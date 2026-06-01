Valentino se retracta y asegura que inventó historia sobre Sebastián Gálvez: “Piensan que he sido la Pamela Franco de la historia”

El tiktoker negó ser el causante de algún problema entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez y aseguró que jamás buscó entrometerse en su relación. TikTok.

Lo que comenzó como una aparente confesión en un podcast terminó convirtiéndose en una controversia que generó miles de comentarios en redes sociales. Ante la ola de críticas y especulaciones, Valentino Palacios decidió pronunciarse nuevamente para aclarar la polémica que lo vinculó con Sebastián Gálvez, el joven con quien ha sido relacionada recientemente Laura Spoya.

El creador de contenido aseguró que la historia fue sacada de contexto y que nunca existió ninguna intención de interferir en la vida sentimental de la exMiss Perú. Según explicó, todo se trató de una dinámica preparada para generar contenido dentro de un podcast y jamás imaginó que sus declaraciones provocarían semejante repercusión.

Durante los últimos días, Valentino se convirtió en blanco de numerosos comentarios negativos luego de afirmar que Sebastián Gálvez lo había invitado a salir. Sus palabras generaron especulaciones inmediatas en redes sociales y llevaron a algunos usuarios a insinuar que el influencer habría intentado involucrarse en una situación sentimental que no le correspondía.

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Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Valentino afirma que no tuvo nada con Sebastián Gálvez

La situación escaló rápidamente hasta convertirse en uno de los temas más comentados por los seguidores de la farándula digital. Frente a este escenario, Valentino decidió aclarar públicamente lo ocurrido y defenderse de quienes lo señalaron por supuestamente haberse entrometido entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez.

Visiblemente incómodo por la situación, el influencer aseguró que nunca tuvo interés alguno en el joven y que toda la historia fue parte de una broma organizada dentro del podcast.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.

“No tuve nada que ver con el colágeno de Laura. No me interesa, no me importa, ni me suma, ni me resta, no me beneficia en nada. En el podcast (‘La manada’), el productor me pidió que le hiciera una broma a Laura y eso hice”, declaró.

Con estas palabras, Valentino intentó poner fin a las especulaciones que surgieron tras sus declaraciones iniciales. Según explicó, la intención era generar una reacción divertida dentro del programa y no provocar una polémica que terminara afectando a otras personas involucradas.

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El creador de contenido también lamentó que parte del público interpretara la situación como si hubiera intentado intervenir en la relación o cercanía entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. Por ello, decidió referirse directamente a las críticas que ha venido recibiendo en redes sociales. “La gente piensa que me he metido en la relación, que he sido la Pamela Franco de la historia, pero nada que ver”, afirmó tajantemente.

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez.

¿Qué dijo Valentino?

La polémica nació luego de una participación del influencer en el podcast, donde relató un supuesto acercamiento de Sebastián Gálvez. En aquella oportunidad, Valentino aseguró que el joven lo había invitado a salir e incluso mostró conversaciones que respaldarían su versión.

Durante ese episodio, el creador de contenido relató detalles de la supuesta invitación que recibió cuando formaba parte de “Esto es guerra”.

“Él me había invitado una vez que yo estaba en el programa (‘Esto es guerra’) como que para salir a misa un jueves por el parque Kennedy. Y yo no podía porque estaba cansado y le dije: ‘No, ma’. Hasta me insistió”, contó.

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Sebastián Gálvez se pronuncia

Valentino, acompañado por dos personas, explica en un estudio de podcast que la historia sobre Sebastián Gálvez fue una broma malinterpretada por el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación alcanzó tal nivel de repercusión que el propio Sebastián decidió pronunciarse para ofrecer su versión de los hechos y aclarar el contexto de aquella invitación.

Lejos de confirmar las especulaciones que circulaban en redes, el joven explicó que la salida mencionada por Valentino no tenía ninguna connotación especial y que, en realidad, había sido una invitación grupal dirigida a varias personas relacionadas con el reality.

“Fue el año pasado e invité a varios amigos de ‘Esto es guerra’ cuando fui a visitarlos, tanto de la producción como a algunos guerreros”, respondió.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez cnfirman salidas.