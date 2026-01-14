Perú

Ministerio de Cultura ofrece trabajo a personas con primaria, secundaria y otros, con sueldos de hasta S/ 13.764: LINK para postular

Las 29 vacantes laborales están distribuidas en Lima, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, San Martín y Ucayali y están dirigidas a personas con distintos niveles de formación

Hay puestos para personas con
Hay puestos para personas con primaría y secundaria. Foto: composición Infobae Perú/Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura lanzó una nueva convocatoria laboral CAS en enero de 2026, dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde primaria completa hasta título universitario, con 29 plazas disponibles en varias regiones del país. Se trata de una oportunidad atractiva para quienes buscan ingresar o reinsertarse en el sector público, con sueldos que van desde S/ 1.464 hasta S/ 13.764, según el cargo y perfil requerido.

Esta convocatoria destaca no solo por la variedad de puestos, sino también por su amplia cobertura geográfica, ya que las vacantes están distribuidas en Lima, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Además, el Ministerio de Cultura ha precisado que no todas las plazas tienen la misma fecha límite de postulación, por lo que los interesados deben revisar con atención las bases de cada proceso antes de inscribirse.

Convocatoria del Ministerio de Cultura enero 2026: sueldos, regiones y perfiles solicitados

Si consigues una vacante en
Si consigues una vacante en esta convocatoria, trabajarás en la Sede Central del Ministerio de Cultura con dirección en Av. Javier Prado N°2465 - San Borja - Lima. Foto: Andina

De acuerdo con el resumen oficial, esta convocatoria CAS del Ministerio de Cultura fue publicada el 9 de enero de 2026 y contempla contratos bajo el régimen CAS. Los puestos están orientados a áreas clave como Derecho, Arqueología, Arquitectura, Antropología, Administración, Ingeniería, Comunicaciones, Informática, Lingüística, Sociología, Conservación, Seguridad y Gestión Cultural, entre otras.

Uno de los aspectos más llamativos es el rango salarial. Los ingresos más altos, que superan los S/ 12.000, están destinados a cargos de coordinación y jefaturas en Lima, como el Jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica, el Coordinador/a de la Oficina de Desarrollo Tecnológico o el Oficial de Seguridad y Confianza Digital. En contraste, también se han habilitado plazas para personas con primaria o secundaria completa, como los Agentes de Protección y auxiliares, con sueldos desde S/ 1.464.

En cuanto a los niveles educativos, el Ministerio de Cultura ha abierto vacantes para:

  • Personas con primaria completa
  • Personas con secundaria completa
  • Egresados técnicos
  • Egresados universitarios
  • Bachilleres
  • Titulados universitarios

Este enfoque busca fortalecer distintas áreas operativas y técnicas del sector Cultura, especialmente en zonas donde se requiere mayor presencia del Estado para la protección del patrimonio cultural y arqueológico.

¿Qué vacantes ofrece el Ministerio de Cultura y hasta cuándo postular?

Perú logró recuperar un casco
Perú logró recuperar un casco del conflicto con Ecuador de 1941. Foto: Ministerio de Cultura

Las 29 plazas CAS están distribuidas en distintos cargos, cada uno con requisitos y fechas de cierre específicas. Entre los puestos más destacados figuran:

  • Jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica (Lima): requiere título en Derecho y ofrece una remuneración de S/ 13.764. La postulación finaliza el 20 de enero de 2026.
  • Coordinador/a en Presupuesto (Lima): dirigido a titulados o bachilleres en Economía, Ingeniería Económica, Contabilidad, Administración o Ingeniería de Sistemas, con un sueldo de S/ 11.264.
  • Responsable de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas (Lima): para profesionales titulados en Arqueología, con una remuneración de S/ 11.264 y cierre el 22 de enero de 2026.
  • Arqueólogo/a y Arqueólogo/a Supervisor/a (Lima, Lambayeque): con sueldos que van desde S/ 3.264 hasta S/ 4.764.
  • Analistas en Arquitectura y Gestión Cultural (Junín): orientados a bachilleres y titulados, con ingresos de hasta S/ 3.964.
  • Agentes de Protección (Madre de Dios y Ucayali): requieren primaria completa y ofrecen sueldos entre S/ 1.464 y S/ 1.864.
  • Asistentes legales y administrativos (Cajamarca, San Martín y Lima): dirigidos a egresados universitarios y técnicos, con remuneraciones desde S/ 1.864.

Es importante recalcar que la mayoría de las plazas cierra el 20 de enero de 2026, mientras que otros procesos culminan el 22 de enero de 2026. El Ministerio de Cultura recomienda revisar cuidadosamente las bases de cada CAS, ya que allí se detallan los requisitos específicos, la experiencia mínima, los anexos obligatorios y el cronograma completo.

Finalmente, la entidad recuerda que solo serán evaluados los postulantes que cumplan estrictamente con los requisitos y presenten la documentación solicitada dentro del plazo establecido. Por ello, quienes estén interesados en esta convocatoria laboral del Ministerio de Cultura enero 2026 deben actuar con anticipación y verificar cada detalle antes de enviar su postulación.

