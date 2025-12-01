Más de 2500 m³ de desmonte evidencian el deterioro en el entorno de Chan Chan, sitio declarado Patrimonio Mundial

El recorrido realizado en la Vía de Evitamiento reveló acumulaciones severas de basura que alteran el paisaje y generan riesgos para el complejo arqueológico y la dinámica urbana.

El complejo arqueológico de Chan Chan sigue con los desmontes y residuos sólidos en su entorno inmediato. La situación se reveló con nitidez en varios puntos de la Vía de Evitamiento, un corredor que cruza Trujillo, Huanchaco y Víctor Larco. Las escenas registradas durante los últimos días motivaron una revisión urgente de las responsabilidades compartidas entre el Estado y la ciudadanía, así como del alcance de las acciones destinadas a proteger este Patrimonio Mundial.

La presencia de funcionarios nacionales y autoridades locales permitió observar de manera directa cómo los residuos modificaron el paisaje que rodea al complejo. El recorrido del 16 de noviembre mostró zonas saturadas y puntos donde la acumulación empezó a generar riesgos para el patrimonio y para las dinámicas urbanas. Ante ese panorama, el ministro de Cultura expresó la necesidad de que las entidades públicas y la sociedad organizada adopten medidas rápidas y coordinadas.

En ese contexto, la discusión pública se desplazó hacia la búsqueda de soluciones con participación de todos los niveles de gobierno. La articulación intersectorial se convirtió en un eje central para ordenar el territorio y plantear intervenciones con efectos duraderos. Con ese enfoque, las entidades involucradas plantearon una ruta de trabajo que integra cultura y sostenibilidad.

La situación generada llevó, además, a que distintos sectores del Ejecutivo definieran prioridades inmediatas y reforzaran la coordinación técnica. La intención es fortalecer la respuesta y establecer un mecanismo que evite nuevas afectaciones en el corto plazo.

Intervenciones urgentes en Chan Chan

Durante la verificación realizada en Chan Chan, el ministro de Cultura, acompañado por el alcalde de Huanchaco y el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, confirmó que existe una necesidad urgente de desplegar acciones inmediatas para proteger el sitio y su entorno urbano. Según informó, esa constatación conduce a reorganizar esfuerzos y sumar capacidades institucionales.

Como respuesta directa, el titular del sector cultura, Alfredo Luna Briceño, anunció una convocatoria pública para instalar una mesa de trabajo interinstitucional el 15 de diciembre. “Este espacio permitirá articular soluciones duraderas, transparentes y sostenibles para garantizar la preservación de Chan Chan y mejorar las condiciones urbanas de su entorno”, señaló. La propuesta busca unificar criterios entre ministerios, gobiernos locales y actores civiles.

Para las próximas semanas, las entidades proyectan el retiro de más de 2500 metros cúbicos adicionales de desmonte y residuos. El material se trasladará a lugares de disposición adecuados. Las tareas incluyen acarreo, eliminación de puntos críticos y recuperación inmediata de zonas degradadas, con el fin de prevenir nuevos focos de contaminación.

Coordinación multisectorial y vigilancia

Basura en la zona arqueológica Chan Chan. (Actualidad ambiental)

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente impulsaron estas acciones siguiendo las directrices del Ministerio de Cultura. En el marco de las celebraciones por los 39 años de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de Chan Chan, ambas entidades aceleraron las coordinaciones y movilizaron equipos para responder a la emergencia urbana y patrimonial.

El apoyo de la Policía Nacional del Perú permitió establecer un control más firme en áreas vulnerables con el fin de evitar nuevas afectaciones vinculadas con el depósito inadecuado de residuos y con el accionar de transportistas que operan cerca de la zona intangible. En paralelo, las autoridades evalúan incorporar tecnologías destinadas al monitoreo y control continuo del área intervenida.

El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente resaltan que la ciudadanía cumple un rol esencial en la protección de Chan Chan. Ambas instituciones hicieron un llamado a las autoridades regionales y locales, así como a organizaciones sociales y actores privados, para sumarse a “esta cruzada por un entorno de Chan Chan limpio, seguro y sostenible”.