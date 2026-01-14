Alerta en Puente Piedra por crecida del Río Chillón: falta de descolmatación pone en peligro a viviendas

(Video: ATV)

La crecida del río Chillón volvió a encender las alertas entre los vecinos de Puente Piedra, una zona históricamente vulnerable durante la temporada de lluvias. El incremento del caudal, registrado en los últimos días, coincide con precipitaciones constantes en la sierra de Lima, especialmente en la provincia de Canta, lo que ha generado preocupación por el estado actual del cauce y las condiciones de prevención en la parte baja de la cuenca.

A la altura del kilómetro 25.5 de la Panamericana Norte, el panorama es evidente: el río discurre con mayor fuerza por un tramo que luce estrechado, obstruido y saturado de residuos, una situación que, según advierten los propios pobladores, se arrastra desde hace meses debido a la falta de trabajos de limpieza y descolmatación. La acumulación de basura, escombros y desmonte de construcción ha convertido el cauce en un espacio de alto riesgo ante cualquier incremento adicional del caudal.

Basura, escombros y un cauce cada vez más angosto en Puente Piedra

Foto: Andina/Senamhi/Composición Infobae

El aumento del nivel del río Chillón no solo responde a las lluvias registradas en la parte alta de la cuenca, sino también a un problema estructural que se repite cada verano: la ocupación del cauce con residuos sólidos y desechos de construcción. En este punto de Puente Piedra, vecinos y transeúntes observan cómo el río avanza entre bolsas de cemento, ladrillos rotos, piedras picadas, ropa y basura orgánica, elementos que reducen de forma considerable su capacidad de drenaje.

Desde un puente peatonal provisional, el cambio es notorio. Donde antes había varios metros de distancia entre la ribera y el agua, hoy el caudal se encuentra mucho más cerca del nivel urbano. La presencia de desmonte vertido en los bordes, con la aparente intención de “reforzar” las riberas, termina generando el efecto contrario: el cauce se vuelve más estrecho y el flujo del agua gana velocidad.

“En el último año no ha habido trabajo de descolmatación, no se han retirado los residuos. Todo lo contrario, estamos siendo testigos cómo en este punto, en el cauce del río Chillón, la cantidad de desmonte es terrible”, se escucha en un reporte realizado desde la zona. LaEl olor, producto de la mezcla de basura y restos de vegetación, resulta “nauseabundo” para quienes viven cerca.

A lo largo de la ribera existen viviendas construidas a pocos metros del río, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad. Los residentes temen que una lluvia intensa en las cabeceras de cuenca pueda generar una inundación repentina, afectando casas, vías de acceso y servicios básicos. La pregunta que se repite entre los vecinos es quién asumirá la limpieza de un cauce que, año tras año, vuelve a ser noticia por las mismas razones.

Senamhi descarta desborde inmediato, pero mantiene vigilancia por lluvias en la sierra

Sobre vuelo en ríos Chillón, Rímac y Lurín. Foto PCM

Frente a este escenario, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un reporte actualizado sobre el estado de las cuencas en Lima y descartó, por el momento, un riesgo de desborde inminente tanto en el río Chillón como en el río Rímac durante el mes de enero. La entidad precisó que los incrementos registrados en los últimos días se mantienen dentro de los rangos normales de la temporada.

El ingeniero César Pantoja, especialista en Hidrología del Senamhi, explicó que las lluvias en la sierra central han generado aumentos leves en los caudales, sin alcanzar niveles críticos. “Si bien desde el último fin de semana se han reportado algunos eventos de lluvia en la sierra de Lima, en las cabeceras de cuenca de ríos como el Rímac y el Chillón, esto no se ha reflejado en un incremento considerable del caudal. Ha subido, sí, pero está dentro de sus registros normales”, precisó.

De acuerdo con la información oficial, el río Rímac registra actualmente un flujo promedio cercano a los 40 metros cúbicos por segundo (m³/s), cuando los valores esperados para esta época oscilan entre 35 y 45 m³/s. “Estamos dentro de lo esperado. El umbral de inundación del Rímac es de 120 m³/s, es decir, estamos en aproximadamente la tercera parte de ese nivel”, detalló el especialista, un margen que también se replica en el comportamiento del río Chillón.

Pantoja indicó además que se mantiene vigente un aviso meteorológico por precipitaciones en la sierra para las próximas 72 horas, lo que podría generar una tendencia ascendente en los niveles de agua. No obstante, aclaró que el incremento proyectado no alcanzaría los umbrales necesarios para un desbordamiento. “Va a incrementar el caudal, pero no será significativo ni nos colocará en un escenario crítico. Es un comportamiento normal dentro de la temporada lluviosa”, sostuvo.