Stray Kids sorprende con el anuncio de ‘Step Out 2026′ y una gira mundial: fans peruanos esperan su regreso a Lima

La banda surcoreana Stray Kids ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores peruanos al anunciar una nueva gira mundial y el lanzamiento de un álbum titulado “Step Out 2026”. El grupo, que logró un impacto significativo durante su anterior visita a Lima, vuelve a estar en el centro de la conversación entre los fanáticos, quienes esperan que el país figure entre los destinos de la próxima gira internacional. La noticia se oficializó mediante la publicación anual de su video “Step Out”, tradición que la agrupación mantiene para dar a conocer sus planes futuros.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Miles de fans peruanos manifestaron su emoción y expectativas ante la posibilidad de volver a ver a Stray Kids en territorio nacional. El recuerdo de la última presentación del grupo en Lima, durante la gira “Dominate World Tour”, continúa vigente entre quienes asistieron al evento. La reciente confirmación de nuevos proyectos y presentaciones ha reavivado la esperanza de una pronta visita de la boyband a Perú.

La banda compuesta por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N ha cultivado un sólido vínculo con su audiencia peruana. Durante su anterior paso por Lima, se registró una alta demanda de entradas y una participación masiva en los conciertos, lo que, posicionó a Perú como uno de los mercados más receptivos para el fenómeno del K-pop en Latinoamérica.

¿Veremos a Stray Kids en las salas peruanas?

El anuncio de “Step Out 2026” no solo implica el lanzamiento de un álbum, sino también la promesa de una gira de gran escala. Según las declaraciones difundidas por JYP Entertainment, compañía que representa a Stray Kids, el nuevo material discográfico buscará consolidar la identidad musical del grupo y mantener la conexión con sus seguidores internacionales.

En los foros y comunidades virtuales, los fanáticos han comenzado a especular sobre las posibles fechas y ciudades incluidas en el recorrido mundial. Si bien no existe confirmación oficial sobre los países que visitará la agrupación, la expectativa entre las “Stays” —nombre que recibe el fandom de Stray Kids— crece cada día. La experiencia previa en Lima ha llevado a muchos a considerar probable una nueva presentación en la capital peruana, impulsados por la respuesta positiva que obtuvo la banda en su pasada visita.

Además de la gira internacional, los seguidores podrán disfrutar en los cines locales de la proyección del concierto “Dominate World Tour” a partir del 5 de febrero. Esta iniciativa busca mantener el vínculo con la audiencia mientras se confirman los detalles de los próximos conciertos. Cabe indicar que la proyección del tour mundial es una oportunidad para revivir la energía de los shows y compartir la experiencia con otros fans.

El fenómeno del K-pop ha experimentado un crecimiento sostenido en Perú, donde grupos como Stray Kids han logrado movilizar a miles de personas en eventos y actividades promocionales. La demanda por productos oficiales, material audiovisual y entradas a conciertos ha incrementado de manera constante, reflejando la consolidación de una base de seguidores activa y comprometida.

La emoción por el regreso de Stray Kids también se expresa en el seguimiento detallado de cada anuncio realizado por la banda. Los videos promocionales, lanzamientos musicales y mensajes en redes sociales se comparten y comentan ampliamente entre los seguidores peruanos, quienes organizan campañas y actividades para mostrar su apoyo y atraer la atención de la agrupación hacia Perú.

Mientras se espera la confirmación oficial de la inclusión de Lima en la nueva gira, el entusiasmo de los fans se mantiene alto. Varios seguidores expresaron su deseo de que el grupo repita el éxito de su anterior presentación.

