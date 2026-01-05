Perú

Machu Picchu bajo la lupa: Lo que halló el Ministro de Cultura en inspección técnica tras quedar varados más de mil turistas

La supervisión técnica del Mincul evaluó circuitos, señalización, puntos críticos de riesgo y el sistema de venta de entradas, en medio de cuestionamientos por el trágico accidente ferroviario que afectó a visitantes nacionales y extranjeros

Perú Rail responde a dudas
Perú Rail responde a dudas de turistas afectados por accidente ferroviario en la ruta de Ollantaytambo - Machu Picchu | Foto composición: Infobae Perú

El Ministerio de Cultura realizó una inspección técnica en la Llaqta de Machu Picchu en un momento particularmente sensible para el principal atractivo turístico del país. La visita oficial ocurre pocos días después del accidente ferroviario en la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu, un hecho que dejó heridos, más de mil turistas varados y volvió a exponer una serie de problemas estructurales vinculados a la gestión del destino, la seguridad y la atención ante emergencias.

La supervisión encabezada por el ministro Alfredo Luna Briceño se desarrolló en un contexto marcado por cuestionamientos al manejo del flujo de visitantes, la venta de boletos, la señalización y la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones críticas. En los últimos meses, Machu Picchu ha concentrado atención mediática no solo por su valor patrimonial, sino también por denuncias relacionadas con caos turístico, deficiencias en servicios básicos y advertencias internacionales sobre la sostenibilidad del sitio.

Supervisión técnica en Machu Picchu: conservación, circuitos y control de visitantes

El Ministerio de Cultura desmintió que Machu Picchu esté en riesgo de perder su estatus internacional.

De acuerdo con la información oficial, la inspección tuvo como objetivo recoger datos en campo sobre los principales factores que inciden en la gestión integral de Machu Picchu. Los equipos técnicos del sector Cultura evaluaron aspectos vinculados a la conservación del patrimonio arqueológico, el estado de los circuitos de visita, la señalización turística, así como los puntos considerados críticos en materia de seguridad para visitantes y trabajadores.

Durante el recorrido por los circuitos 1, 2 y 3, incluido el Puente Inca, se analizaron los flujos de turistas, la claridad de las rutas establecidas y las condiciones operativas relacionadas con el control de accesos. Uno de los focos de atención fue la necesidad de optimizar los desplazamientos dentro de la ciudadela para reducir riesgos y evitar la saturación en determinados tramos, una situación que ha sido recurrentemente señalada por operadores y visitantes.

Los especialistas también informaron sobre el estado de conservación de elementos emblemáticos como el Intihuatana, así como de los andenes incas que actualmente se encuentran en proceso de refacción. En este punto, se remarcó la importancia de una intervención coordinada entre los sectores de Cultura, Ambiente y Turismo, considerando que Machu Picchu forma parte de un Santuario Histórico que combina patrimonio cultural y entorno natural bajo la figura de Valor Universal Excepcional.

Otro de los ejes de la supervisión fue el proceso de venta y control de entradas. El ministro inspeccionó el servicio que se brinda en el Centro Cultural Machu Picchu Pueblo, donde se revisaron los procedimientos de atención al público, los mecanismos de control y la información proporcionada a los turistas. Este punto resulta clave en medio de las constantes quejas por largas colas, desinformación y dificultades para acceder a boletos en temporada alta.

Crisis reciente y advertencias sobre la gestión del destino turístico

El choque entre dos trenes en Cusco causa conmoción. El accidente no solo dejó un saldo de varios heridos, sino que también provocó que más de un millar de turistas quedaran varados en Machu Picchu.

La visita del titular de Cultura se da en paralelo a una serie de cuestionamientos que se intensificaron tras el choque frontal de dos trenes ocurrido a inicios de enero, cuando cientos de turistas quedaron varados en la zona. Aunque las autoridades confirmaron el restablecimiento del servicio ferroviario, el episodio evidenció falencias en los protocolos de emergencia, la coordinación interinstitucional y la infraestructura disponible en Machu Picchu Pueblo.

En el ámbito político, se han planteado alertas sobre la falta de servicios de salud adecuados en la localidad. La congresista Ruth Luque señaló que la zona no cuenta con un centro de salud con capacidad resolutiva y que la construcción del hospital anunciado para el distrito continúa inconclusa.

A estas preocupaciones se suman las advertencias internacionales. Hace algunos meses, la organización New Seven Wonders indicó que Machu Picchu sigue en riesgo de perder su condición como una de las siete maravillas del mundo moderno, tras enviar observaciones relacionadas con la atención al visitante y la gestión del sitio. Si bien el Ministerio de Cultura ha señalado que se trata de una entidad no técnica, el pronunciamiento se suma a una percepción internacional que ha ganado espacio en medios extranjeros.

En ese escenario, el propio ministro Luna Briceño ha reconocido la necesidad de trazar una hoja de ruta que permita abordar problemas estructurales como el desorden en la venta de boletos, las paralizaciones derivadas de conflictos entre operadores turísticos y las limitaciones en infraestructura y servicios básicos.

