El proyecto peruano en la Amazonía que acaba de ganar el ‘Oscar’ del turismo regenerativo: así funciona ‘8 Primates’

(Video: Rainforest Expeditions)

El Perú vuelve a captar la atención del escenario internacional gracias a una iniciativa desarrollada en plena Amazonía peruana, donde el turismo, la ciencia y la conservación avanzan de la mano. Se trata del Proyecto 8 Primates, impulsado por Rainforest Expeditions en la zona de Tambopata, que acaba de ser distinguido en los Regenerative Travel Impact Awards 2025, uno de los reconocimientos más relevantes a nivel global en materia de turismo regenerativo.

El galardón, otorgado en la categoría Regenerative Travel Experience, pone el foco en experiencias que no solo buscan reducir impactos negativos, sino generar beneficios reales y medibles en los territorios que visitan. En ese contexto, la propuesta amazónica fue valorada por integrar investigación científica, participación activa del viajero y un vínculo directo con la conservación del bosque, redefiniendo la forma en que se concibe el viaje en ecosistemas de alta biodiversidad.

Ciencia aplicada y turismo regenerativo en la Amazonía peruana

Composición: Infobae Perú

El Proyecto 8 Primates se desarrolla en uno de los corredores biológicos más importantes del sur amazónico y tiene como eje central el estudio de las ocho especies de primates que habitan la cuenca del río Tambopata. A diferencia de las experiencias turísticas convencionales, esta iniciativa propone un modelo en el que el visitante se involucra directamente en procesos de ciencia ciudadana, contribuyendo a la generación de datos relevantes para la conservación.

La investigación combina observación de campo, seguimiento conductual y monitoreo bioacústico, técnicas que permiten registrar patrones de comunicación, comportamiento y desplazamiento de los primates en su hábitat natural. Este enfoque ha permitido desarrollar bibliotecas de vocalizaciones, fundamentales para identificar especies, detectar su presencia en zonas remotas y establecer programas de monitoreo a largo plazo en los bosques del Perú.

El proyecto es liderado por el Dr. Mark Bowler, especialista en Fauna, Ecología y Ciencia de la Conservación de la Universidad de Suffolk, en el Reino Unido, y se ejecuta en alianza con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), con el respaldo de la Fundación Moore. Además, forma parte del programa Wired Amazon, una plataforma que conecta a científicos, comunidades locales y viajeros interesados en aportar al conocimiento del ecosistema amazónico.

Viajeros, primates y conocimiento compartido en Tambopata

Foto: 8 Primates

Uno de los aspectos que más destacó el jurado de los Regenerative Travel Impact Awards 2025 fue la manera en que el Proyecto 8 Primates transforma el rol del visitante. Lejos de limitarse a la observación pasiva del paisaje, los participantes reciben entrenamiento básico en técnicas de primatología, bioacústica y trabajo de campo, integrándose a investigaciones reales junto a científicos y especialistas locales.

Durante la experiencia, los viajeros aprenden a identificar individuos mediante fotografía y video, registrar vocalizaciones en tiempo real y utilizar grabadoras remotas para detectar la presencia de primates en áreas extensas del bosque. Este trabajo permite comprender cómo se comunican las especies, cómo responden a cambios en su entorno y qué condiciones ecológicas son clave para sostener poblaciones saludables a largo plazo.

El proyecto también abre sus puertas a investigadores de distintas instituciones interesadas en desarrollar nuevas líneas de estudio en la Amazonía peruana, aprovechando la existencia de grupos de primates habituados y una base de datos abierta que facilita el trabajo científico. Actualmente, además del liderazgo del Dr. Bowler, la investigación cuenta con la participación de la investigadora residente Jackeline Mendoza, fortaleciendo el componente local del proyecto.

Este modelo de turismo con impacto positivo se desarrolla en los ecolodges de Rainforest Expeditions, empresa peruana con más de 35 años de trayectoria en Madre de Dios y tres alojamientos ubicados en Tambopata. A lo largo de su historia, la compañía ha apostado por integrar conservación, conocimiento científico y gestión responsable del entorno, consolidando una propuesta que hoy recibe reconocimiento internacional.