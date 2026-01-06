Ética analizará nueva agresión de Kira Alcarraz, confirmó el presidente del Congreso Fernando Rospigliosi: “Es inaceptable”

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT: esto habría sucedido| Panamericana

La Comisión de Ética evaluará una nueva denuncia contra la parlamentaria Kira Alcarraz. Esta vez, por presunta agresión física ocurrida durante un operativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. El anuncio fue dado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien calificó de “inaceptable” el accionar de la legisladora.

A través de X, el fujimorista detalló que se comunicó con el titular del grupo de trabajo para que asuman el caso. “Por un asunto anterior —agresión a periodista— se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles”, mencionó.

¿Qué pasó con Kira Alcarraz?

De acuerdo con información proporcionada por el noticiero de Panamericana y confirmada por fuentes policiales, personal municipal intervino el vehículo en el que se trasladaba la legisladora, el cual presentaba una orden de captura por una deuda tributaria pendiente de S/ 1.327.

Durante el procedimiento, un fiscalizador grababa la intervención, como parte del protocolo de la entidad, hecho que incomodó a la parlamentaria. En su intento por impedir el registro audiovisual, lo abofeteó y le arrebató el celular que utilizaba para registrar el operativo.

Parlamentaria fue acusada de agredir a fiscalizador del SAT. | Congreso

Por si fuera poco, además de la agresión física, el fiscalizador denunció que Alcarraz habría realizado una llamada a un comandante de la Policía Nacional del Perú solicitando apoyo durante la intervención y lo amenazó. “Hasta hoy iba a trabajar en la SAT”, habría dicho la funcionaria.

Tras la agresión, el trabajador presentó la denuncia en la comisaría local y fue derivado al médico legista para una evaluación. El caso se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de un juzgado de paz, mientras la víctima permanece a la espera de que las autoridades esclarezcan las responsabilidades del hecho.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre la denuncia. Calificó el hecho como un “incidente lamentable”. Aseguró que la Municipalidad Metropolitana de Lima actuó conforme a ley, sin incurrir en excesos ni arbitrariedades.

La autoridad edil hizo un llamado a las autoridades a respetar las normas y evitar reacciones desproporcionadas en procedimientos oficiales. Reggiardo enfatizó: “Los cargos son efímeros. Las autoridades somos autoridades por un tiempo determinado y después seguimos siendo personas como cualquiera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta”.

Renzo Reggiardo a Kira Alcarraz tras agresión a un inspector: "Los cargos son efímeros"

Antecedentes de conductas violentas

Este nuevo incidente no constituye el primer señalamiento contra Kira Alcarraz por conductas violentas. En octubre de 2025, la parlamentaria protagonizó un episodio similar cuando amenazó a una periodista que la consultó sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho. “Si estuviera alterada te hubiera estampado contra la pared, y como no estoy alterada es por eso que todavía sigues viva”, le dijo.

La reacción de la congresista generó una fuerte condena pública y reavivó los cuestionamientos sobre su comportamiento ante la prensa. Posteriormente, Alcarraz difundió un video en redes sociales en el que se burló de la amenaza previa realizada a la periodista, minimizando el incidente y utilizando frases similares a las que dirigió originalmente a la reportera. Esta actitud provocó nuevas críticas y alimentó las dudas sobre la transparencia en la gestión de personal en su oficina parlamentaria.

Hasta el momento, Kira Alcarraz no ha emitido una versión oficial ni un comunicado público sobre el reciente incidente en San Juan de Miraflores. La expectativa ahora recae en la Comisión de Ética del Congreso, que deberá analizar el caso y determinar si corresponde una sanción.