Desde una ‘tamalada’ hasta hacer ‘ventas’ inesperadas: locura en TikTok por conseguir dinero para las entradas de BTS

El entusiasmo por la llegada de BTS a Perú inspira iniciativas creativas y virales en redes sociales.

La fiebre por BTS se vive con intensidad en Perú tras la confirmación de los conciertos que la banda ofrecerá los días 9 y 10 de octubre de 2026. La expectativa generada por el anuncio ha desatado una ola de creatividad entre los seguidores peruanos, que recurren a TikTok para compartir estrategias insólitas y memes con el objetivo de reunir fondos para las entradas. La comunidad ARMY ha hecho de la red social un escaparate de iniciativas que van desde la venta de tamales hasta bromas sobre vender pertenencias o incluso a familiares, todo con tal de no perderse el regreso del grupo surcoreano.

La noticia de la llegada de BTS impulsó a miles de fanáticos a organizar actividades para recaudar dinero. En TikTok proliferan videos donde los jóvenes muestran desde rifas y ventas de ropa usada hasta la popular “tamalada”, una venta de tamales caseros inspirada en la cultura peruana y tematizada con colores y símbolos del grupo.

Una de las imágenes más compartidas en redes muestra la promoción de “La Tamalada BTS”, donde se ofrecen tamales artesanales a precios accesibles y se resalta el eslogan: “100% calidad y todo por un sueño”.

La “Tamalada BTS” se vuelve tendencia en redes sociales.

El costo de las entradas, que en zonas preferenciales podrían superar los 800 soles (unos 210 dólares), ha motivado a los seguidores a idear formas originales de recaudar fondos. Algunos fanáticos recurren al humor gráfico, como se observa en la imagen de una ficticia inmobiliaria que pregunta: “¿Cambiarías tu casa por una entrada para BTS?”. La propuesta, que simula un anuncio de bienes raíces, ironiza sobre el sacrificio que algunos estarían dispuestos a hacer con tal de conseguir un boleto.

Integrantes de BTS protagonizan memes en redes peruanas, donde los fans bromean con la pregunta: “¿Cambiarías tu casa por una entrada para BTS?”.

La creatividad de los seguidores peruanos no se limita a las ventas. En TikTok circulan memes y videos en los que las bromas sobre “vender a la hermana” o intercambiar objetos preciados por una entrada se han vuelto tendencia. Una de las imágenes virales exhibe un falso aviso de venta en el que se ofrece a una “hermana edición limitada”, con el argumento de que la urgencia responde a la necesidad de obtener una entrada VIP más el característico lightstick del grupo. El mensaje, que parodia los anuncios en plataformas de compra y venta, remata con un “bono” de entrega gratuita al comprador.

Fanáticos elaboran anuncios ficticios en tono humorístico, como este aviso donde se “vende” a una hermana a cambio de una entrada VIP y lightstick.

Los desafíos económicos han llevado a los fanáticos a involucrar a sus familias en la recaudación de fondos. La expectativa por la venta de entradas ha generado además la organización de ferias artesanales y sorteos, así como el intercambio de consejos para maximizar las posibilidades de compra en plataformas digitales. Los fanáticos comparten tutoriales sobre métodos de pago, recomendaciones para evitar estafas y estrategias para acceder a las mejores ubicaciones disponibles.

Armys organizadas

La movilización de la comunidad ARMY también se traduce en eventos presenciales. En los días previos a la venta, agrupaciones juveniles han convocado reuniones en plazas y centros comerciales para coordinar acciones colectivas, preparar pancartas y compartir información sobre el proceso de compra. La magnitud del fenómeno no solo abarca a adolescentes, sino que involucra a familias enteras y a adultos jóvenes que siguen al grupo desde hace varios años.

La banda K-pop dará dos conciertos en Perú. Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

La creatividad en redes sociales ha trascendido lo anecdótico y se ha convertido en un reflejo de la capacidad de organización de los jóvenes peruanos. La viralización de memes, anuncios y videos de recaudación evidencia el alcance de la cultura pop coreana y la influencia de las plataformas digitales en la vida cotidiana. Como muestra una de las imágenes más compartidas, la pregunta “¿Cambiarías tu casa por una entrada para BTS?” resume el entusiasmo y el humor con que los seguidores enfrentan el reto de participar en uno de los eventos musicales más esperados de 2025.

Mientras se acerca la fecha de los conciertos, la comunidad ARMY en Perú mantiene activa la producción de contenido y la organización de actividades para reunir el dinero necesario. Incluso, ya están organizándose para acampar. Las redes sociales siguen siendo el principal escenario de difusión, permitiendo que las iniciativas individuales se conviertan en fenómenos colectivos y que la creatividad de los fanáticos se mantenga como sello distintivo del fenómeno BTS en el país.

El caso peruano muestra cómo un fandom organizado puede transformar la relación entre artistas y públicos, insertando al país en una dinámica cultural global. (Facebook)