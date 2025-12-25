Perú

Perú en ranking global de grandes hallazgos arqueológicos del 2025: la ciudad de 3.500 años que sorprende al mundo

Investigaciones lideradas por la arqueóloga Ruth Shady revelaron espacios públicos, zonas residenciales y evidencias de intercambio entre comunidades costeras y del interior hace más de tres milenios

El 2025 viene siendo un año excepcional para la arqueología mundial, con descubrimientos que han captado la atención de la comunidad científica y de los lectores interesados en la historia antigua. Desde fortalezas monumentales en Egipto hasta tumbas reales mayas en Centroamérica, los hallazgos recientes están redefiniendo lo que se sabía sobre civilizaciones que florecieron hace miles de años. En este escenario global, un descubrimiento realizado en la costa del país ha logrado posicionarse entre los más relevantes del año, de acuerdo con un balance publicado por Greek Reporter, medio especializado en ciencia e historia.

La publicación, firmada por el periodista Dimitrios Aristopoulos y difundida el 22 de diciembre de 2025, reúne los descubrimientos arqueológicos más significativos de 2025 a nivel internacional. En esta lista figuran excavaciones en África, Medio Oriente, el Caribe y América Latina, incluyendo Peñico, un antiguo centro urbano hallado en Barranca, cuya antigüedad —estimada en 3.500 años— lo convierte en uno de los asentamientos urbanos más antiguos conocidos en Sudamérica. El hallazgo ha sido liderado por la arqueóloga Ruth Shady, reconocida por su trabajo en Caral, y ha despertado interés fuera de la región por su nivel de complejidad social y simbólica.

El hallazgo en Barranca que pone a Perú en el mapa arqueológico de 2025

Según Greek Reporter, los arqueólogos identificaron en Barranca una ciudad prehispánica que presenta áreas residenciales, espacios públicos y zonas destinadas al intercambio comercial, lo que evidencia una organización urbana avanzada para su época. La investigación señala que el asentamiento arqueológico de Peñico habría funcionado como un nodo de articulación entre comunidades costeras y del interior, facilitando el flujo de bienes, ideas y prácticas culturales.

Durante las excavaciones se recuperaron esculturas de arcilla con formas humanas y animales, además de objetos ceremoniales y collares elaborados con cuentas y conchas marinas, elementos que refuerzan la hipótesis de una sociedad con una fuerte dimensión ritual y simbólica. De acuerdo con la información difundida por el medio griego, estos objetos no solo cumplían una función estética, sino que también servían como herramientas de comunicación social y religiosa.

El artículo destaca que este descubrimiento demuestra cómo, en distintas partes del mundo, los procesos de urbanización, administración y cultura simbólica se desarrollaron de manera paralela, sin necesidad de contacto directo entre civilizaciones. En ese sentido, el caso de Peñico es presentado como una prueba clave para entender el surgimiento temprano de sociedades complejas en el continente americano. El Ministerio de Cultura ha informado que el sitio ya ha comenzado a abrirse progresivamente a visitantes, tras los trabajos iniciales de investigación y conservación.

Descubrimientos en Egipto, Belice y el Mediterráneo que marcaron el año

La lista de Greek Reporter también incluye hallazgos de gran impacto en otras regiones del mundo. En el norte del Sinaí, Egipto, un equipo liderado por el arqueólogo Hesham Hussein desenterró una fortaleza del Imperio Nuevo, construida hace unos 3.400 años. La estructura presenta muros de gran espesor, torres defensivas y cámaras internas, lo que sugiere una inversión significativa en infraestructura militar para proteger rutas comerciales y fronteras estratégicas, según los expertos James K. Hoffmeier y Stephen O. Moshier.

Otro descubrimiento destacado es la tumba del faraón Tutmosis II, localizada en el Valle de los Reyes, en Luxor. Se trata de la primera tumba real identificada en esa zona en varias décadas. Las pinturas murales, bien conservadas, muestran rituales funerarios y simbolismo divino, mientras que los jeroglíficos aportan nueva información sobre la ideología real y los sistemas administrativos del Antiguo Egipto. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que este hallazgo permitirá comprender mejor la transición política entre Tutmosis II, Hatshepsut y Tutmosis III.

En el ámbito de la arqueología subacuática, el Instituto Europeo de Arqueología Submarina (IEASM), dirigido por Franck Goddio, halló frente a la costa de Alejandría una embarcación ceremonial de 35 metros de largo, correspondiente al período romano. La nave presenta inscripciones en griego, evidencia del intercambio cultural entre egipcios y griegos. Según Goddio, el diseño sugiere que no se trataba de un barco de transporte, sino de una barcaza ritual que podría haber sido utilizada en ceremonias religiosas vinculadas a Isis.

En Belice, un equipo encabezado por la arqueóloga Diane Chase descubrió la tumba de Te’ K’ab Chaak, un gobernante maya que habría vivido alrededor del año 350 d.C.. El entierro contenía ornamentos de jade, máscaras ceremoniales y fragmentos de conchas, además de objetos que sugieren contacto temprano con Teotihuacán, la gran metrópoli del centro de México. Melissa Badillo, directora del Instituto de Arqueología de Belice, calificó el hallazgo como “sin precedentes” por su antigüedad y estado de conservación.

