ofrecer recomendaciones específicas a la administración Jerí. El titular de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, aclaró que el objetivo no es importar modelos sino adaptar las sugerencias extranjeras a la realidad nacional.

Entre los temas tratados con el FBI figuran las fallas en el control fronterizo, la falta de recursos tecnológicos y la necesidad de actualizar las normas para enfrentar nuevas formas delictivas. Las reuniones de trabajo incluyen el uso de nuevas metodologías, la recolección de información de campo y el establecimiento de indicadores verificables de lucha contra el crimen, en un contexto en el que la sociedad exige resultados inmediatos frente a la violencia diaria en las calles.