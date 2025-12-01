Perú

Más de 2500 m³ de desmonte evidencian el deterioro en el entorno de Chan Chan, sitio declarado Patrimonio Mundial

La verificación en campo mostró cómo los residuos alteran el paisaje del sitio Patrimonio Mundial. Cultura y Ambiente aceleran intervenciones y piden apoyo ciudadano para evitar nuevas afectaciones

Guardar
El recorrido realizado en la
El recorrido realizado en la Vía de Evitamiento reveló acumulaciones severas de basura que alteran el paisaje y generan riesgos para el complejo arqueológico y la dinámica urbana.

El complejo arqueológico de Chan Chan sigue con los desmontes y residuos sólidos en su entorno inmediato. La situación se reveló con nitidez en varios puntos de la Vía de Evitamiento, un corredor que cruza Trujillo, Huanchaco y Víctor Larco. Las escenas registradas durante los últimos días motivaron una revisión urgente de las responsabilidades compartidas entre el Estado y la ciudadanía, así como del alcance de las acciones destinadas a proteger este Patrimonio Mundial.

La presencia de funcionarios nacionales y autoridades locales permitió observar de manera directa cómo los residuos modificaron el paisaje que rodea al complejo. El recorrido del 16 de noviembre mostró zonas saturadas y puntos donde la acumulación empezó a generar riesgos para el patrimonio y para las dinámicas urbanas. Ante ese panorama, el ministro de Cultura expresó la necesidad de que las entidades públicas y la sociedad organizada adopten medidas rápidas y coordinadas.

En ese contexto, la discusión pública se desplazó hacia la búsqueda de soluciones con participación de todos los niveles de gobierno. La articulación intersectorial se convirtió en un eje central para ordenar el territorio y plantear intervenciones con efectos duraderos. Con ese enfoque, las entidades involucradas plantearon una ruta de trabajo que integra cultura y sostenibilidad.

La situación generada llevó, además, a que distintos sectores del Ejecutivo definieran prioridades inmediatas y reforzaran la coordinación técnica. La intención es fortalecer la respuesta y establecer un mecanismo que evite nuevas afectaciones en el corto plazo.

Intervenciones urgentes en Chan Chan

Durante la verificación realizada en Chan Chan, el ministro de Cultura, acompañado por el alcalde de Huanchaco y el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, confirmó que existe una necesidad urgente de desplegar acciones inmediatas para proteger el sitio y su entorno urbano. Según informó, esa constatación conduce a reorganizar esfuerzos y sumar capacidades institucionales.

Como respuesta directa, el titular del sector cultura, Alfredo Luna Briceño, anunció una convocatoria pública para instalar una mesa de trabajo interinstitucional el 15 de diciembre. “Este espacio permitirá articular soluciones duraderas, transparentes y sostenibles para garantizar la preservación de Chan Chan y mejorar las condiciones urbanas de su entorno”, señaló. La propuesta busca unificar criterios entre ministerios, gobiernos locales y actores civiles.

Para las próximas semanas, las entidades proyectan el retiro de más de 2500 metros cúbicos adicionales de desmonte y residuos. El material se trasladará a lugares de disposición adecuados. Las tareas incluyen acarreo, eliminación de puntos críticos y recuperación inmediata de zonas degradadas, con el fin de prevenir nuevos focos de contaminación.

Coordinación multisectorial y vigilancia

Basura en la zona arqueológica
Basura en la zona arqueológica Chan Chan. (Actualidad ambiental)

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente impulsaron estas acciones siguiendo las directrices del Ministerio de Cultura. En el marco de las celebraciones por los 39 años de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de Chan Chan, ambas entidades aceleraron las coordinaciones y movilizaron equipos para responder a la emergencia urbana y patrimonial.

El apoyo de la Policía Nacional del Perú permitió establecer un control más firme en áreas vulnerables con el fin de evitar nuevas afectaciones vinculadas con el depósito inadecuado de residuos y con el accionar de transportistas que operan cerca de la zona intangible. En paralelo, las autoridades evalúan incorporar tecnologías destinadas al monitoreo y control continuo del área intervenida.

El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente resaltan que la ciudadanía cumple un rol esencial en la protección de Chan Chan. Ambas instituciones hicieron un llamado a las autoridades regionales y locales, así como a organizaciones sociales y actores privados, para sumarse a “esta cruzada por un entorno de Chan Chan limpio, seguro y sostenible”.

Temas Relacionados

Patrimonio MundialChan ChanMinisterio de Culturaperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga confirma su candidatura presidencial en Elecciones 2026: así quedó el conteo final de Renovación Popular

El último reporte de la ONPE, con el 99,257% de actas procesadas, confirmó que el exalcalde de Lima encabezará la fórmula junto a Norma Yarrow y Jhon Iván Ramos Malpica

Rafael López Aliaga confirma su

Jesús Barco aclara sus intenciones matrimoniales con Melissa Klug: “Eso nunca ha estado en duda, quiero casarme con ella”

La pareja se robó el show en el programa ‘Esta Noche’ con la Chola Chabuca, donde hablaron abiertamente sobre su futuro juntos y la posibilidad de formalizar su relación

Jesús Barco aclara sus intenciones

Enrique Valderrama es el candidato presidencial oficial del APRA, con el 94% de actas procesadas por la ONPE: ¿quién es?

Con el 27,397% de los votos, el militante se consolidó como el candidato presidencial oficial en las Elecciones Internas del partido rumbo a 2026. El abogado se impuso a más de 10 listas y superó a históricos líderes apristas

Enrique Valderrama es el candidato

Más allá de la vitamina C: otras vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmunológico

Un sistema inmunológico debilitado aumenta el riesgo de enfermedad, ausentismo laboral, complicaciones médicas y mayor necesidad de atención hospitalaria

Más allá de la vitamina

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

El paradero del burgomaestre sigue desconocido luego de que la justicia confirmara su condena y ordenara su captura. Ese mismo día, presidió una sesión de Concejo de forma virtual

Sin rastro de Ulises Villegas,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga confirma su

Rafael López Aliaga confirma su candidatura presidencial en Elecciones 2026: así quedó el conteo final de Renovación Popular

Enrique Valderrama es el candidato presidencial oficial del APRA, con el 94% de actas procesadas por la ONPE: ¿quién es?

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga propone arresto inmediato y grilletes electrónicos para migrantes en condición irregular

José Jerí pide al Congreso aprobar control militar de fronteras, ¿qué más dice el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo?

ENTRETENIMIENTO

Jesús Barco aclara sus intenciones

Jesús Barco aclara sus intenciones matrimoniales con Melissa Klug: “Eso nunca ha estado en duda, quiero casarme con ella”

La madre de Jesús Barco conmueve con mensaje que une a Melissa Klug y al futbolista en plena crisis : “Lucha por tu familia”

Critican a Christian Cueva por humillante apodo que le puso a Pamela Franco: “Es una falta de respeto”

La película más vista en Netflix Perú HOY

Magaly Medina habló del posible regreso de Gisela Valcárcel a la TV: “Ella reina los fines de semana”

DEPORTES

El trabajo formativo de San

El trabajo formativo de San Martín rinde frutos a nivel internacional: campeón del Sudamericano de Clubes de Vóley Sub 16

Alianza Lima vs Atlético Atenea 3-0: resumen del categórico triunfo ‘blanquiazul’ por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos tras final de fecha 6 de la primera fase