Alerta roja en Perú: Lima y 17 regiones en peligro extremo de huaicos y activación de quebradas según Senamhi

auto - huaico

Las lluvias de moderada a fuerte intensidad volverán a golpear varias zonas del país en los próximos días y han encendido las alertas de las autoridades. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero se prevén precipitaciones intensas en la selva y la sierra, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Este escenario ha llevado a que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del COEN, emita un aviso de corto plazo con alerta roja en varias regiones del Perú por posible activación de quebradas, un fenómeno que incrementa significativamente el riesgo de huaicos, deslizamientos e inundaciones, especialmente en zonas vulnerables y de geografía accidentada.

Regiones en alerta roja, naranja y amarilla por posible activación de quebradas

El Senamhi alerta sobre el riesgo de activación de quebradas debido a las intensas lluvias registradas en los últimos siete días, afectando diversas regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Según el Boletín Informativo N.° 010-2026-INDECI/COEN, vigente del 11 de enero (13:00 h) al 12 de enero (13:00 h), el nivel de peligro rojo (extremo) alcanza a varias provincias de los departamentos de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Madre de Dios y Puno. En estas zonas existe una alta probabilidad de activación severa de quebradas, lo que podría generar daños a viviendas, vías de comunicación y servicios básicos.

Ante este panorama, Indeci recomienda a las autoridades locales limpiar y descolmatar quebradas, identificar zonas seguras y reforzar los planes de evacuación. A la población se le pide mantenerse informada por canales oficiales y evitar transitar por cauces secos o laderas inestables durante las lluvias.

Regiones en alerta roja:

Amazonas en alerta por lluvias intensas que han provocado el desborde del río y la activación de quebradas.

CAJAMARCA Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.

CUSCO Acomayo, Calca, Cusco, Paucartambo, Quispicanchi.

LA LIBERTAD Ascope, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo, Virú.

MADRE DE DIOS Tambopata.

PUNO Carabaya.

Regiones en alerta naranja:

Intensas lluvias en Arequipa afectan al río Chili, principal fuente de agua de la región. (Foto: Andina)

AMAZONAS Bagua, Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba.

ÁNCASH Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.

JUNÍN Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Satipo, Tarma, Yauli.

LIMA Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos.

LORETO Alto Amazonas, Datem del Marañón, Ucayali.

PASCO Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco.

SAN MARTÍN Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja, Tocache.

Regiones en alerta amarilla:

El Río Chillón, vital para la región de Lima, ha visto un aumento significativo en su caudal, alcanzando el umbral amarillo. Foto: Andina

APURÍMAC Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes.

AYACUCHO Lucanas.

HUANCAVELICA Huancavelica.

HUÁNUCO Huacaybamba, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Puerto Inca.

PIURA Huancabamba.

UCAYALI Atalaya, Coronel Portillo, Purús.

¿Qué hacer ante un huaico? Medidas clave para proteger tu vida y la de tu familia

Senamhi anunció latente peligro de activación de quebradas ante lluvias en las provincias de Lima.

Ante la ocurrencia de un huaico, la prioridad es salvar vidas y reducir riesgos. Si las autoridades emiten una alerta o notas un aumento repentino del caudal, ruidos fuertes en la quebrada o el desprendimiento de rocas y lodo, evacúa de inmediato hacia zonas altas y seguras, alejándote de ríos, quebradas y laderas inestables. No intentes cruzar corrientes de agua ni regresar por objetos personales, ya que el flujo puede intensificarse en cuestión de minutos.

Antes y durante la temporada de lluvias, es fundamental contar con un plan familiar de emergencia. Identifica rutas de evacuación, puntos de reunión y ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, documentos y botiquín. Durante el huaico, mantente informado solo por fuentes oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades locales y de Defensa Civil.

Después del evento, evita retornar a tu vivienda hasta que se descarte el riesgo de nuevos deslizamientos. No camines por zonas cubiertas de lodo o escombros, ya que pueden ocultar huecos o cables eléctricos. Reporta daños a las autoridades y colabora con las acciones de ayuda, priorizando siempre tu seguridad y la de tu comunidad.