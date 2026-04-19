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Goles de Eryc Castillo para triplete en Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El extremo ecuatoriano anotó su quinta diana en el curso para sellar un primer tiempo de antología para el conjunto que dirige Pablo Guede

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El extremo ecuatoriano volvió a marcar con los 'blanquiazules' y se convierte en máximo goleador del equipo - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima está firmando una actuación más que sobresaliente en un partido donde necesitaba la victoria a como de lugar para no perderle el paso a Los Chankas en el liderato del Torneo Apertura 2026. El equipo de La Victoria ha aplastado a Cusco FC en un primer tiempo descomunal. Eryc Castillo firmó un doblete en el primer capítulo y, por si fuera poco, se llevará el balón a casa gracias a un triplete.’

A la diana que significó el 2-0 de Alianza Lima ante los ’dorados’, Castillo marcó el 4-0 para que el equipo de Pablo Guede se marche a los vestuarios con la holgada ventaja. Antes del cierre del primer capítulo, el ecuatoriano sacó rédito de un disparo de Esteban Pavez que dejó corto en el rechazo el portero Pedro Díaz.

La ’Culebra’ celebró por duplicado en tan solo 45 minutos. Los ’blanquiazules’ se dieron un banquete y no recularon para la segunda mitad, donde continuaron arrollando a un Cusco FC sin ideas e inerme sobre el terreno de juego del Estadio Alejandro Villanueva.

Eryc Castillo ha marcado un doblete en Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Apertura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.
Eryc Castillo ha marcado un doblete en Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Apertura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Para redondear una actuación de diez puntos, el habilidoso extremo se despachó con un tanto más para marcharse de Matute con el balón a casa. Tras un centro de Luis Advíncula, Castillo remató en dos tiempos para batir por sexta vez la valla de Pedro Díaz.

Poco o nada pudo hacer el portero nacional ante la débil reacción de sus defensores, protagonistas de una noche para el olvido. Por otro lado, el ex Barcelona de Guayaquil se despacha con seis tantos en el torneo y se erige como el máximo artillero de los ’blanquiazules’ en la temporada.

El extremo del cuadro 'blanquiazules' volvió a lucirse en el marcador para goleada ante los cusqueños - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima afrontará un compromiso determinante ante Atlético Grau el próximo domingo 26 de abril a las 15:30 horas de Perú, en el Estadio Mansiche de Trujillo. El cambio de sede responde a disposiciones logísticas y de seguridad, pero no altera la trascendencia del encuentro para los ’blanquiazules’, que buscan mantenerse en el primer lugar del Torneo Apertura y consolidar su candidatura al título.

El duelo cobra mayor relevancia dado que Los Chankas, principal perseguidor de Alianza Lima, cuenta con un partido pendiente frente a Cienciano, cuyo resultado se conocerá antes de la jornada. Por ello, sumar tres puntos ante Atlético Grau es clave para que el equipo dirigido por Pablo Guede no pierda el liderazgo y siga dependiendo de sí mismo en la recta final del campeonato. La presión estará del lado de los ’victorianos”, obligados a ganar para no ceder terreno en la lucha por el primer puesto.

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