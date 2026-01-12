Accidente en la Panamericana Norte: Bus se despista en Lambayeque y deja múltiples heridos

(Video: Exitosa)

Lambayeque volvió a ser escenario de un accidente de tránsito en una de las vías más importantes del norte del país. Un bus interprovincial que cubría la ruta Olmos – Lima se despistó y terminó volcado en plena carretera Panamericana Norte, generando momentos de tensión entre los pasajeros y alarma entre los pobladores de la zona. El hecho ocurrió a la altura del sector Villa San Juan, en la entrada al distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, durante la tarde de este domingo 12 de enero.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo siniestrado perteneciente a la empresa de transportes Jireh, perdió el control por causas que aún no han sido determinadas y terminó recostada a un costado de la vía, obligando a una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Bus interprovincial de la empresa Jireh se despista y vuelca en Jayanca

Tras registrarse el despiste y volcadura, varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), provenientes de Íllimo y Chiclayo, se desplazaron hasta el lugar del accidente para apoyar en las tareas de rescate. A ellos se sumaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo, quienes acordonaron la zona y facilitaron la evacuación de los heridos, muchos de ellos con golpes y contusiones producto del impacto.

Según información preliminar recogida en el lugar, entre los pasajeros afectados se encontrarían ciudadanos procedentes de los distritos de Olmos y Motupe. Testigos indicaron que algunos heridos tuvieron que ser trasladados en vehículos policiales y camionetas de patrullaje ante la necesidad de atención inmediata. La mayoría fue derivada al Centro de Salud de Jayanca, mientras que otros fueron conducidos a establecimientos médicos cercanos en Lambayeque para una evaluación más especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número total de personas heridas, ya que continúan recabando información y verificando la lista de pasajeros. No obstante, los bomberos señalaron que, de manera preliminar, no se han reportado personas fallecidas, dato que ha sido recibido con alivio por los familiares de los viajeros y la población local.

El tránsito en el tramo afectado de la Panamericana Norte se vio parcialmente restringido durante varias horas debido a las labores de rescate y al retiro de la unidad accidentada. Agentes policiales permanecieron en la zona para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar qué provocó el despiste del bus.

¿Qué hacer si eres víctima de un accidente de tránsito?

Solo durante el 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha contabilizado más de 1 500 accidentes de tránsito a nivel nacional, mientras que el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) registra más de 2.500 fallecidos por estos hechos. Este escenario afecta principalmente a pasajeros y peatones, quienes muchas veces desconocen qué acciones tomar inmediatamente después de un siniestro y qué derechos legales y como consumidores pueden ejercer frente a empresas de transporte y aseguradoras.

Cuando una persona resulta afectada en un accidente, no solo se activan las vías penal o civil, sino también una vía administrativa que permite exigir responsabilidades a los proveedores involucrados. En el caso del transporte interprovincial o urbano, el pasajero puede reclamar directamente contra la empresa de transporte y contra la aseguradora o AFOCAT, ya que existe la obligación de brindar condiciones seguras y activar de inmediato la cobertura del SOAT o CAT. Este seguro cubre atención médica, invalidez y gastos funerarios, incluso si el vehículo responsable no ha sido plenamente identificado, a través del Fondo de Compensación.

Entre las acciones inmediatas recomendadas está exigir atención médica urgente en cualquier centro de salud, sin importar si el vehículo cuenta o no con seguro vigente. También es clave recopilar pruebas como fotografías de la placa, estado de la unidad, boletos de viaje y datos del conductor o de la empresa. Si la compañía no cumple con activar el seguro, niega información o actúa con negligencia, el afectado puede presentar un reclamo ante Indecopi, entidad que evalúa estos casos bajo el Código de Protección y Defensa del Consumidor.